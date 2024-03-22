УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10205 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 938 129

Стефанішина про удари по НПЗ: Ми розуміємо заклики США, але воюємо тим, що є

ольга,стефанішина

Нафтопереробні заводи на території Росії є законними цілями України з військового погляду.

Про це віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина заявила під час виступу на Київському безпековому форумі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таким чином вона прокоментувала статтю FT про нібито заклики США до України припинити удари по російських НПЗ.

Коментуючи статтю, Стефанішина зауважила, що українська сторона відповіла на такі заклики "досягненням своїх цілей" і "дуже успішними операціями", проведеними на території Росії. Зокрема, вона акцентувала на тому, що є "заяви й інших офіційних осіб, що це є абсолютно законні цілі з військового погляду".

Читайте: США закликали Україну припинити атаки по російських НПЗ, - Financial Times

"Ми розуміємо заклики американських партнерів. Водночас ми воюємо тими спроможностями, тими ресурсами та практиками, які наявні у нас сьогодні", - сказала вона.

Урядовиця нагадала, що у лютому 2022 року мала розмову зі штаб-квартирою НАТО, щоб вони звернулися до ООН, оскільки ті спроможні "закрити небо" над Україною, на що їй відповіли, що вона "не розуміє стандартів НАТО".

Також читайте: Наслідки ударів по російських НПЗ: В уряді Росії визнали зупинку кількох заводів

Стефанішина розповіла, що у розумінні НАТО це означає насамперед знищити інфраструктуру на території Росії, яка дає можливість бомбити українські міста, зокрема заводи, які роблять ракети.

"Ми діємо відповідно до найкращих стандартів НАТО", - додала віцепрем'єрка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удари України по російських НПЗ мають як символічні, так і стратегічні цілі, а для Росії розпочався новий етап війни, – Bloomberg

Нагадаємо, 22 березня газета Financial Times, із посиланням на три анонімні джерела, написала, що Сполучені Штати попросили Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, бо це, мовляв, може підвищити світові ціни на нафту і спровокувати "помсту" з боку Росії.

Автор: 

НПЗ (593) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (364)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+40
Я ще до останнього надіявся, що застереження сша - це якийсь вкид русна, а, виходить, що й правда, америкоси забороняють нам бити по раші. Союзнички туєві.
показати весь коментар
22.03.2024 13:00 Відповісти
+29
Без ударів вглиб території ********** війну не виграти.
показати весь коментар
22.03.2024 13:06 Відповісти
+27
конашенко доповідав, що ВСІ безпілотники збиті
прямих влучать по нпз немає
США повинні довіряти офіційній позиції росії
в чому проблема?
показати весь коментар
22.03.2024 13:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
ким встановлено? коли?
показати весь коментар
22.03.2024 13:29 Відповісти
тобто на території незалежної країни діє кремлівська пропаганда ? куди тоді дивиться ЦРУ ?
показати весь коментар
22.03.2024 13:42 Відповісти
Наша власть должна послать в США официальный запрос а США официально ответить. Каким образом росийские НПЗ влияют на цены и економику США. Если уже рашка влияет на економику США то у Америки большие проблемы. Ето уже позорище а не сверхдержава. Или как говорил Трамп, пора США сворачивать все свои базы по всему миру и закрываться на своем острове в надежде что через океан их не достанут. Хотя мы понимаем что ето смешно и для современного оружия океан не проблема.
показати весь коментар
22.03.2024 13:23 Відповісти
А вони неофіційно заюлокують офшори нашій еліті в англійській юрисдикції...

не смішіть людей на такий запит перед виборами буде жорстка відповідь...
показати весь коментар
22.03.2024 13:35 Відповісти
Чую, ми втомилися боятися..як і ізраїльтяни, щоб догодити всім і амерам ми повинні просто зникнути.
показати весь коментар
22.03.2024 20:02 Відповісти
Тобто амери пропонують українцям бути терпілами...нормальні такі союзники.
показати весь коментар
22.03.2024 13:24 Відповісти
Нафта є джерелом агресії рашки. Допоки вона отримує по мільярду баксів на день за її смердючі вуглеводні, то ***** цю війну ніколи не припинить.
показати весь коментар
22.03.2024 13:28 Відповісти
Зрада - привела в Украіну смерть і горе
показати весь коментар
22.03.2024 13:30 Відповісти
Важко претендувати на світове лідерство, якщо вважаєш бензин ціннішим за кров.
Ну але вже є як є

