Підстав для переговорів з Путіним щодо припинення війни в Україні немає, - лідер німецької СДПН Клінгбайль
Нині немає підстав для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним про припинення війни в Україні.
Про це заявив лідер німецької партії СДПН Ларс Клінгбайль, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Я сам не вірю, що з Володимиром Путіним можна сісти за стіл переговорів", - заявив він.
Лідер СДПН додав, що рішення мають ухвалити самі українці.
Водночас Клінгбайль захистив від різкої критики заяви про заморожування війни в Україні.
"І я можу сказати, що є таке бажання і така необхідність. І я думаю, що ми можемо витримати ці дебати, і ми можемо їх провести", - наголосив він, додавши, що немає жодного протиріччя в тому, щоб говорити про постачання зброї та дипломатію одночасно.
Лідер СДПН також заявив, що німецька підтримка України залишається постійною і стійкою.
"Звичайно, не буде ситуації, коли Федеральна канцелярія, Єлисейський палац чи Білий дім думатимуть про території в Україні", - наголосив Клінгбайль.
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