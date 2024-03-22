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Новини Війна
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Заморожування війни не є ані можливим, ані бажаним, - генінспектор Бундесверу Бройер

карстен,бройер

Генеральний інспектор Збройних сил Німеччини Карстен Бройер застеріг від заморожування війни в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

"Заморожування війни передбачає згоду з цим обох сторін. Нинішня військова ситуація в Україні не дає змоги вважати заморожування війни ні можливим, ні бажаним", - заявив він.

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При цьому він підкреслив, що більше того, навряд чи у світі знайдеться заморожений конфлікт, який не розгорівся б знову.

Раніше лідер німецької парламентської групи СДПН Рольф Мютценіх під час дебатів у Бундестазі заявив про необхідність заморозити війну в Україні.

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Автор: 

Німеччина (7484) прогноз (1397)


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Топ коментарі
+11
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22.03.2024 13:24 Відповісти
+5
Окрім палких висловлювань буде щось матеріальне?
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22.03.2024 13:19 Відповісти
+3
Якщо захід захоче,а до цього судячи зі всього йде,то він змусить Україну піти на переговори. Думаю через рік чи два це уже буде відбуватися, захід не показав на протязі двох років війни конкретної,непохитної і достатньої підтримки і допомоги. Більше того,по території кацапів забороняє стріляти,по нафтопереробних заводах, використовує війну в Україні і на кістках українців у США взагалі йде цинічно політична боротьба перед виборами.
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22.03.2024 13:27 Відповісти
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Во-во... тільки сам триндить про це без перерви..
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22.03.2024 13:18 Відповісти
Окрім палких висловлювань буде щось матеріальне?
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22.03.2024 13:19 Відповісти
якась чергова хербола!
вчора. саліван схиляв, до заморозки. сьогодні, таймс пише про заборону ламати кацапські заводи.
і все це на фоні ракетних атак.
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22.03.2024 13:21 Відповісти
Саліван тільки кацапів спитати забув. ***** ніякої "заморозки" не хоче.
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22.03.2024 13:25 Відповісти
як раз, воно і хоче.
кацапам треба налагодити логістику та поповнити м'ясні запаси.
не встигають кидати в пічку. горить більше, ніж накопичено.
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22.03.2024 13:29 Відповісти
Заходу треба така війна, щоб росія могла бити по Україні, а Україна у відповідь лише захищалась на власній території. Це повністю влаштовує і США, і Європу і саму росію.
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22.03.2024 14:14 Відповісти
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22.03.2024 13:24 Відповісти
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22.03.2024 13:27 Відповісти
Для путлера заморожування війни дійсно не бажано.
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22.03.2024 13:25 Відповісти
Якщо захід захоче,а до цього судячи зі всього йде,то він змусить Україну піти на переговори. Думаю через рік чи два це уже буде відбуватися, захід не показав на протязі двох років війни конкретної,непохитної і достатньої підтримки і допомоги. Більше того,по території кацапів забороняє стріляти,по нафтопереробних заводах, використовує війну в Україні і на кістках українців у США взагалі йде цинічно політична боротьба перед виборами.
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22.03.2024 13:27 Відповісти
Так. Але Захід чомусь не хоче думати про те що передовими загонами російських окупаційних військ в Європі будуть бувші військові ЗСУ, яких змусять воювати в лавах русвійська. Бо така доля всіх покорених. І що ті військові зроблять з людьми, які свідомо їх зрадили?
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22.03.2024 13:36 Відповісти
Через рік-два, в нас вже не буде кому воювати взагалі.
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22.03.2024 13:36 Відповісти
Рік чи два - це дуже оптимістично. Дуже. Нажаль, наші "союзники" виявилися слимаками, а паРаша збудувала міцну вісь зла, яку прикриває Китай. Н
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22.03.2024 13:39 Відповісти
Стісняюсь спитать: а кого застерігає пан Бройлер "від заморожування війни в Україні"? Україну? росію? НАТУ? ПАСШ? Унію Європейську? "Всьо праґрєсівнає чєлавєчєство"?Джерело:
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22.03.2024 13:44 Відповісти
Воюйте, Миколки, поки на закінчитесь. А ми потім день пошани в вашу честь відзначимо і флешмоб у фейсбуці запровадимо.
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22.03.2024 14:03 Відповісти
 
 