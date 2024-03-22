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Новини
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"ЄС" вимагає негайно скликати засідання ВР: Вийдіть із зони комфорту. Зберіть парламент і уряд, - Ірина Геращенко

геращенко

У "Європейській Солідарності" звертаються до спікера Руслана Стефанчука негайно скликати засідання Верховної Ради з метою обговорення питання підтримки ВПК і координації зусиль з МЗС щодо активізації міжпарламентської діяльності.

Про це заявила співголова фракції Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"В такі страшні для країни дні парламент має бути на робочому місці - в сесійній залі. Сьогодні ми мали б провести годину запитань до уряду, разом думати, як захистити нашу інфраструктуру і спонукати світ розблокувати допомогу.

"Європейська Солідарність" звертається до спікера Стефанчука негайно скликати засідання ВР. Запросити уряд. Обговорити питання підтримки нашого ВПК і скоординувати наші зусилля з МЗС щодо активізації міжпарламентської діяльності", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: "ЄС" закликає керівництво ВР негайно повернутися до нормальної роботи: Якщо Стефанчук у відрядженні - засідання мають провести заступники

Також Геращенко наголосила, що необхідно працювати з Бундестагом і Конгресом, з усіма парламентами світу, щоб розблокувати військову допомогу і передачу Україні далекобійної зброї.

"Звертаємося до спікера Стефанчука і його заступників з проханням сьогодні провести телефонні розмови зі своїми американськими, німецькими, британськими, французькими візаві, поінформувати про масовану атаку росіян на нашу енергетичну інфраструктуру і закликати розблокувати допомогу і посилити військові поставки. Вийдіть з зони комфорту. Зберіть парламент і уряд", - зазначила вона.

Також читайте: Керівництво Ради в останню хвилину скасувало засідання парламенту цього тижня, - Ірина Геращенко

Крім того, Геращенко звернулася до міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з вимогою негайно скликати термінові дебати Радбезу ООН: "Світ має знати про продовження геноциду українців"

"Досить бездіяльності і інертності. Ми бачимо, як змінюється конʼюнктура світу і тільки разом ми можемо емоційно стряхнути партнерів і змінити ситуацію. Обʼєднатися навколо ЗСУ і вирішити питання снарядного голоду та посилення наших ППО.

Ми маємо кричати, а не мовчати", - наголосила Геращенко.

Читайте: "Слуги народу" та ОПЗЖ хочуть заблокувати ухвалення закону про заборону московського патріархат, - Ірина Геращенко

Автор: 

Геращенко Ірина (1150) засідання уряду (127) Стефанчук Руслан (760) Європейська Солідарність (1090)


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Топ коментарі
+32
ЕС - единственная полит.сила, представители которой думают о выживании и победе страны, а не о том, как безопасно осесть на Западе со всеми активами, "заработанными непосильным трудом".
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22.03.2024 13:30 Відповісти
+19
Тарас Чорновіл: "Я про жахіття на Сумщині вчора й позавчора робив два записи в себе на ютюб. Там усе тривожніше. Але зараз дійсно стає страшно. Ця влада зрадників будує дороги для ворожих танків? Евакуації із громад, які ворог стирає з лиця землі, не проводять, ППО, щоб відігнати ворожі бомбардувальники, не підтягують, людям жодної допомоги, голів громад, які б'ють на сполох, бо вже відчули жахіття окупації, тероризують силовики. А дороги в бік кордону, який уже стає лінією фронту й потенційним напрямком вторгнення, ремонтують...

