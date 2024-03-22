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Новини Війна
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Єдина гарантія безпеки для України - членство в НАТО, - міністр оборони Естонії Певкур

рютте,певкур

Кінцева мета Росії - не Україна, а бажання показати Заходу та НАТО, що вони слабкі.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур на Київському безпековому форумі, передає Цензор.НЕТ.

Він відзначив, що наразі Україні може успішно оборонятися та не дозволяє РФ досягти повної переваги.

"Але зараз у Путіна немає ніяких меж і він намагатиметься просунутись вперед будь-якою ціною. ... Чому ми не можемо надати Україні достатньої кількості зброї? Один з факторів: члени Європейського Союзу з 1999 по 2022 роки тільки на 19,7% підвищили втрати на оборону. Водночас оборонні витрати Росії зросли на 292% у порівнянні з попередніми роками. Отже, Росія увесь цей час готувалась до війни", - сказав Певкур.

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"Ми розуміємо, що кінцева мета Росії — не Україна, а бажання показати Заходу й НАТО, що ми слабкі, а вони здатні відновити Російську імперію. Як ми відреагуємо на це", - додав він.

Певкур

Він вважає, що єдина гарантія безпеки для країни - членство в НАТО. Крім того, він повідомив, що Естонія продовжує підтримувати Україну і надала новий пакет допомоги, який складається із снарядів 155-го калібру, які через кілька днів доставлять в Україну.

За словами міністра, Естонія також співпрацює з Данією, яка надішле десятки тисяч снарядів.

Певкур

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.

Цензор.НЕТ є інформаційним партнером Київського безпекового форуму.

Читайте: Країни ЄС та НАТО мають виділити 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні, - прем’єрка Естонії Каллас

Автор: 

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22.03.2024 13:04 Відповісти
це точно, але на Заході думають, що якщо Байден кожен день повторює, що 'НАТО сильне як ніколи', то всі цьому повірять.
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22.03.2024 13:49 Відповісти
Наша влада так не вважає. Навпаки. Категорично проти. І декларуючи вимоги прийняти нас негайно в альянс, робить все, об не зробити і кроку до членства.
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22.03.2024 14:20 Відповісти
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22.03.2024 14:33 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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22.03.2024 15:13 Відповісти
Робимо що можемо
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22.03.2024 16:32 Відповісти
 
 