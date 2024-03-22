Стефанішина про удари по НПЗ: Ми розуміємо заклики США, але воюємо тим, що є
Нафтопереробні заводи на території Росії є законними цілями України з військового погляду.
Про це віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина заявила під час виступу на Київському безпековому форумі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Таким чином вона прокоментувала статтю FT про нібито заклики США до України припинити удари по російських НПЗ.
Коментуючи статтю, Стефанішина зауважила, що українська сторона відповіла на такі заклики "досягненням своїх цілей" і "дуже успішними операціями", проведеними на території Росії. Зокрема, вона акцентувала на тому, що є "заяви й інших офіційних осіб, що це є абсолютно законні цілі з військового погляду".
"Ми розуміємо заклики американських партнерів. Водночас ми воюємо тими спроможностями, тими ресурсами та практиками, які наявні у нас сьогодні", - сказала вона.
Урядовиця нагадала, що у лютому 2022 року мала розмову зі штаб-квартирою НАТО, щоб вони звернулися до ООН, оскільки ті спроможні "закрити небо" над Україною, на що їй відповіли, що вона "не розуміє стандартів НАТО".
Стефанішина розповіла, що у розумінні НАТО це означає насамперед знищити інфраструктуру на території Росії, яка дає можливість бомбити українські міста, зокрема заводи, які роблять ракети.
"Ми діємо відповідно до найкращих стандартів НАТО", - додала віцепрем'єрка.
Нагадаємо, 22 березня газета Financial Times, із посиланням на три анонімні джерела, написала, що Сполучені Штати попросили Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, бо це, мовляв, може підвищити світові ціни на нафту і спровокувати "помсту" з боку Росії.
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Ну але вже є як є
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А від нас вимагається терпіти руйнування тільки НАШОЇ території, вбивство тільких НАШИХ людей, знищення тільки НАШИХ міст і сел. Це садизм з боку Заходу, по-перше.
По-друге, з таким монстром так війну не виграти.
Навпаки, з політичного оточення Байдена лунають інші оцінки, і про це сама Стефанішина говорить: "https://suspilne.media/711638-ssa-zaklikali-ukrainu-pripiniti-udari-po-naftopererobnih-zavodah-rf-u-kievi-ih-nazvali-zakonnimi-cilami/ Є заяви й інших офіційних осіб, що це є абсолютно законні цілі з військового погляду. Ми розуміємо заклики американських партнерів. Водночас ми воюємо тими спроможностями, ресурсами та практиками, які наявні у нас сьогодні " - заявила Стефанішина на панелі Київського безпекового форуму.
https://war.obozrevatel.com/ukr/hochu-nagadati-kolegam-stefanishina-vidreaguvala-na-zakliki-ssha-ne-biti-po-rosijskih-npz.htm Відповідну заяву Стефанішина зробила під час "Київського безпекового форуму" 22 березня
працюєвоює.
Прежде всего, я допускаю, что это правда, потому что цена на нефть больная для США тема (тем более перед выборами), хоть бензин там по европейским или даже нашим меркам стоит недорого. Просто американцы привыкли ездить на больших авто, которые много жрут.
Хочу сказать несколько вещей:
1) Удары по российским НПЗ не делают количество нефти на рынке меньшим. Они делают меньшим количество российских нефтепродуктов.
По итогам массовых прилетов дронов Россия сократит экспорт нефтепродуктов (экспорт бензина уже запрещен) и увеличит экспорт нефти на объем, который предназначался для переработки внутри страны. Количество добываемой в мире нефти не изменится.
Главный эффект - российская нефтеперерабатывающая промышленность будет меньше зарабатывать, количество нефтевалюты в России уменьшится, на внутреннем рынке может возникнуть дефицит бензина и дизтоплива, вследствие которого затраты на покупку и логистику нефтепродутков из-за границы в РФ увеличатся.
В общем, отличные санкции. Из-за которых нефть на международных рынках не подорожает.
2) Чего тогда Белый дом всполошился (если всполошился)? Судя по статье, Путин шантажирует тем, что угрожает перекрыть экспорт казахстанской нефти.
Казахстанские нефтедобывающие компании частично принадлежат западным корпорациям. А большая часть казахстанского экспорта идет через Новороссийск, а также по северной ветке нефтепровода "Дружба". То есть Кремль может снова, как в 2022, придумать какие-то "технические проблемы" и остановить транзит.
Тут два удара в одном - западные корпорации потеряют прибыль и будут ныть, а нефти на рынке станет меньше, и вот из-за этого цены вырастут.
Напомню, что еще летом 2022 президент Казахстана https://t.me/ShrikeNews/5010 поручил правительству сделать приоритетным экспорт через Каспийское море и Азербайджан. Спустя почти 2 года хочется спросить - как дела?
3) Путин - это бешеная собака, которая кусает не в ответ, а потому что может.
Если Путин захочет снизить шансы Байдена на переизбрание, повлияв на нефтяные цены, он это сделает без всяких поводов.
Именно поэтому бешеных собак пристреливают.
Итого. Обычно я считаю, что к пожеланиям наших партнеров нужно прислушиваться. Но описанное в статье - хрень собачья, удары по российским НПЗ нужно продолжать.
https://t.me/RomanShrike/2230