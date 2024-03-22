Зеленський відзначив державними нагородами 364 українських захисників, із них 268 - посмертно
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 364 українських воїнів, 268 з них – посмертно.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №166/2024 оприлюднений на сайті президента.
Згідно з документом, оборонці нагороджені за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку.
Захисники нагороджені орденами Богдана Хмельницького II та III ступеня, "За мужність" II й III ступеня, медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".
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Pawlo Kit
показати весь коментар22.03.2024 15:59 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Виктор #586677
показати весь коментар22.03.2024 16:12 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Ярема Стогін #518708
показати весь коментар22.03.2024 18:11 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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