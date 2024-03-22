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Внаслідок удару по ДніпроГЕС зафіксовано витік нафтопродуктів у річку Дніпро, - Держекоінспекція

держекоінспекція

Стався витік нафтопродуктів у річку Дніпро внаслідок удару РФ по Дніпровській ГЕС.

Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південного округу, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок влучання в Дніпровську ГЕС зафіксовано засмічення ґрунтів, витік нафтопродуктів у водний об'єкт р. Дніпро, фахівцями Інспекції відібрані проби води з метою лабораторного дослідження.

Всі отримані матеріали будуть передані до Оперативного штабу при ДЕІ України та правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

Удар по РФ Дніпровській ГЕС

Нагадаємо, 22 березня 2024 року РФ вдарила по греблі ДніпроГЕС. По ГЕС було два прямі влучання, ГЕС-2 зазнала серйозних пошкоджень.

Внаслідок удару по ГЕС загинула 1 особа.

Читайте: На Дніпровській ГЕС пошкоджено обладнання станції, - "Укренерго"

Автор: 

Держекоінспекція (248) ДніпроГЕС (42)


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Топ коментарі
+6
15-20 тон - це "витік" чи екологічна катастрофа?
То **** той кулєба одне місце теребонькає, ушльопок, а не в ООН бігає?
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22.03.2024 13:46 Відповісти
+2
Скажу по секрету. Навіть 100 тонн це не катастрофа.
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22.03.2024 13:53 Відповісти
+1
кулєба не тільки теребонькає, а ще закликає.
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22.03.2024 13:49 Відповісти
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15-20 тон - це "витік" чи екологічна катастрофа?
То **** той кулєба одне місце теребонькає, ушльопок, а не в ООН бігає?
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22.03.2024 13:46 Відповісти
кулєба не тільки теребонькає, а ще закликає.
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22.03.2024 13:49 Відповісти
Скажу по секрету. Навіть 100 тонн це не катастрофа.
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22.03.2024 13:53 Відповісти
Та вже пох...!
Хоч 200...
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22.03.2024 14:13 Відповісти
Нафту знашли??
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22.03.2024 13:48 Відповісти
ттссс.....
бо щас буржуї набіжуть і все скуплять!
залиште, хоч щось, 5-6 менеджерам.
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22.03.2024 13:50 Відповісти
На фото видно, что горит в машинном зале. А рдялом трансформаторы силовые.
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22.03.2024 14:03 Відповісти
Хочеться прочитати новину про те, що внаслідок руйнування керчнського моту відбувався масовий скид орків та їхньої зброї в Чорне море
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22.03.2024 14:17 Відповісти
Грета Тунберг ще жива ?
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22.03.2024 14:29 Відповісти
Відео з руйнуваннями вже показали на увесь світ, чекаємо на наступну атаку.
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22.03.2024 15:17 Відповісти
 
 