На складах США готові пакети допомоги для України, проте немає рішення Конгресу, - Стефанішина
Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина сказала, що для надання Україні допомоги не вистачає рішення Конгресу США.
Про це вона заявила під час Київського безпекового форуму, передає Цензор.НЕТ.
Так, віцепрем'єрка прокоментувала відсутність рішення Конгресу США щодо допомоги Україні.
"Розуміємо, що вже зараз на американських воєнних складах четвертий місяць готові і другий, і третій пакети допомоги, які ми мали б отримати", - зазначила вона.
За словами Стефанішиної, американські партнери кажуть, що в Україні не дуже розуміються на політиці США.
"Занадто агресивно реагуємо на відсутність цього рішення і закликають нас до поміркованої реакції. Водночас без будь-яких прогнозів, я хочу звернути увагу на те, що ситуація вже зараз дуже погана", - додала вона.
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Тасссм ******************,зохт пиало.
Може потрібно їм про це нагадати?
а що маркарова доповідає? чи в неї ланч, в своєму ресторані?
Як взагалі нормальна людина повинна реагувати на те що - коли її хочуть вбити і вона просить в свого друга допомоги , а той її не чує ??
І як би реагували на таке американці ?
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А що там "розумітися": Майк Джонсон - рідкісний мудак, Байден - передбачуваний мудак, Трамп - непередбачуваний мудак, Салліван - гімняний мудак.
Трійця (Обама, Байден, Клінтон) наробила багато поганого Україні.
Більш за все поганого Україні наробили самі українці.
***** та кацапи - по за дужками, це взагалі не люди.
Зеленський - довбаний антимайдан...
> Занадто агресивно реагуємо на відсутність цього рішення і [США] закликають нас до поміркованої реакції.
У перекладі: українці, ви ж не американські солдати, нам нічого не вартуєте. Чекайте коли взрослі дяді між собою все вирішать .
Воно постійно транслює якісь дивні картинки, що існують виключно у її уяві.
Та й 60 мільярдів там не для України лише. Нам якщо перепаде 5 мільярдів, то ще буде велике щастя.
Скоро підтягнуться інші особливо крупно проплачені - , та . Які з піною будуть брехати щось на зразок ""