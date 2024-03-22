У Харкові немає світла в усьому місті, також є проблеми із водопостачанням, - мер Терехов

Після ракетного обстрілу Харкова у місті немає світла, а також спостерігаються проблеми із водопостачанням.

Про це в ефірі телемарафону заявив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз немає електропостачання по всьому місту. Нам вдалося частково відновити водопостачання та з пониженим тиском, але водопостачання частково в місті є. Працюємо над тим, щоб нарощувати водопостачання, щоб люди мали можливість набирати воду", - зазначив очільник міста.

У Telegram мер заявив, що по всьому місту відкриті й працюють пункти видачі безоплатних гарячих обідів і "пункти незламності", в яких є все необхідне для комфортного перебування дітей і дорослих.

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