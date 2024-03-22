Внаслідок удару по ДніпроГЕС зафіксовано витік нафтопродуктів у річку Дніпро, - Держекоінспекція

Стався витік нафтопродуктів у річку Дніпро внаслідок удару РФ по Дніпровській ГЕС.

Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південного округу, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок влучання в Дніпровську ГЕС зафіксовано засмічення ґрунтів, витік нафтопродуктів у водний об'єкт р. Дніпро, фахівцями Інспекції відібрані проби води з метою лабораторного дослідження.

Всі отримані матеріали будуть передані до Оперативного штабу при ДЕІ України та правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

Удар по РФ Дніпровській ГЕС

Нагадаємо, 22 березня 2024 року РФ вдарила по греблі ДніпроГЕС. По ГЕС було два прямі влучання, ГЕС-2 зазнала серйозних пошкоджень.

Внаслідок удару по ГЕС загинула 1 особа.

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