Частину бригад виведено з фронту. Головне завдання - створення нових угруповань, - командувач Сухопутний військ Павлюк

Частину українських бригад виведено з фронту в райони відновлення. Україна наголошує на моральному стані воїнів та створенні нових ударних угруповань.

Про це командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, робота проводиться планово, а головне завдання - це морально-психологічний стан військ та створення нових ударних угруповань.

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"Партнери розуміють, що Росія не зупиниться у разі поразки України. Ця країна живе зовнішнім конфліктом. Було дуже мало періодів, коли Росія з кимось не воювала. Там багато людей, які відчули запах крові, та Москва не пустить їх назад, оскільки це призведе до колапсу", - сказав Павлюк.

Він зазначив, що всі західні військові розуміють, що наступною буде країна НАТО, якщо Україна впаде.

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"Роблять все можливе для допомоги, але, на жаль, виділений фінансовий ресурс не дозволяє повністю покрити наші потреби", - заявив воєначальник.