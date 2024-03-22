Заморожування війни не є ані можливим, ані бажаним, - генінспектор Бундесверу Бройер

Генеральний інспектор Збройних сил Німеччини Карстен Бройер застеріг від заморожування війни в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

"Заморожування війни передбачає згоду з цим обох сторін. Нинішня військова ситуація в Україні не дає змоги вважати заморожування війни ні можливим, ні бажаним", - заявив він.

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При цьому він підкреслив, що більше того, навряд чи у світі знайдеться заморожений конфлікт, який не розгорівся б знову.

Раніше лідер німецької парламентської групи СДПН Рольф Мютценіх під час дебатів у Бундестазі заявив про необхідність заморозити війну в Україні.

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