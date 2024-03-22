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Новини
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ЄС вже в квітні може заборонити імпорт металопродукції з Росії та Білорусі, - Качка

тарас,качка

Україна змогла домовитися з Єврокомісією про заборону на імпорт до країн-членів блоку сільгосппродукції із Росії та Білорусі.

Про це повідомив заступник міністра економіки Тарас Качка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Forbes Україна.

За його словами, Україні вдалося досягнути консенсусу із Європейською комісією щодо заборони на імпорт до країн-членів блоку сільгосппродукції із Росії та Білорусі. Відповідну заборону Єврокомісія може ухвалити вже у квітні. Наступний крок - заборона металопродукції із цих країн.

Як зазначив Качка, для України такий крок буде досить потужним поштовхом для розширення заборони ввезення неаграрних товарів із Білорусі та Росії в країни Євросоюзу. Насамперед до таких товарів належать металургійні.

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"Для нас важливо реалізувати проєкт витіснення російської сировини та напівфабрикатів, та заміни їх українськими", - пояснив він.

Зараз, попри введені санкції, російський гірничо-металургійний комплекс отримує значні грошові надходження від європейських країн. Так, за 2023 рік ЄС імпортував металопродукції з РФ на 2,4 млрд євро. І хоча показники зменшились у порівнянні з 2022 роком, постачання поки залишається на високому рівні.

Раніше Сейм Литви ухвалив резолюцію із закликом заборонити імпорт зерна з РФ і Білорусі на рівні ЄС. А у Європарламенті закликали до негайного ембарго на агропродукцію з РФ та Білорусі.

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Білорусь (7969) металургія (1236) росія (66104) санкції (12122) Качка Тарас (130)


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Топ коментарі
+2
А може не може.
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22.03.2024 14:51 Відповісти
+2
угорщина ветує
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22.03.2024 14:55 Відповісти
+2
Ця мордата Качка раніше тусувалася на різних телеканалах в якості політтехнолога-політолого-політексперта,тепер вона підучилася в Трускавецькому університеті і розрулює економіку і торгівлю у світі.... Каци кажуть: каков Поп таков і пріход. Яка Бубочка такі в неї і підлеглі.
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22.03.2024 16:26 Відповісти
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Радість то яка. Невже?
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22.03.2024 14:50 Відповісти
А може не може.
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22.03.2024 14:51 Відповісти
Качка: купи-купи, вак-вак
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22.03.2024 14:52 Відповісти
угорщина ветує
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22.03.2024 14:55 Відповісти
Може навіть сьогодні заборонити
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22.03.2024 15:25 Відповісти
Це що: якийсь комедійний персонаж?
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22.03.2024 15:26 Відповісти
Ця мордата Качка раніше тусувалася на різних телеканалах в якості політтехнолога-політолого-політексперта,тепер вона підучилася в Трускавецькому університеті і розрулює економіку і торгівлю у світі.... Каци кажуть: каков Поп таков і пріход. Яка Бубочка такі в неї і підлеглі.
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22.03.2024 16:26 Відповісти
Ця мордата Качка раніше тусувалася на різних телеканалах в якості політтехнолога-політолого-політексперта,тепер вона підучилася в Трускавецькому університеті і розрулює економіку і торгівлю у світі....
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22.03.2024 16:25 Відповісти
блд...в мене когнітивний дісонанс...ну була ж новина сьогодні що вводять нові "тарифи" на с/г продукцію. Тобто МИТА! А який відсоток не сказано. То хіба ж че ЗАБОРОНА?!!! Чи то Качка не те крякає, чи мій фах недозволяя осягнути цю маячню?
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22.03.2024 16:49 Відповісти
може.. а може й нє
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22.03.2024 18:17 Відповісти
на третій рік війни прокинулися?

Это какой то позор!
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22.03.2024 19:40 Відповісти
 
 