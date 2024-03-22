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Новини Війна
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Зеленський відзначив державними нагородами 364 українських захисників, із них 268 - посмертно

орден,нагорода

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 364 українських воїнів, 268 з них – посмертно.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №166/2024 оприлюднений на сайті президента.

Згідно з документом, оборонці нагороджені за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку.

Захисники нагороджені орденами Богдана Хмельницького II та III ступеня, "За мужність" II й III ступеня, медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".

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Автор: 

Зеленський Володимир (24374) нагорода (1280) військовослужбовці (4812)


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Вічна пам'ять Героям...
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22.03.2024 15:59 Відповісти
Завжди,коли ця сволота нагороджує наших воїнів, переважна більшість із списку-"посмертно".При житті не заслужили? Схоже на відкуп перед рідними! А от гандонів з кварталу,в яких рожі в телевізор не влазять, аж бігом! Вічна пам"ять загиблим!
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22.03.2024 16:12 Відповісти
ЦЬОМУ ПАСКУДІ УЖЕ НІЧОГО НЕ ЗАЛИШИЛОСЯ, ЛИШЕ ВІТАТИ З ЮВІЛЕЯМИ ТА НАГОРОДЖУВАТИ. треба ж показати що ВОНО ще є...
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22.03.2024 18:11 Відповісти
 
 