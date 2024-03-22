Нідерланди наполегливо працюють над тим, щоб F-16 якомога швидше літали в небі над Україною, - прем’єр Рютте
Цьогоріч Нідерланди виділять ще 2 мільярди євро на допомогу для України, і це не буде останнім внеском країни.
Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у спеціальному відеозверненні на Київському безпековому форумі, передає Цензор.НЕТ.
"Коли мене запитують, чому для Нідерландів і Заходу так важливо продовжувати підтримувати Україну, я завжди відповідаю: настав час запитати себе, чого варта для нас свобода – справжня свобода", - сказав він.
Рютте розповів про свій візит до Харкова три тижні тому.
"Люди там знають відповідь на це запитання. Бо для них боротьба за свободу – це реальність. Це жорстока реальність для всіх українців", - наголосив він.
Прем’єр-міністр наголосив, що Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. У цьому контексті, зокрема, була підписана десятирічна двостороння угода про безпеку, "щоб показати, що ми залишаємося відданими. Щоб надіслати чітке повідомлення Києву, нашим міжнародним партнерам і Москві, що ми непохитні".
"Безсумнівно, це означає, що ми повинні перетворити свої слова на дії. І саме це ми й робимо. Цьогоріч на військову підтримку України Нідерланди виділять ще 2 мільярди євро. Це фінансування включає 250 мільйонів євро на ініціативу Чеської Республіки щодо закупівлі артилерійських снарядів. І це не буде нашим останнім внеском. Ми так само наполегливо працюємо над тим, щоб 24 нідерландські F-16 якомога швидше літали в небі над Україною", - наголосив прем'єр.
Рютте також додав, що не менш важливе, – це питання відповідальності та відновлення справедливості після закінчення війни, повідомивши, що 2 квітня Нідерланди як співорганізатори прийматимуть в Гаазі конференцію "Відновлення справедливості для України".
"Питання відповідальності для нас у Нідерландах є близьким до серця. Зрештою, моє рідне місто Гаага є міжнародним містом миру та справедливості", - підсумував він.
Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.
Цензор.НЕТ є інформаційним партнером Київського безпекового форуму.
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