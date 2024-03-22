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Новини Війна
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У Харкові немає світла в усьому місті, також є проблеми із водопостачанням, - мер Терехов

харків

Після ракетного обстрілу Харкова у місті немає світла, а також спостерігаються проблеми із водопостачанням.

Про це в ефірі телемарафону заявив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз немає електропостачання по всьому місту. Нам вдалося частково відновити водопостачання та з пониженим тиском, але водопостачання частково в місті є. Працюємо над тим, щоб нарощувати водопостачання, щоб люди мали можливість набирати воду", - зазначив очільник міста.

У Telegram мер заявив, що по всьому місту відкриті й працюють пункти видачі безоплатних гарячих обідів і "пункти незламності", в яких  є все необхідне для комфортного перебування дітей і дорослих. 

Читайте: У Харкові через перебої з електропостачанням може не працювати сигнал повітряної тривоги

Автор: 

обстріл (29234) Харків (5702) електроенергія (6258) Терехов Ігор (314)


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Топ коментарі
+20
Это не закончится ,
Пока президент Украины - Зеленский
Не надо переживать за прыщ на щеке
Если вам диагностировали рак
А вы этот РАК сами себе выбрали
А теперь все в ужасе
Скоро полстраны будут напоминать Берлин 1945
А вы глотаете смену всей верхушки армии
В самые тяжелые часы
Это вредительство!!!!
Которое выгодно путину
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22.03.2024 14:50 Відповісти
+12
18 октября 2001 года между Харьковом и Белгородом было подписано соглашение о побратимстве и сотрудничестве в научно-технической, гуманитарно-культурной и торгово-экономической сферах. (с)
П.С.
Ну, якщо "побратім" то має теж бути без світла, тепла, води !!!
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22.03.2024 14:52 Відповісти
+12
Да, именно Зеленский сначала напал на Украину
В 2019
Именно Зеленский нужен был путину
Чтобы начать ПОЛНОМАСШТАБНОЕ ВТОРЖЕНИЕ
Пока президентом был Порошенко
Война имела локальный характер
Ее практически никто не видел и не слышал
Но при этом работал ВПК
Создавалось новое оружие
На такую Украину путину было страшно нападать
Украину нужно было ослабить
И Зеленский выполнил это задание блестяще
Оборонку почти прикрыл
С союзниками рассорился
Нам оружие накануне вторжения буквально
НАСИЛЬНО ПРИСЛАЛИ
Зато строили дороги для российской армии
По бездорожью тяжело быстро продвигаться , неудобно
А чтоб врагу совсем было удобно
Разминировали все подходы к Украине
И как чудненько катились кацапы на танках к Киеву
Любо - дорого смотреть на эти видео!
Правильно говорят - не страшны чужие воши
Когда есть свои гниды
Зеленский привел Украину к самой страшной катастрофе за всю ее историю
Редкая ГНИДА!!!
показати весь коментар
22.03.2024 17:11 Відповісти
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Это не закончится ,
Пока президент Украины - Зеленский
Не надо переживать за прыщ на щеке
Если вам диагностировали рак
А вы этот РАК сами себе выбрали
А теперь все в ужасе
Скоро полстраны будут напоминать Берлин 1945
А вы глотаете смену всей верхушки армии
В самые тяжелые часы
Это вредительство!!!!
Которое выгодно путину
показати весь коментар
22.03.2024 14:50 Відповісти
Тобто - це Зеленський напав на Україну , а не ***** ?
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22.03.2024 16:51 Відповісти
Да, именно Зеленский сначала напал на Украину
В 2019
Именно Зеленский нужен был путину
Чтобы начать ПОЛНОМАСШТАБНОЕ ВТОРЖЕНИЕ
Пока президентом был Порошенко
Война имела локальный характер
Ее практически никто не видел и не слышал
Но при этом работал ВПК
Создавалось новое оружие
На такую Украину путину было страшно нападать
Украину нужно было ослабить
