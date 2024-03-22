Стефанішина про удари по НПЗ: Ми розуміємо заклики США, але воюємо тим, що є

Нафтопереробні заводи на території Росії є законними цілями України з військового погляду.

Про це віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина заявила під час виступу на Київському безпековому форумі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таким чином вона прокоментувала статтю FT про нібито заклики США до України припинити удари по російських НПЗ.

Коментуючи статтю, Стефанішина зауважила, що українська сторона відповіла на такі заклики "досягненням своїх цілей" і "дуже успішними операціями", проведеними на території Росії. Зокрема, вона акцентувала на тому, що є "заяви й інших офіційних осіб, що це є абсолютно законні цілі з військового погляду".

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"Ми розуміємо заклики американських партнерів. Водночас ми воюємо тими спроможностями, тими ресурсами та практиками, які наявні у нас сьогодні", - сказала вона.

Урядовиця нагадала, що у лютому 2022 року мала розмову зі штаб-квартирою НАТО, щоб вони звернулися до ООН, оскільки ті спроможні "закрити небо" над Україною, на що їй відповіли, що вона "не розуміє стандартів НАТО".

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Стефанішина розповіла, що у розумінні НАТО це означає насамперед знищити інфраструктуру на території Росії, яка дає можливість бомбити українські міста, зокрема заводи, які роблять ракети.

"Ми діємо відповідно до найкращих стандартів НАТО", - додала віцепрем'єрка.

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Нагадаємо, 22 березня газета Financial Times, із посиланням на три анонімні джерела, написала, що Сполучені Штати попросили Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, бо це, мовляв, може підвищити світові ціни на нафту і спровокувати "помсту" з боку Росії.