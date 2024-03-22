США хочуть залучити структури ОБСЄ до повернення українських дітей, незаконно вивезених до РФ

США вивчають усі можливі шляхи повернення українських дітей, які були депортовані до Росії, та покарання всіх винних у їх незаконному переміщенні, зокрема із залученням структур ОБСЄ.

Про це повідомила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кетрін Брукер під час засідання Постійної ради цієї Організації у Відні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Висновки доповіді "московського механізму" та триваючі дії Росії з "русифікації" українських дітей вимагають нашої реакції. У рамках реакції уряду США я з гордістю інформую Постійну раду про те, що 7 березня Сполучені Штати приєдналися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей", - заявила Брукер.

За її словами, Сполучені Штати будуть співпрацювати з 32 країнами-членами коаліції з метою забезпечення безпечного повернення всіх українських дітей, які були незаконно депортовані або насильно переміщені Росією.

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"Ми забезпечимо притягнення винних до відповідальності та будемо вивчати всі можливі шляхи для досягнення цих цілей, в тому числі шляхом залучення структур ОБСЄ. Реагування на дії Росії проти українських дітей є моральним імперативом, у тому числі для ОБСЄ", - наголосила американська дипломатка.

США вимагають від Росії "негайно припинити насильницьке переміщення та депортацію дітей і повернути їх до своїх родин та законних опікунів".

"Ми закликаємо наших колег з ОБСЄ приєднатися до нас у вивченні всіх можливостей для прискорення повернення українських дітей", - додала тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ.

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