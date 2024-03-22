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Новини
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Боррель про ракетний удар по Україні: Це має зупинитись! Всіх винних треба притягнути до відповідальності

боррель

Зупинити російські атаки проти українського населення та енергоінфраструктури закликав верховний представник ЄС із зовнішньополітичних питань Жозеп Боррель.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав Боррель в X (Twitter).

"Росія продовжує свої жорстокі атаки проти населення України: нічні бомбардування енергетичної інфраструктури безпілотниками та ракетами, десятки людей загинули та були поранені, під загрозу поставлена безпека Запорізької атомної електростанції.
Це має припинитися! Всі винні будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться в дописі.

Атака на українську енергетику

Вранці 22 березня росіяни здійснили масову атаку на українські енергетичні об’єкти - наймасштабнішу за останній час. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінниччині, Дніпропетровщині й не тільки.

Внаслідок атаки знеструмлено одну з ліній живлення Запорізької АЕС, на станції є загроза блекауту.

Агресори поцілили у Дніпровську ГЕС. Вони здійснили два прямих влучання, внаслідок удару загинула людина. На станції виникла пожежа, та ситуація контрольована, ризику прориву немає. Тим часом пропагандисти розповсюджують фейки про те, що гребля ДніпроГЕС нібито знищена.

Загалом росіяни випустили по Україніпонад 60 "шахедів" та майже 90 ракет різних типів.

Попри масовану атаку, потреба у відключеннях світла по всій країні відсутня, хоч в окремих регіонах і спостерігаються перебої.

 

Автор: 

обстріл (29234) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+25
ПОТУЖНА ПРОМОВА!!!!!!!
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22.03.2024 14:44 Відповісти
+13
вийди з плакатиком біля посольства рф
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22.03.2024 14:44 Відповісти
+13
Кого в етом обвинять? Бешенную собаку которая всех кусает или тех кто не дает патронов и права ее пристрелить?
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22.03.2024 14:47 Відповісти
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ПОТУЖНА ПРОМОВА!!!!!!!
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22.03.2024 14:44 Відповісти
Потужно про незламних!
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22.03.2024 14:53 Відповісти
вийди з плакатиком біля посольства рф
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22.03.2024 14:44 Відповісти
Ми згідні для цього потрібно ще 5 армій цивілізованих держав і вперед , зруйновуємо карфаген і припиниться це все назавжди
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22.03.2024 14:45 Відповісти
Дебіл.
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22.03.2024 14:45 Відповісти
Ці ЄВРО-дураки не дали навіть одну ППО малого радіусу, щоб захистити центральну ГЕС України.
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22.03.2024 14:45 Відповісти
Ну тепер заживемо!
Раніше лише занепокоєння висловлювали, а тепер "Це має припинитися"
потужно...
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22.03.2024 14:47 Відповісти
Скажіть це ще 20 разів.
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22.03.2024 14:47 Відповісти
Та ні, 20 - то мало...
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22.03.2024 14:49 Відповісти
Цікаво було б взнати про механізм цього припинення.
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22.03.2024 14:47 Відповісти
Кого в етом обвинять? Бешенную собаку которая всех кусает или тех кто не дает патронов и права ее пристрелить?
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22.03.2024 14:47 Відповісти
обоих наверно правильный ответ ...
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22.03.2024 15:00 Відповісти
тупой пиз..жь .старикан твое место на свалке политической .кроме слов что то будет?
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22.03.2024 14:52 Відповісти
Тільки шматок металу в головах може це зупинити.
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22.03.2024 14:52 Відповісти
ви помітили, що в наборі слів бореля, ніякої конкретики?
тобто, якийсь рандомайзер фраз, видає в х маска, якусь маячню.
боррель існує, чи це згенерований образ європейського чиновника?
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22.03.2024 14:53 Відповісти
"Атаки, стій - раз, два!"
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22.03.2024 14:53 Відповісти
Как же достали эти потужнi камлания,мля...
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22.03.2024 14:53 Відповісти
Я был убеждён, что стоило бы Модесту Матвеевичу появиться здесь и заорать на упыря: «Вы это прекратите, товарищ Выбегалло!» - как упырь немедленно бы прекратил.

