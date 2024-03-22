Боррель про ракетний удар по Україні: Це має зупинитись! Всіх винних треба притягнути до відповідальності

Зупинити російські атаки проти українського населення та енергоінфраструктури закликав верховний представник ЄС із зовнішньополітичних питань Жозеп Боррель.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав Боррель в X (Twitter).

"Росія продовжує свої жорстокі атаки проти населення України: нічні бомбардування енергетичної інфраструктури безпілотниками та ракетами, десятки людей загинули та були поранені, під загрозу поставлена безпека Запорізької атомної електростанції.

Це має припинитися! Всі винні будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться в дописі.

Атака на українську енергетику

Вранці 22 березня росіяни здійснили масову атаку на українські енергетичні об’єкти - наймасштабнішу за останній час. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінниччині, Дніпропетровщині й не тільки.

Внаслідок атаки знеструмлено одну з ліній живлення Запорізької АЕС, на станції є загроза блекауту.

Агресори поцілили у Дніпровську ГЕС. Вони здійснили два прямих влучання, внаслідок удару загинула людина. На станції виникла пожежа, та ситуація контрольована, ризику прориву немає. Тим часом пропагандисти розповсюджують фейки про те, що гребля ДніпроГЕС нібито знищена.

Загалом росіяни випустили по Україніпонад 60 "шахедів" та майже 90 ракет різних типів.

Попри масовану атаку, потреба у відключеннях світла по всій країні відсутня, хоч в окремих регіонах і спостерігаються перебої.