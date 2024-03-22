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Новини
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США хочуть залучити структури ОБСЄ до повернення українських дітей, незаконно вивезених до РФ

діти,депортація

США вивчають усі можливі шляхи повернення українських дітей, які були депортовані до Росії, та покарання всіх винних у їх незаконному переміщенні, зокрема із залученням структур ОБСЄ.

Про це повідомила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кетрін Брукер під час засідання Постійної ради цієї Організації у Відні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Висновки доповіді "московського механізму" та триваючі дії Росії з "русифікації" українських дітей вимагають нашої реакції. У рамках реакції уряду США я з гордістю інформую Постійну раду про те, що 7 березня Сполучені Штати приєдналися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей", - заявила Брукер.

За її словами, Сполучені Штати будуть співпрацювати з 32 країнами-членами коаліції з метою забезпечення безпечного повернення всіх українських дітей, які були незаконно депортовані або насильно переміщені Росією.

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"Ми забезпечимо притягнення винних до відповідальності та будемо вивчати всі можливі шляхи для досягнення цих цілей, в тому числі шляхом залучення структур ОБСЄ. Реагування на дії Росії проти українських дітей є моральним імперативом, у тому числі для ОБСЄ", - наголосила американська дипломатка.

США вимагають від Росії "негайно припинити насильницьке переміщення та депортацію дітей і повернути їх до своїх родин та законних опікунів".

"Ми закликаємо наших колег з ОБСЄ приєднатися до нас у вивченні всіх можливостей для прискорення повернення українських дітей", - додала тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ.

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депортація (731) діти (5154) ОБСЄ (3512) США (23426)


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Тобто той республіканець приїжджав , щоб якоби турбуватись про допомогу, А РЕАЛЬНО ЩОБ ЗАБОРОНИТИ УКРАЇНІ БИТИ ПО РОССІЙСЬКИМ НПЗ
Зовсім офуели
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22.03.2024 14:14 Відповісти
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22.03.2024 14:15 Відповісти
та покарання всіх винних у їх незаконному переміщенні
Ай хто ж єто сделал?
Наверно гаазький педофіл владімір путін?
до гадалкі не ході
вирок суду Гааги читай
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22.03.2024 14:20 Відповісти
ОБСЄ? Справді? Вже навіть не смішно....
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22.03.2024 15:26 Відповісти
Йшов третій рік широкомасштабного
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22.03.2024 15:31 Відповісти
 
 