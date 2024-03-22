"ЄС" вимагає негайно скликати засідання ВР: Вийдіть із зони комфорту. Зберіть парламент і уряд, - Ірина Геращенко
У "Європейській Солідарності" звертаються до спікера Руслана Стефанчука негайно скликати засідання Верховної Ради з метою обговорення питання підтримки ВПК і координації зусиль з МЗС щодо активізації міжпарламентської діяльності.
Про це заявила співголова фракції Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
"В такі страшні для країни дні парламент має бути на робочому місці - в сесійній залі. Сьогодні ми мали б провести годину запитань до уряду, разом думати, як захистити нашу інфраструктуру і спонукати світ розблокувати допомогу.
"Європейська Солідарність" звертається до спікера Стефанчука негайно скликати засідання ВР. Запросити уряд. Обговорити питання підтримки нашого ВПК і скоординувати наші зусилля з МЗС щодо активізації міжпарламентської діяльності", - йдеться в повідомленні.
Також Геращенко наголосила, що необхідно працювати з Бундестагом і Конгресом, з усіма парламентами світу, щоб розблокувати військову допомогу і передачу Україні далекобійної зброї.
"Звертаємося до спікера Стефанчука і його заступників з проханням сьогодні провести телефонні розмови зі своїми американськими, німецькими, британськими, французькими візаві, поінформувати про масовану атаку росіян на нашу енергетичну інфраструктуру і закликати розблокувати допомогу і посилити військові поставки. Вийдіть з зони комфорту. Зберіть парламент і уряд", - зазначила вона.
Крім того, Геращенко звернулася до міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з вимогою негайно скликати термінові дебати Радбезу ООН: "Світ має знати про продовження геноциду українців"
"Досить бездіяльності і інертності. Ми бачимо, як змінюється конʼюнктура світу і тільки разом ми можемо емоційно стряхнути партнерів і змінити ситуацію. Обʼєднатися навколо ЗСУ і вирішити питання снарядного голоду та посилення наших ППО.
Ми маємо кричати, а не мовчати", - наголосила Геращенко.
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Якого біса, вони взагалі не працюють??
Хоча мають 24 на 7
джонсонстефанчук відпустив зра-конгресменів на канікули
Відчепіться від Зє-кагалу. Тут день годує десять років... Їхнього життя, їхніх дітей та онуків. Бо їхнє "завтра" може не настати вже завтра.
І, до речі, та відчепіться ви від них, дайте їм ще 100 днів, вони ж вчаться!
а то, що конституція каже, то все таке собі.
М - 02 Кіпті - Глухів - Бачівськ
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та воно їм потрібне??
хай хтось дасть грошей
пару конвертів..може тоді..