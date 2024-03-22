"ЄС" вимагає негайно скликати засідання ВР: Вийдіть із зони комфорту. Зберіть парламент і уряд, - Ірина Геращенко

У "Європейській Солідарності" звертаються до спікера Руслана Стефанчука негайно скликати засідання Верховної Ради з метою обговорення питання підтримки ВПК і координації зусиль з МЗС щодо активізації міжпарламентської діяльності.

Про це заявила співголова фракції Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"В такі страшні для країни дні парламент має бути на робочому місці - в сесійній залі. Сьогодні ми мали б провести годину запитань до уряду, разом думати, як захистити нашу інфраструктуру і спонукати світ розблокувати допомогу.

"Європейська Солідарність" звертається до спікера Стефанчука негайно скликати засідання ВР. Запросити уряд. Обговорити питання підтримки нашого ВПК і скоординувати наші зусилля з МЗС щодо активізації міжпарламентської діяльності", - йдеться в повідомленні.

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Також Геращенко наголосила, що необхідно працювати з Бундестагом і Конгресом, з усіма парламентами світу, щоб розблокувати військову допомогу і передачу Україні далекобійної зброї.

"Звертаємося до спікера Стефанчука і його заступників з проханням сьогодні провести телефонні розмови зі своїми американськими, німецькими, британськими, французькими візаві, поінформувати про масовану атаку росіян на нашу енергетичну інфраструктуру і закликати розблокувати допомогу і посилити військові поставки. Вийдіть з зони комфорту. Зберіть парламент і уряд", - зазначила вона.

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Крім того, Геращенко звернулася до міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з вимогою негайно скликати термінові дебати Радбезу ООН: "Світ має знати про продовження геноциду українців"

"Досить бездіяльності і інертності. Ми бачимо, як змінюється конʼюнктура світу і тільки разом ми можемо емоційно стряхнути партнерів і змінити ситуацію. Обʼєднатися навколо ЗСУ і вирішити питання снарядного голоду та посилення наших ППО.

Ми маємо кричати, а не мовчати", - наголосила Геращенко.

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