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Новини
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Усі заморожені активи РФ мають бути спрямовані на оборону України, - глава МЗС Естонії Цахкна

цахкна,маргус

Естонія запропонувала, щоб не тільки відсоткові доходи, а й усі заморожені російські активи були використані для оборони України.

Про це заявив глава МЗС Естонії Маргус Цахкна під час дискусії про використання заморожених російських активів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Der Standart.

"Дохід - це лише невеликий, але важливий крок для нас. Але ми також хочемо самі використовувати заморожені активи", - наголосив він.

Цахкна розкритикував той факт, що країни ЄС не хочуть торкатися цих коштів.

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"Я не розумію, як політики, які хочуть бути переобраними, хочуть пояснити це своїм платникам податків", - зауважив естонський міністр.

Цахкна також відкинув юридичні побоювання, які раніше висловлювали інші країни.

"Я переконаний, що юридично можливо передати заморожені російські активи Україні. Чого зараз немає в Європі, так це політичної волі", - додав глава МЗС Естонії.

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Автор: 

допомога (8450) Естонія (1645) актив (241) Цахкна Маргус (69)


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Глас вопиющего в пустыне.
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22.03.2024 12:40 Відповісти
Зараз ,,стара,, західна спільнота завиє - ніззя путіну ліцо абіжать!
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22.03.2024 12:41 Відповісти
все міняється

коли припече, то віддадуть рашиські гроші, щоб свої зберегти
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22.03.2024 12:45 Відповісти
Вона вже виє. Нічого вони не конфіскують. Нікчемні пи₴дуни і гниди.
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22.03.2024 12:45 Відповісти
Не захотят терять свои деньги. Жадность переможет.
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22.03.2024 12:57 Відповісти
Чекаємо, який перший політичний діяч заявить про необхідність вводу військ НАТО на чолі з Україною на територію росіі. В існуванні росіі винна не лише Україна.
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22.03.2024 12:56 Відповісти
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22.03.2024 13:50 Відповісти
Чим ближче до рашки тим заяви лідерів країн радикальніші і жорсткіші.А от ті що далі вони стримані,обережні,не хочуть конфліктів.Не розуміють,що тисяча кілометрів то навіть не хвилини,то секунди в параметрах **********.Їм говорять всілякі соловйови-скабєєви що "для бєшеной собакі пять тисяч кіломєтров нє крюк,а для іскандєра тєм болєє"а вони продовжують думати що далеко,що все це не про них...
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22.03.2024 12:58 Відповісти
 
 