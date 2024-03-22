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Новини Війна
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На складах США готові пакети допомоги для України, проте немає рішення Конгресу, - Стефанішина

сша,військовий

Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина сказала, що для надання Україні допомоги не вистачає рішення Конгресу США.

Про це вона заявила під час Київського безпекового форуму, передає Цензор.НЕТ.

Так, віцепрем'єрка прокоментувала відсутність рішення Конгресу США щодо допомоги Україні.

"Розуміємо, що вже зараз на американських воєнних складах четвертий місяць готові і другий, і третій пакети допомоги, які ми мали б отримати", - зазначила вона.

За словами Стефанішиної, американські партнери кажуть, що в Україні не дуже розуміються на політиці США.

"Занадто агресивно реагуємо на відсутність цього рішення і закликають нас до поміркованої реакції. Водночас без будь-яких прогнозів, я хочу звернути увагу на те, що ситуація вже зараз дуже погана", - додала вона.

Читайте: Нідерланди наполегливо працюють над тим, щоб F-16 якомога швидше літали в небі над Україною, - прем’єр Рютте

Автор: 

США (23426) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (364) Київський безпековий форум (168)


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Топ коментарі
+9
Лише Конгрес гальмує? А кульгава качка у кріслі президента взагалі нічого не вирішує?
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22.03.2024 13:32 Відповісти
+6
занадто агресівно ? нехай приїдуть у Харків, або у інше місто. Побачимо як вони будуть реагувати
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22.03.2024 13:34 Відповісти
+6
у стафанішиной, сексот на американських військових складах?
а що маркарова доповідає? чи в неї ланч, в своєму ресторані?
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22.03.2024 13:35 Відповісти
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Лише Конгрес гальмує? А кульгава качка у кріслі президента взагалі нічого не вирішує?
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22.03.2024 13:32 Відповісти
ИИИ

Тасссм ******************,зохт пиало.
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22.03.2024 14:05 Відповісти
занадто агресівно ? нехай приїдуть у Харків, або у інше місто. Побачимо як вони будуть реагувати
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22.03.2024 13:34 Відповісти
А чи не занадто агресивно американці відреагували на Перл-Харбор?

Може потрібно їм про це нагадати?
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22.03.2024 14:03 Відповісти
у стафанішиной, сексот на американських військових складах?
а що маркарова доповідає? чи в неї ланч, в своєму ресторані?
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22.03.2024 13:35 Відповісти
У нее стратегическая задача - лично продегустировать и засвидетельствовать качество всех продуктов, блюда из которых подают посетителям ее детища.
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22.03.2024 13:42 Відповісти
Немає рішення одного шматка лайна в очках та з роздовбаною трампом сракою.
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22.03.2024 13:38 Відповісти
То в них президент країною керує чи якась шістка з конгресу, дебіли кончені
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22.03.2024 13:41 Відповісти
Поміркована реакція поки люди вмирають. Щоб ви самі повиздихали, "еліта" срана! Живете, скоти, до 100 років...
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22.03.2024 13:42 Відповісти
пц ! А як ще ми повинні реагувати коли тут ракети падають на голови .??
Як взагалі нормальна людина повинна реагувати на те що - коли її хочуть вбити і вона просить в свого друга допомоги , а той її не чує ??
І як би реагували на таке американці ?
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22.03.2024 13:44 Відповісти
В нас країнцу стирають на порох, а ці підараси ще закликають до "поміркованої реакції"? Вони там взагалі *********?
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22.03.2024 13:48 Відповісти
Ні. Їм просто покуй на нас за великим рахунком.
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22.03.2024 13:53 Відповісти
То якого дідька вони нам брехали, що "перевернуть небо і землю"? Сказали б відразу - підтримки не буде, думайте самі як і чим воювати, чи йдіть на переговори.
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22.03.2024 13:56 Відповісти
Пи₴діти-не мішки тягати. В такі часи живемо.🤷
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22.03.2024 13:59 Відповісти
"За словами Стефанішиної, американські партнери кажуть, що в Україні не дуже розуміються на політиці США."
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А що там "розумітися": Майк Джонсон - рідкісний мудак, Байден - передбачуваний мудак, Трамп - непередбачуваний мудак, Салліван - гімняний мудак.
Трійця (Обама, Байден, Клінтон) наробила багато поганого Україні.
Більш за все поганого Україні наробили самі українці.
***** та кацапи - по за дужками, це взагалі не люди.
Зеленський - довбаний антимайдан...
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22.03.2024 13:48 Відповісти
Ось найцінніша теза:

> Занадто агресивно реагуємо на відсутність цього рішення і [США] закликають нас до поміркованої реакції.

У перекладі: українці, ви ж не американські солдати, нам нічого не вартуєте. Чекайте коли взрослі дяді між собою все вирішать .
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22.03.2024 13:48 Відповісти
Не розуміємося ми в політиці США...Там взагалі хрен що зрозумієш. Гляньте на їхню виборчу систему. А тут...напад на суверенну країну ..їй потрібна допомога...ви позиціонуєте себе лідером демократичного світу...красиві слова і....ніхрена. Це ні що інше як повне лайно та ганьба.
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22.03.2024 13:49 Відповісти
З політичною системою США все абсолютно зрозуміло - там керують представники великого капіталу, які поділились на дві буцімто "ворогуючі" партії, щоб у випадку зниження рейтингу одної - зростав рейтинг іншої.
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22.03.2024 14:19 Відповісти
На заяви цієї ЗЕленої лахудри навіть увагу витрачати не треба.

Воно постійно транслює якісь дивні картинки, що існують виключно у її уяві.
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22.03.2024 13:54 Відповісти
Це зелене недорозумєніє на посаді віце-прем"єра нам істину відкрила? Як задовбали ці зелені нікчеми.
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22.03.2024 13:57 Відповісти
Ну і що? атакамсів у цих пакетах немає. Як завжди дадуть трохи снарядів, ракет для хімарсів, хамерів і ще якогось дріб'язку, а потім на рамштайні урочисто оголосять про потужну допомогу.

Та й 60 мільярдів там не для України лише. Нам якщо перепаде 5 мільярдів, то ще буде велике щастя.
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22.03.2024 14:14 Відповісти
Старий пердун мошонкою трясе, а підор очкастий цим користується. Хоча, чого дивуватись, Афган кинули кидають і Україну...
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22.03.2024 14:25 Відповісти
Перший активний бот-магашист появився!
Скоро підтягнуться інші особливо крупно проплачені - , та . Які з піною будуть брехати щось на зразок ""
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22.03.2024 14:45 Відповісти
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22.03.2024 15:10 Відповісти
 
 