(А. и Б. Стругацкие, "Понедельник начинается в субботу")
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22.03.2024 14:56 Відповісти
"Томагавки" и F-16 давай, і все зупинеться...
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22.03.2024 14:59 Відповісти
Щоб це припинилось, є лише один шлях - знищення росії.
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22.03.2024 14:59 Відповісти
а що на це скаже папа ?
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22.03.2024 15:01 Відповісти
пустопорожній європейський 3,14стабол, котрий не бачить поки що, як "американські співучасники вбивства українців " призивають Україну припинити знищувати рашистські (НПЗ).суки, котрих підгодовує куйло з продажі нафти
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22.03.2024 15:02 Відповісти
Абсолютно незаслужені злостиві коментарі у бік Бореля. Цей дідо один з найперших приїхав до України від початку повномасштабного вторгнення, був дуже послідовним та щирим у підтримці нашої держави. Він один з тих, котрим ми завдячуємо у питаннях активізації всієї Європи.
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22.03.2024 15:03 Відповісти
Не одним Борелєм...
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22.03.2024 15:08 Відповісти
Треба. І як притягнете?
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22.03.2024 15:03 Відповісти
У цей важкий для України час .... стоїмо поруч .... сильно стурбовані ..... глибоко занепокоєні .... наша непохитна рішучість ...... дуже безвідповідально ..... рішуче засуджуємо .... стільки, скільки потрібно ..... нас надихає ваша боротьба ..... постійні консультації..... критично необхідно..... потужна підтримка ..... занепокоєння є великим ..... уникнути ескалації ..... надіслали дуже чіткі сигнали ..... ми віддані підтримці ..... дуже сильна рішучість ..... непохитна підтримка .....
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22.03.2024 15:09 Відповісти
Якби ото ляпнуть без толку.
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22.03.2024 15:09 Відповісти
Занепокоєння таке глибоке, що вже не видно дна
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22.03.2024 15:14 Відповісти
U ameriki jest 120 Patiot sistem v skladax ,oni ix neispolzujet.Kakix 10 ili 20 ES kupila bi s amerikansev,eto prikrylo 10 ili 20 krupnix Ukrainskix gorodov .Vot eto byla xorosaja pomoc
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22.03.2024 15:20 Відповісти
Vsego okolo 350 sistem Patriot jest u ameikancev iz nix 120 neispolzujet.Podarit mozet nemozet vet amerikanci takyje bednyje poslusaja trampa,a vot prodat dolzni
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22.03.2024 15:23 Відповісти
Сів собі Борель взяв газетку і чашечку кави десь в Брюселі,почитав новини і занепокоївся що кава трошки дорожча ніж у 22р.А і ще висловив потужну промову що потрібно припинити бомбити,але як він це збирається припинити старий дід не сказав!
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22.03.2024 15:25 Відповісти
ну хоча б так..
бо еталон журнаглістікі Financial Times могли взагалі надрЮкувати, шо то Україна сама себе дамбіт, шоб обвініть бедную-нещасную Росососіюшку, у якої соляра, через пошкодження укронОциздами нафтозаводів, для танків от-от і вже скінчиться і ні на чому буде перти на Варшаву-Берлін за полячками та немками
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22.03.2024 15:51 Відповісти
Та ну на.......
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22.03.2024 15:52 Відповісти
ГЕНІАЛЬНО !!!
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22.03.2024 15:58 Відповісти
Дежавю! Уже Боррель за что то привлекал кацапов к видповидальности! И как "привлеченные" себя чествуют?
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22.03.2024 16:06 Відповісти
Причини мордорських обстрілів - Віталій Портніков:
https://youtu.be/rqXtLB4xVyw?si=jj0BnId-NMjP2Hil
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22.03.2024 19:49 Відповісти
ну тепер точно можно спать спокійно
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22.03.2024 19:52 Відповісти
Цього старого підараса навіть гидко послати *****. Вони про таке тільки мріють...
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24.03.2024 14:42 Відповісти
 
 