https://www.facebook.com/sergii.gromenko?__cft__[0]=AZW6-Wj29sUbgg4qg3tm2aLitCUA1oCfDj74tU2snKAed_QFuAkq8PBC_poFeh-KX472sifeo64uoQWdbsiX37OOrfT-gpSw83av3Si86krcDH99shfAEUTIxPF_UGaUd2E7Gohf9hBqG6Jq0Xl6VTeNjKtu6P0D6tmsPEkkUWfEERt2nLiZ44PZvZhb0Vq9Olk&__tn__=-UC%2CP-R Сергій Громенко (фб)
показати весь коментар
22.03.2024 13:35 Відповісти
Німеччину бомбардували, починаючи з 1940 року, і вони ще скільки спромоглись воювати.
А від нас вимагається терпіти руйнування тільки НАШОЇ території, вбивство тільких НАШИХ людей, знищення тільки НАШИХ міст і сел. Це садизм з боку Заходу, по-перше.
По-друге, з таким монстром так війну не виграти.
показати весь коментар
22.03.2024 13:39 Відповісти
Скажу більше - так її можна тільки програти.
показати весь коментар
22.03.2024 14:14 Відповісти
В кого є хоч трохи розуму вже це зрозуміли не сьогодні. Але приїде черговий діяч і скаже, що він у нас вірю, свобода і демократія переможе, мобілізуйтесь. Ну а ми і далі будемо собі жити мирно і робити гроші з кацапами.
показати весь коментар
22.03.2024 14:33 Відповісти
Три місяці жодної допомоги, а тепер ще не бомбардувати НПЗ? А чи не пішов би ти, дідусю Бідон, на х**? Злякався, що путлер програє?
показати весь коментар
22.03.2024 13:40 Відповісти
Не бреши, Байден ні при чому до цієї публікації в «Financial Times» (до речі, чинні власники якої - японці), ці "заклики з Вашингтона" якщо й мають якийсь стосуно до Білого Дому, то лише з тої частини радників БД, яке опікується бізнесом, як внутрішньоштатівським, так і світовим, але не з боку самого Байдена чи найближчого його оточення (до речі, Стефанішина - віцепрем'єр в КМУ, яка відповідає за бізнес; так що ці заклики були якраз до неї).
Навпаки, з політичного оточення Байдена лунають інші оцінки, і про це сама Стефанішина говорить: "https://suspilne.media/711638-ssa-zaklikali-ukrainu-pripiniti-udari-po-naftopererobnih-zavodah-rf-u-kievi-ih-nazvali-zakonnimi-cilami/ Є заяви й інших офіційних осіб, що це є абсолютно законні цілі з військового погляду. Ми розуміємо заклики американських партнерів. Водночас ми воюємо тими спроможностями, ресурсами та практиками, які наявні у нас сьогодні " - заявила Стефанішина на панелі Київського безпекового форуму.
https://war.obozrevatel.com/ukr/hochu-nagadati-kolegam-stefanishina-vidreaguvala-na-zakliki-ssha-ne-biti-po-rosijskih-npz.htm Відповідну заяву Стефанішина зробила під час "Київського безпекового форуму" 22 березня
показати весь коментар
22.03.2024 15:11 Відповісти
По пшениці можна, а от по нпз, ні-ні.
показати весь коментар
22.03.2024 13:43 Відповісти
Удари по російських нпз - це саме те, що треба, треба обов'язково збільшувати їх кількість, чекати на революцію в росії можуть дозволити собі тільки ідіоти, те, що їх забагато розвелося в країнах НАТО, то є не наша вина. Хто проти ударів по нпз кацапів, хай ідуть у сраку - нас не цікавить їх комфорт, оскільки їх не цікавить наше життя
показати весь коментар
22.03.2024 13:45 Відповісти
Вона працює воює.
показати весь коментар
22.03.2024 13:46 Відповісти
По поводу https://t.me/ShrikeNews/13144 статьи Financial Times о том, что администрация Байдена просит Украину прекратить удары по российским НПЗ, чтобы не было скачка цен на нефть.

Прежде всего, я допускаю, что это правда, потому что цена на нефть больная для США тема (тем более перед выборами), хоть бензин там по европейским или даже нашим меркам стоит недорого. Просто американцы привыкли ездить на больших авто, которые много жрут.

Хочу сказать несколько вещей:

1) Удары по российским НПЗ не делают количество нефти на рынке меньшим. Они делают меньшим количество российских нефтепродуктов.

По итогам массовых прилетов дронов Россия сократит экспорт нефтепродуктов (экспорт бензина уже запрещен) и увеличит экспорт нефти на объем, который предназначался для переработки внутри страны. Количество добываемой в мире нефти не изменится.

Главный эффект - российская нефтеперерабатывающая промышленность будет меньше зарабатывать, количество нефтевалюты в России уменьшится, на внутреннем рынке может возникнуть дефицит бензина и дизтоплива, вследствие которого затраты на покупку и логистику нефтепродутков из-за границы в РФ увеличатся.

