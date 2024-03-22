Зеленський відзначив державними нагородами 364 українських захисників, із них 268 - посмертно

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 364 українських воїнів, 268 з них – посмертно.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №166/2024 оприлюднений на сайті президента.

Згідно з документом, оборонці нагороджені за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку.

Захисники нагороджені орденами Богдана Хмельницького II та III ступеня, "За мужність" II й III ступеня, медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".

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