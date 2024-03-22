УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10092 відвідувача онлайн
Новини Війна
623 6

Санду про масовану атаку РФ: Російська агресія не має меж. Україна має бути забезпечена всім необхідним, щоб протистояти

санду

Президентка Молдови Майя Санду відреагувала на російську повітряну атаку по Україні у ніч на 22 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Санду написала у соцмережі Х (Twitter).

Вона зазначила, що у п’ятницю вранці Росія запустила понад 90 ракет і 60 "Шахедів" по Україні, завдавши удару по об'єктах критичної інфраструктури.

"Їх агресія не має меж. Україна повинна бути забезпечена всім необхідним, щоб вона могла протистояти вторгненню і захистити мир в Європі", - наголосила Санду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санду про масовану ракетну атаку РФ: Безперервна міжнародна підтримка має вирішальне значення для захисту суверенітету України

Автор: 

обстріл (29234) Мая Санду (259)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ти ж моя лапочка!
"Має бути!"...
Сльози мєшают гаваріть...
У себе в труселях розберіться. З вашими ************.
показати весь коментар
22.03.2024 13:36 Відповісти
кацап це діагноз, але не треба ним вирахувати 😕
показати весь коментар
22.03.2024 14:44 Відповісти
Давай начинай чистить пятую колонну. А то скоро тебя просто сместят.
показати весь коментар
22.03.2024 14:00 Відповісти
Пані Президент, на Ковбасній багато ковбоси для ЗСУ.
Одне Ваше слово і сепари будуть винищені ЗСУ
показати весь коментар
22.03.2024 14:46 Відповісти
Ґунгуца і Маріуца
показати весь коментар
22.03.2024 14:25 Відповісти
Бджілка Майа за все добре і проти всього поганого. ❤️
показати весь коментар
22.03.2024 14:35 Відповісти
 
 