И Зеленский выполнил это задание блестяще
Оборонку почти прикрыл
С союзниками рассорился
Нам оружие накануне вторжения буквально
НАСИЛЬНО ПРИСЛАЛИ
Зато строили дороги для российской армии
По бездорожью тяжело быстро продвигаться , неудобно
А чтоб врагу совсем было удобно
Разминировали все подходы к Украине
И как чудненько катились кацапы на танках к Киеву
Любо - дорого смотреть на эти видео!
Правильно говорят - не страшны чужие воши
Когда есть свои гниды
Зеленский привел Украину к самой страшной катастрофе за всю ее историю
Редкая ГНИДА!!!
показати весь коментар
22.03.2024 17:11 Відповісти
Повна маячня .
Якщо при соєвому наробили скільки зброї , що аж "... на Украину путину было страшно нападать" - де ж вона ділась ?
До речі - скільки тієї зброї - цифри якісь можете навести ?
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22.03.2024 17:16 Відповісти
А не надо цифр
Я вам по- простому объясню
На околицах Киева при Порошенко не стояли российские дивизии
Не было при Порошенко ни одной Бучи
Стояли целыми ВСЕ ГОРОДА
А при Зеленском , который был за мир и искал его в глазах путина
все резко изменилось
То есть путин,который ненавидел Порошенко и Майдан
Не начал при Порошенко ПОЛНОМАСШТАБНУЮ ВОЙНУ
И почему - то начал ее ,когда президентом стал тот
Который так и не рассказал народу - какого х.. я делал в Омане
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22.03.2024 17:36 Відповісти
Тобто - цифри навести не можете ?
До речі - при Янику і війни не було - і крим наш був , то що - пропонуєте його повернути ?
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22.03.2024 18:02 Відповісти
При Януковиче весь мир узнал про Украину
Никогда еще мир не смотрел на расстрел мирных людей в прямом эфире
Их расстреливали не ЧУЖИЕ СОЛДАТЫ
Мирных украинцев расстреливали под камеры , не стесняясь
Украинские беркутята Януковича
Вы соскучились по тому, кто таким образом прославил Украину на весь мир?
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22.03.2024 18:11 Відповісти
Рузькочелюстна кацапка бобрОВА , спочатку солов'яну вивчи а потім приходь сюди щось українцям пояснювати.
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22.03.2024 20:15 Відповісти
Это , потім за мову і віру буде на щирій українській, фаріон зразка, у вишіванці. Мета - внести розбрат у Країну. Щоб хлопці ЗСУ кинули фронт, бо у підарів погано щось Київ за 3 дня брати виходить . Дивись - це перший комментар і скільки лайків вже наставили, під постом, ФСБ працює, деякі дуже свідомі - теж допомогають.
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22.03.2024 23:27 Відповісти
Пропонуєте Майдан, щоб вже точно пуйло перемогло?
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22.03.2024 17:39 Відповісти
Я ни слова не написала про Майдан
Но раз вы спросили, то отвечу
А почему вдруг МАЙДАН при президенте Зеленском
Стали приравнивать к чему - то почти ПРЕСТУПНОМУ?
Майдан - это высочайшее достижение украинской нации
Это покруче Французской революции
Ведь все украинские Майданы были мирными
Пока последний Майдан не расстреляли в прямом эфире
Майдан - это не путч
Это не террор
Это символ народного духа
Мнения народа
Что делать народу , если власть НЕ СЛЫШИТ СВОЙ НАРОД?
Особенно сегодня, когда власть уже практически нелигитимна...
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22.03.2024 17:50 Відповісти
Так, ви праві, дійсно зеГнида почав цю війну: завівши на ключові посади осіб від кацапії. І вагнергейт і Оман і шашлики та інше про що ми не знаємо.
PS Якщо зеПотвора куткудахтає як курка, виглядає як курка, несе яйця як курка - то вартує задуматись - може він дійсно (курка)ворог України та українців!
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22.03.2024 18:08 Відповісти
Лукаві ГБсткі прийомчики.. Майдан, це крайня форма протесту, при який обовязково буде період безвладдя і хаосу, яким точно скористаються вороги. Для того ви і дурите голови місцевим йолопам бо у вас така методичка.
