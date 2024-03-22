Удар по Запоріжжю: 3 людини загинули, кількість поранених зросла до 15. ФОТОрепортаж
Внаслідок удару РФ по Запоріжжю поранено 15 осіб. Наразі рятувальники розбирають завали.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі МВС.
"Кількість поранених зросла до 15 осіб. Троє людей загинули. Аварійно-рятувальні роботи тривають", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники розбирають зруйновані будівельні конструкції, надають допомогу комунальним службам, які працюють над відновленням транспортного сполучення. Психологи продовжують надавати допомогу людям.
Волонтери забезпечують харчуванням та водою співробітників екстрених, комунальних служб, цивільних людей.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
За 30 років відродження Незалежності України, і досі ходять поруч, оті, від сруськага міра, щоб коригувати та допомагати убивцям з московії!
Памятаймо, як про їх жертв, так і про самихЖДУНІВ ….