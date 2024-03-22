ЄС вже в квітні може заборонити імпорт металопродукції з Росії та Білорусі, - Качка

Україна змогла домовитися з Єврокомісією про заборону на імпорт до країн-членів блоку сільгосппродукції із Росії та Білорусі.

Про це повідомив заступник міністра економіки Тарас Качка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Forbes Україна.

За його словами, Україні вдалося досягнути консенсусу із Європейською комісією щодо заборони на імпорт до країн-членів блоку сільгосппродукції із Росії та Білорусі. Відповідну заборону Єврокомісія може ухвалити вже у квітні. Наступний крок - заборона металопродукції із цих країн.

Як зазначив Качка, для України такий крок буде досить потужним поштовхом для розширення заборони ввезення неаграрних товарів із Білорусі та Росії в країни Євросоюзу. Насамперед до таких товарів належать металургійні.

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"Для нас важливо реалізувати проєкт витіснення російської сировини та напівфабрикатів, та заміни їх українськими", - пояснив він.

Зараз, попри введені санкції, російський гірничо-металургійний комплекс отримує значні грошові надходження від європейських країн. Так, за 2023 рік ЄС імпортував металопродукції з РФ на 2,4 млрд євро. І хоча показники зменшились у порівнянні з 2022 роком, постачання поки залишається на високому рівні.

Раніше Сейм Литви ухвалив резолюцію із закликом заборонити імпорт зерна з РФ і Білорусі на рівні ЄС. А у Європарламенті закликали до негайного ембарго на агропродукцію з РФ та Білорусі.

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