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22.03.2024 22:07 Відповісти
Это , потім за мову і віру буде на щирій українській, фаріон зразка, у вишіванці. Мета - внести розбрат у Країну. Щоб хлопці ЗСУ кинули фронт, бо у підарів погано щось Київ за 3 дня брати виходить . Дивись - це перший комментар і скільки лайків вже наставили, під постом, ФСБ працює, деякі дуже свідомі - теж допомогають.
показати весь коментар
22.03.2024 23:29 Відповісти
Нет. Оп прост так по "мелочи" третий год как не сделал ничего чтобы закрыть критически важную инфраструктуру (кроме своей жопы в Киеве). Два года не брал на себя ответственность стрить оборонные рубежи.
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22.03.2024 17:20 Відповісти
А хіба оборонні рубежі й досі не побудовані ? В нас війна з 2014 року - хто , за це , відповідати буде ?
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22.03.2024 17:24 Відповісти
Під Широкиним (Маріуполь), біля Авдіївки були побудовані укріплення. Здали Південь, кацапи зайшли у Маріуполь. Авдіївка довго трималася. Під Золотим укріплення самі частково зруйнували, бо ВаЗелиновий захотів розведення. Так що питання нинішньому президенту адресуйте.
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22.03.2024 21:22 Відповісти
За кораблем сходи, прошмантовка москолотська.
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22.03.2024 21:15 Відповісти
Київські гниди стягнули все ППО ближче до себе та своїх домівок.
Нахер ще кудись його ставити, правда? люди ж тільки у Києві живуть...
Вся решта України - бидло яке має їздити асфальтом і смажити шашлики???
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22.03.2024 14:50 Відповісти
Це вас, так тільки осінило, про приблуд95??
Починайте з розпродажу медмасок в Ковід19….
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22.03.2024 14:54 Відповісти
Кацап сотникОВ , стули пельку і не чіпай своїм поганим язиком киян !
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22.03.2024 17:22 Відповісти
Кацапа увидишь в зеркале.
Приглашаю в Харьков, обдрыщешь штанишки "киевлянин" который видит ракеты только в новостях...
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30.03.2024 13:20 Відповісти
Можливо, це отой, кернес-покійник з допою ригоАНАЛЬНИМ, так наврочили Українцям у Харкові??
Порядні і чесні люди, після убивства Кушнарьова… їх же хтось обирав..
Воєнний злочинець прутін, відчув скорий свій фініш…, от і гадить, як гітлер, перед своєю кончиною!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
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22.03.2024 14:51 Відповісти
Не неси *****, знаток сраный
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22.03.2024 16:40 Відповісти
нехай причепить собі братську кацапську кололадську стрічку ...- він же її ще донедавна носив..., та заоохочував "дєди ваевали"
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22.03.2024 14:52 Відповісти
18 октября 2001 года между Харьковом и Белгородом было подписано соглашение о побратимстве и сотрудничестве в научно-технической, гуманитарно-культурной и торгово-экономической сферах. (с)
П.С.
Ну, якщо "побратім" то має теж бути без світла, тепла, води !!!
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22.03.2024 14:52 Відповісти
Харьков полностью обесточен - а это значит пора обесточить Белгород ...
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22.03.2024 15:02 Відповісти
Бажано грохнути заводи і НПЗ. Ви що не бачите, Путіну пофіг на той Бєлгород. А от НПЗ, це боляче.
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22.03.2024 18:32 Відповісти
Шо, "Захарькав" как тєбє братушані?
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22.03.2024 15:10 Відповісти
