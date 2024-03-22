Росія продовжить бити по критичній інфраструктурі Україні, доки не закінчаться ракети та літаки, - британська розвідка

Пауза масованих ударів по українських містах в понад 40 днів свідчить проте, що Росії потрібен час на відновлення потенціалу, а також про проблеми управління та планування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті розвідки, який оприлюднило Міноборони Британії.

Після місячної перерви Росія відновила широкомасштабні авіаудари по Україні, в яких взяли участь щонайменше 10 бомбардувальників Ту-95 і винищувачів МіГ-31, випустивши понад 20 ракет по Києву.

У Міноборони Британії допускають, що тривала перерва в ударах дальньої авіації була пов'язана з проблемами управління та планування. Санкції, ймовірно, обмежили можливість Росії отримати доступ до ключових компонентів як для літаків, так і для ракет, пояснили у міністерстві. Успіхи української протиповітряної оборони також, ймовірно, ускладнили планування російських місій.

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У цьому зв'язку британські оглядачі вважають, що Росія майже напевно продовжуватиме завдавати ударів по критично важливих об'єктах, наскільки це дозволять літаки, екіпажі й запаси озброєнь, намагаючись зберегти тиск на український уряд і населення.

"Це є проявом тривалої кампанії, в якій тактична авіація, така як винищувачі й гелікоптери, продовжує мати обмежений вплив на загальний конфлікт", – йдеться в огляді.