М - 02 Кіпті - Глухів - Бачівськ

Н - 07 Київ - Суми - Юнаківка

Н - 12 Суми - Полтава"
https://t.me/Chornovil_official/19122
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22.03.2024 13:45 Відповісти
+17
Зє-πzgoti - "неначасі".
Відчепіться від Зє-кагалу. Тут день годує десять років... Їхнього життя, їхніх дітей та онуків. Бо їхнє "завтра" може не настати вже завтра.
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22.03.2024 13:33 Відповісти
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ЕС - единственная полит.сила, представители которой думают о выживании и победе страны, а не о том, как безопасно осесть на Западе со всеми активами, "заработанными непосильным трудом".
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22.03.2024 13:30 Відповісти
Але теж займаються популістичними закликами. Як депутати ВР, вони нічого не зробили для припинення неконституційної діяльності можновладців, яка прогресує. Військовий стан замість стану війни, продовження термінів військового стану є порушенням Конституції. Якщо термін військового стану продовжений незаконно, то й вибори до ВР відкладені незаконно, а значить ВР втратила легітимність. ВР не виконала свої обов'язки не призначивши вибори президента, бо військовий стан не є причиною їх відмінити. Де звернення від фракції ЄС до Конституційного суду, хоча б по одному з цих порушень? Очевидно ЄС повністю влаштовує шлях до повної узурпації влади саботажниками і мародерами.
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22.03.2024 19:34 Відповісти
Все правильно !
Якого біса, вони взагалі не працюють??
Хоча мають 24 на 7
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22.03.2024 13:32 Відповісти
джонсон стефанчук відпустив зра-конгресменів на канікули
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22.03.2024 14:36 Відповісти
Зє-πzgoti - "неначасі".
Відчепіться від Зє-кагалу. Тут день годує десять років... Їхнього життя, їхніх дітей та онуків. Бо їхнє "завтра" може не настати вже завтра.
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22.03.2024 13:33 Відповісти
"Шойгу також стверджу, що російські військові планують до кінця 2024 року сформувати дві загальновійськові армії, 14 дивізій і 16 бригад" Активно готуються, вся економіка налаштована на військовий лад, мобілізація йде повним ходом!!. А у нас вже і 500 тисяч військового призову не треба, і закон про мобілізацію у ВР в диспутах хоронять..?А історичний досвід країн які воювали ,щодо мобілізації, застосувати не пробували..? Не на часі..? Дєрьмократія? Якщо програємо, прийдуть рашисти моментально відмобілізують мільйони українців і в авангарді попхають на НАТО, а тих хто виживе з їх сім'ями пошлють Сибір "нєісходіму" заселяти...! Українське питання вирішать назавжди...?!А ту ВР 5та колон руліт, чи як таку бездіяльність розуміти...?
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22.03.2024 13:35 Відповісти
Нє, ну а що? Та хоть паржьом, па-пріколу... Все, як мудрий наріт захотів. Що не так?!
І, до речі, та відчепіться ви від них, дайте їм ще 100 днів, вони ж вчаться!
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22.03.2024 13:37 Відповісти
Парламентаризм цілеспрямовано спускають в унітаз
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22.03.2024 13:37 Відповісти
нещодавно, ота геращенко заявляла, шо не можна чіпати зе!прєзіка, бо без зе!шмарклі ніяк не можна.
а то, що конституція каже, то все таке собі.
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22.03.2024 13:39 Відповісти
Гріша, Ви ЗЄльоний?
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22.03.2024 14:15 Відповісти
я з тих, для котрих, зе!поц більше зло, ніж порох, добро!
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22.03.2024 14:18 Відповісти
Це замість звернутись, як депутат ВР, до Конституційного суду по цілій низьці порушень Конституції вчиненій Зеленським і ВР.
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22.03.2024 19:37 Відповісти
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22.03.2024 13:44 Відповісти
Тарас Чорновіл: "Я про жахіття на Сумщині вчора й позавчора робив два записи в себе на ютюб. Там усе тривожніше. Але зараз дійсно стає страшно. Ця влада зрадників будує дороги для ворожих танків? Евакуації із громад, які ворог стирає з лиця землі, не проводять, ППО, щоб відігнати ворожі бомбардувальники, не підтягують, людям жодної допомоги, голів громад, які б'ють на сполох, бо вже відчули жахіття окупації, тероризують силовики. А дороги в бік кордону, який уже стає лінією фронту й потенційним напрямком вторгнення, ремонтують...

М - 02 Кіпті - Глухів - Бачівськ

Н - 07 Київ - Суми - Юнаківка

Н - 12 Суми - Полтава"
https://t.me/Chornovil_official/19122
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22.03.2024 13:45 Відповісти
Так скажить ДЯКУЮ Найему , котрий сидить у інфраструктурі. Синок папки з КГБ
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22.03.2024 14:01 Відповісти
Я з ним не спілкуюсь. Може Ви з ним десь перетинаєтесь? От, при нагоді, і передасте своє "дякую"
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22.03.2024 14:13 Відповісти
Єрмак заборонив усі зібрання в Україні, у тому числі у ВРУ і КМУ!
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22.03.2024 13:47 Відповісти
Economic Freedom Forum, можна збиратися. навіть під атаками.
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22.03.2024 13:56 Відповісти
Марно закликати, потрібно шар жиру зняти зі спікера, зайнятого будівництвом власного житла.
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22.03.2024 14:01 Відповісти
Як швидко збагатити уран в умовах України? Ввести його в склад депутатів від партії "Слуга народу".
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22.03.2024 14:17 Відповісти
тю
та воно їм потрібне??
хай хтось дасть грошей
пару конвертів..може тоді..
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22.03.2024 14:55 Відповісти
Спасите Сумщинуііі
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23.03.2024 12:01 Відповісти
 
 