Заморожування війни не є ані можливим, ані бажаним, - генінспектор Бундесверу Бройер
Генеральний інспектор Збройних сил Німеччини Карстен Бройер застеріг від заморожування війни в Україні.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.
"Заморожування війни передбачає згоду з цим обох сторін. Нинішня військова ситуація в Україні не дає змоги вважати заморожування війни ні можливим, ні бажаним", - заявив він.
При цьому він підкреслив, що більше того, навряд чи у світі знайдеться заморожений конфлікт, який не розгорівся б знову.
Раніше лідер німецької парламентської групи СДПН Рольф Мютценіх під час дебатів у Бундестазі заявив про необхідність заморозити війну в Україні.
Топ коментарі
+11 ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
показати весь коментар22.03.2024 13:24 Відповісти Посилання
+5 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар22.03.2024 13:19 Відповісти Посилання
+3 Андрій Саган
показати весь коментар22.03.2024 13:27 Відповісти Посилання
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вчора. саліван схиляв, до заморозки. сьогодні, таймс пише про заборону ламати кацапські заводи.
і все це на фоні ракетних атак.
кацапам треба налагодити логістику та поповнити м'ясні запаси.
не встигають кидати в пічку. горить більше, ніж накопичено.