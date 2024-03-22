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Новини Війна
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Частину бригад виведено з фронту. Головне завдання - створення нових угруповань, - командувач Сухопутний військ Павлюк

генштаб,війна,зсу

Частину українських бригад виведено з фронту в райони відновлення. Україна наголошує на моральному стані воїнів та створенні нових ударних угруповань.

Про це командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, робота проводиться планово, а головне завдання - це морально-психологічний стан військ та створення нових ударних угруповань.

Читайте: РФ створює угруповання в понад 100 тис. осіб для можливого наступу влітку, - Павлюк

"Партнери розуміють, що Росія не зупиниться у разі поразки України. Ця країна живе зовнішнім конфліктом. Було дуже мало періодів, коли Росія з кимось не воювала. Там багато людей, які відчули запах крові, та Москва не пустить їх назад, оскільки це призведе до колапсу", - сказав Павлюк.

Він зазначив, що всі західні військові розуміють, що наступною буде країна НАТО, якщо Україна впаде.

Також читайте: Єдина гарантія безпеки для України - членство в НАТО, - міністр оборони Естонії Певкур

"Роблять все можливе для допомоги, але, на жаль, виділений фінансовий ресурс не дозволяє повністю покрити наші потреби", - заявив воєначальник.

Автор: 

ротація (80) ЗСУ (7674) Павлюк Олександр (216)


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Топ коментарі
+6
Чому невідома? Развєдєніє старон.
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22.03.2024 13:10 Відповісти
+5
Епоха "пожвавлення"
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22.03.2024 13:11 Відповісти
+4
Ще бригади? Та старі неукомплектовані! Доукомплектуйте новачками старі досвідчені бригади, це навіть самому відбитому зрозуміло, що буде ефективніше.
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22.03.2024 13:39 Відповісти
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Якась нова невідома тактика оборони - зменшувати кількість війська на фронті
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22.03.2024 13:09 Відповісти
Чому невідома? Развєдєніє старон.
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22.03.2024 13:10 Відповісти
После Авдеевки части надо все равно на ротацию отводить.Спасибо Трампу и Байдену за их политические разборки.
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22.03.2024 13:22 Відповісти
Це називається "Ротація" - погугліть, що це і для чого. А не смердіть.
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22.03.2024 15:42 Відповісти
Не пи₴діть.
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22.03.2024 16:34 Відповісти
Епоха "пожвавлення"
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22.03.2024 13:11 Відповісти
А вам відомі якісь тактики? Ви ж взагалі ні в зуб ногою, якщо не розумієте, що люди не можуть без ротацій для відпочинку, поповнення і бойового злагодження місяцями на передовій сидіти!
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22.03.2024 15:41 Відповісти
Ротації подібного типу були завжди. Але зараз, Бонявтіку потрібна чергова інформаційна хвиля- "щось іде на краще, люди повертаються домів". А насправді - дика потреба у резервах, яких кіт наплакав. І Бонявтік разом із шоблою у парламенті робить все, що б ці резерви не з'явилися вчасно.
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22.03.2024 16:57 Відповісти
але, на жаль, виділений фінансовий ресурс не дозволяє повністю покрити наші потреби", - заявив воєначальник
Джерело:
Цікаво, де візьмуть фінанси для мобілізованих 400 тисяч?
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22.03.2024 13:10 Відповісти
У цих 400 тис.і візьмуть. Багато хто каже,що як сам не прибарахлишся тисяч на сто- кіна не буде.
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22.03.2024 13:13 Відповісти
Мені теж прийшлося дещо купувати, але 100К - то занадто.
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22.03.2024 13:19 Відповісти
Ну то кому як. Можна і на халяву отримати від МО форму,калаш та китайський турнікет.
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22.03.2024 13:27 Відповісти
Партнери роблять все можливе? Та вони шольца валяють. Ось голодранці із кндр роблять.
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22.03.2024 13:15 Відповісти
Ще бригади? Та старі неукомплектовані! Доукомплектуйте новачками старі досвідчені бригади, це навіть самому відбитому зрозуміло, що буде ефективніше.
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22.03.2024 13:39 Відповісти
А де ті, що вчились на заході ?
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22.03.2024 13:47 Відповісти
Значить будемо відступати.
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22.03.2024 14:30 Відповісти
наступною буде Молдова, потім Грузія
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22.03.2024 14:52 Відповісти
 
 