В общем, отличные санкции. Из-за которых нефть на международных рынках не подорожает.

2) Чего тогда Белый дом всполошился (если всполошился)? Судя по статье, Путин шантажирует тем, что угрожает перекрыть экспорт казахстанской нефти.

Казахстанские нефтедобывающие компании частично принадлежат западным корпорациям. А большая часть казахстанского экспорта идет через Новороссийск, а также по северной ветке нефтепровода "Дружба". То есть Кремль может снова, как в 2022, придумать какие-то "технические проблемы" и остановить транзит.

Тут два удара в одном - западные корпорации потеряют прибыль и будут ныть, а нефти на рынке станет меньше, и вот из-за этого цены вырастут.

Напомню, что еще летом 2022 президент Казахстана https://t.me/ShrikeNews/5010 поручил правительству сделать приоритетным экспорт через Каспийское море и Азербайджан. Спустя почти 2 года хочется спросить - как дела?

3) Путин - это бешеная собака, которая кусает не в ответ, а потому что может.

Если Путин захочет снизить шансы Байдена на переизбрание, повлияв на нефтяные цены, он это сделает без всяких поводов.

Именно поэтому бешеных собак пристреливают.

Итого. Обычно я считаю, что к пожеланиям наших партнеров нужно прислушиваться. Но описанное в статье - хрень собачья, удары по российским НПЗ нужно продолжать.
показати весь коментар
22.03.2024 13:49 Відповісти
Аплодую вашому коменту.
показати весь коментар
22.03.2024 13:57 Відповісти
Це стаття Шрайка.

https://t.me/RomanShrike/2230
показати весь коментар
22.03.2024 14:35 Відповісти
тільки виведення з ладу економіки россії прискорить завершення війни. БНР нам не потрібен, а ось знищення НПЗ і ВПК ще як.
показати весь коментар
22.03.2024 13:59 Відповісти
Оце нарешті притомний комент. Ці обстріли ********** піар акція, на яку розходуюють дефіцитний бк з майже нульовим результатом. При тому що на фронті не вистачає подібних засобів.
показати весь коментар
22.03.2024 14:37 Відповісти
Нагадаю, що у 2014 році ціна на нафту була вищою за 110 баксів за барель і нікого це не турбувало, тому здіймати якийсь галас при цінах нижчих за 90 є безглуздям. Тож впевнено вважаю що інформація від FT про "занепокоєність" Білого дому та якісь його "прохання" про зупинку атак по рашистським НПЗ є БРЕХНЕЮ, але котра дуже сподобалась керівництву України що останнім часом дуже ******** перекладати відповідальність за ВЛАСНІ прорахунки і шкідливу для України ВЛАСНУ діяльність на Захід, ніби ЗЕзидент, його недолугі зміни у керівництві ЗСУ, його багаторічна діяльність по послабленню України "ні до чого"! Країною керує цирк шапіто у котрому виключно шути та клоуни!!! І до речі, чому з цих питань висловлюється якийсь прем'єр з євроінтеграції (дивна якась посада), а не хтось з військових, або хтось з МО, ГШ ЗСУ?! Це що, вона керує хто, чим і куди вдарить та саме із нею спілкуються у НАТО?! Відверта БРЕХЛО та ПІАРНИЦЯ як і усі "слуги" та їх ЗЕзидент!!!
показати весь коментар
22.03.2024 14:06 Відповісти
А хто вона така, ця стефанишина? ЇЇ слова то пшик, бо сьогодні вона є, а завтра може піде лісом. Не її рівень.
показати весь коментар
22.03.2024 14:27 Відповісти
Вона в'якає те, що їй накажуть в оп. Хоча чув, що вона найбільш притомна з усіх урядовців. ХЗ, може і так.
показати весь коментар
22.03.2024 16:34 Відповісти
Достойный ответ. Удары по территории рашkи наоборот нужно увеличить.
показати весь коментар
22.03.2024 15:48 Відповісти
Фєвочка, воювати треба не тим, що є, а з чим треба воювати. З літаками, наприклад. Бо саме з них летять ракети та бомби, а не з нафтовими баштами, що призводить до подорожчання палива в усьому світі. І ми теж це відчуємо, адже паливо потрібне і нам. І отой рейд... от нахіба? Щоби що? Спалити десяток автівок та розбити сотню вікон у бєлгороді? І потім все рівно втекти на нашу територію? Якщо ще буде кому тікати...
показати весь коментар
22.03.2024 16:31 Відповісти
Підтримуємо🇺🇦
показати весь коментар
22.03.2024 19:12 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 