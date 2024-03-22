Внаслідок удару по ДніпроГЕС зафіксовано витік нафтопродуктів у річку Дніпро, - Держекоінспекція
Стався витік нафтопродуктів у річку Дніпро внаслідок удару РФ по Дніпровській ГЕС.
Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південного округу, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок влучання в Дніпровську ГЕС зафіксовано засмічення ґрунтів, витік нафтопродуктів у водний об'єкт р. Дніпро, фахівцями Інспекції відібрані проби води з метою лабораторного дослідження.
Всі отримані матеріали будуть передані до Оперативного штабу при ДЕІ України та правоохоронців", - йдеться в повідомленні.
Удар по РФ Дніпровській ГЕС
Нагадаємо, 22 березня 2024 року РФ вдарила по греблі ДніпроГЕС. По ГЕС було два прямі влучання, ГЕС-2 зазнала серйозних пошкоджень.
Внаслідок удару по ГЕС загинула 1 особа.
Топ коментарі
+6 Игорь Вазианский
показати весь коментар22.03.2024 13:46 Відповісти Посилання
+2 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар22.03.2024 13:53 Відповісти Посилання
+1 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар22.03.2024 13:49 Відповісти Посилання
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То **** той кулєба одне місце теребонькає, ушльопок, а не в ООН бігає?
Хоч 200...
бо щас буржуї набіжуть і все скуплять!
залиште, хоч щось, 5-6 менеджерам.