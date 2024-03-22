На складах США готові пакети допомоги для України, проте немає рішення Конгресу, - Стефанішина

Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина сказала, що для надання Україні допомоги не вистачає рішення Конгресу США.

Про це вона заявила під час Київського безпекового форуму, передає Цензор.НЕТ.

Так, віцепрем'єрка прокоментувала відсутність рішення Конгресу США щодо допомоги Україні.

"Розуміємо, що вже зараз на американських воєнних складах четвертий місяць готові і другий, і третій пакети допомоги, які ми мали б отримати", - зазначила вона.

За словами Стефанішиної, американські партнери кажуть, що в Україні не дуже розуміються на політиці США.

"Занадто агресивно реагуємо на відсутність цього рішення і закликають нас до поміркованої реакції. Водночас без будь-яких прогнозів, я хочу звернути увагу на те, що ситуація вже зараз дуже погана", - додала вона.

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