Погано що зникло світло...а так харків"яни не побачать сьогоднвшнього вечірнього відосіка одного картавого чувачка з бородьонкою,де він морально підтримає їх,пообіцяє все відновити,а злим москалям люто помститися.....в черговий 750-й раз....
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22.03.2024 16:19 Відповісти
Історичне ДАЖЕВ*Ю 1917--1920 років... ( Аналогічне з нами..українцями. вже було )
Методика поневолення нашого народу московитами--україножерами з плином часу (століть ) НЕ змінюється ... підсилюються лише в жорсткості і розмаху руйнувань ... Згадаймо : в 1917--1918 р.р.--червоними комуно--агентами ---створюються : Донецько--Криворізська .Одеська ; Таврійська. радянські республіки... ( Що так нагадує утвор. " Лугандонії " ) І все це комуно-кишло гуртується у столиці слобожанщини . Харкові . в український. радянський уряд ...Логічно із продовженням: інтервенція московитів армією .кроавого. ... мурав*йова ( гинуть захисники-студенти. під Крутами та мирні кияни. від 3. до 5-тис .) Аналогічно до маршруту втечі віті--золотобатонника на Ростов--- ганебно драпали катюги- ординці муравйова із червоно-харківським урядом та армією Антонова-Овсієнка --під натиском гайдамаків С. Петлюри. українських січових стрільців та наших союзників ( військ австро-німеччини за Брест-Литовською угод. ) Щоправда : до Ростова НЕ дотягнули-- саморозпустилися вже в Таганрозі ... Тричі 3а 1918р нахраписті кацапидли поверталися і захоплювали Київ ! Успішно ( вже й тоді . як і нині ) мокшо-раклами --впроваджувалася - лояльна до московитів потолоч... Гетьманом України - пропихнули Павла Скоропацького (пра-пра-внука Гетьмана України. улюбленця царя петра--біснуватого-Івана Скоропацького)
Метода шкідництва й руйнування України--це 1:1 . повторення витівок ЗЕ-комедіянта. чи навпаки... На найвищі державні посади --призначалися ( аналогічно. як і тепер риго-ліліПУТІНЦІВ ) лише відвертих рашо-велико-державників на зразок графа Келлера... Повертали назад поміщиків.
мордували та відберали землю в селян... Проте народ наш тоді іще був бойовий: і Січові стрільці-18 лист.1918р-під ст. Мотовилівка--розбили диктатора ! та відновили владу УНР ...
Аналогічні парадокси--переварюємо ми сьогодні з вами . споглядаючи на зрадницькі витівки ЗЕ-охвістя... Сподіватися. як окрім себе і наших ЗСУ- унас більше НІ накого... Вже чітко
проглядаються підло--підступні наміри ЗЕ-капітулянтів ...щодо поступок кремлів. виродку ( у втаємничених. закулісних перемовинах у Туреччині ?! ) Україна в НЕбезпеці. як ніколи !!!
Українці ! Прокидаймося... злазьмо з печі ! Кияни ! Врешті--решт. організуйте ініціативну команду по збору підписів .до КСУ : задля тлумачення. роз*яснення - щодо доцільності і законності перевиборів ! ( Хіба НЕ бачите. що депутати ВР У вже так накралися. до " НЕМОГУ " що вже ліньки повзать на ті засідання... їм би пошвидше злинять зі своїми мільйонами ...) !
P.S. Сьогоднішній терор-- це традеційна метода рашо--держиморд-- дотискання опонентів
тобто нас з Вам.на очікуваних перемовинах( по замиренню із збереженням " завойованих " раклами територій ) за участі Ердогана в турецькомуСтамбулі --- з одного боку ... Водночас --це виправдання. для наших ЗЕ- плебеїв : мовляв . а що залишалось робити . коли такі жахливі обстріли і масові жертви на тлі відмови допомоги США--з нашого вже нашого боку ... Українці -- порятунок у перевиборах ЗЕ- тлі !!!
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22.03.2024 19:51 Відповісти
Это , потім за мову і віру буде на щирій українській, фаріон зразка, у вишіванці. Мета - внести розбрат у Країну. Щоб хлопці ЗСУ кинули фронт, бо у підарів погано щось Київ за 3 дня брати виходить . Дивись - це перший комментар і скільки лайків вже наставили, під постом, ФСБ працює, деякі дуже свідомі - теж допомогають.
показати весь коментар
22.03.2024 23:30 Відповісти
...а в Тьоткіна також проблеми(Не зачепило?((
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22.03.2024 20:43 Відповісти
 
 