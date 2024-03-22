Санду про масовану атаку РФ: Російська агресія не має меж. Україна має бути забезпечена всім необхідним, щоб протистояти
Президентка Молдови Майя Санду відреагувала на російську повітряну атаку по Україні у ніч на 22 березня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Санду написала у соцмережі Х (Twitter).
Вона зазначила, що у п’ятницю вранці Росія запустила понад 90 ракет і 60 "Шахедів" по Україні, завдавши удару по об'єктах критичної інфраструктури.
"Їх агресія не має меж. Україна повинна бути забезпечена всім необхідним, щоб вона могла протистояти вторгненню і захистити мир в Європі", - наголосила Санду.
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"Має бути!"...
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