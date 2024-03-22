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Новини Війна
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Підстав для переговорів з Путіним щодо припинення війни в Україні немає, - лідер німецької СДПН Клінгбайль

ларс,клінгбайль

Нині немає підстав для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним про припинення війни в Україні.

Про це заявив лідер німецької партії СДПН Ларс Клінгбайль, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Я сам не вірю, що з Володимиром Путіним можна сісти за стіл переговорів", - заявив він.

Лідер СДПН додав, що рішення мають ухвалити самі українці.

Читайте: Заморожування війни не є ані можливим, ані бажаним, - генінспектор Бундесверу Бройер

Водночас Клінгбайль захистив від різкої критики заяви про заморожування війни в Україні.

"І я можу сказати, що є таке бажання і така необхідність. І я думаю, що ми можемо витримати ці дебати, і ми можемо їх провести", - наголосив він, додавши, що немає жодного протиріччя в тому, щоб говорити про постачання зброї та дипломатію одночасно.

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Лідер СДПН також заявив, що німецька підтримка України залишається постійною і стійкою.

"Звичайно, не буде ситуації, коли Федеральна канцелярія, Єлисейський палац чи Білий дім думатимуть про території в Україні", - наголосив Клінгбайль.

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Німеччина (7484) переговори з Росією (1303)


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Зупинити війну на прийнятних умовах Україна без ядерної зброї не зможе в силу законів фізики і математики.
І не так зробити заряд на пару кілотонн - коли з України залишиться один Ужгород.
Зеленим скотом має бути негайно організована маштабна ядерна програма.
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22.03.2024 14:35 Відповісти
Как вариант купить у Ким Чен Ына за деньги "партнеров". Он продаст, он деньги любит больше чем *****
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22.03.2024 14:47 Відповісти
"Звичайно, не буде ситуації, коли Федеральна канцелярія, Єлисейський палац чи Білий дім думатимуть про території в Україні"Цим все сказано.... Їм всім пофігу, що буде з Україною... Потім скажуть, а чим Ви думали, Вас що хтось просив, Вам хтось щось обіцяв? Потім нас ще й винними зроблять, що ми захищалися і за це нас зруйнували.... Слабка Європа і хитрюча сріблолюбива Америка, ось наші друзі.
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22.03.2024 14:47 Відповісти
Інших немає та й не буде. "Порятунок потопаючих - справа, перш за все, рук самих потопаючих." Будьте реалістами ...
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22.03.2024 16:05 Відповісти
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22.03.2024 15:59 Відповісти
 
 