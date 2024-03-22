Усі заморожені активи РФ мають бути спрямовані на оборону України, - глава МЗС Естонії Цахкна

Естонія запропонувала, щоб не тільки відсоткові доходи, а й усі заморожені російські активи були використані для оборони України.

Про це заявив глава МЗС Естонії Маргус Цахкна під час дискусії про використання заморожених російських активів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Der Standart.

"Дохід - це лише невеликий, але важливий крок для нас. Але ми також хочемо самі використовувати заморожені активи", - наголосив він.

Цахкна розкритикував той факт, що країни ЄС не хочуть торкатися цих коштів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Австрія не підтримала ідею закупівлі зброї для України на прибутки від заморожених активів РФ

"Я не розумію, як політики, які хочуть бути переобраними, хочуть пояснити це своїм платникам податків", - зауважив естонський міністр.

Цахкна також відкинув юридичні побоювання, які раніше висловлювали інші країни.

"Я переконаний, що юридично можливо передати заморожені російські активи Україні. Чого зараз немає в Європі, так це політичної волі", - додав глава МЗС Естонії.

Читайте також: Прем’єр Бельгії Де Кроо підтримав закупівлю зброї для України на прибутки від заморожених активів РФ