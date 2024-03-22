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Новини Війна
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Удар по Запоріжжю: 3 людини загинули, кількість поранених зросла до 15. ФОТОрепортаж

Внаслідок удару РФ по Запоріжжю поранено 15 осіб. Наразі рятувальники розбирають завали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі МВС.

"Кількість поранених зросла до 15 осіб. Троє людей загинули. Аварійно-рятувальні роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники розбирають зруйновані будівельні конструкції, надають допомогу комунальним службам, які працюють над відновленням транспортного сполучення. Психологи продовжують надавати допомогу людям.

Волонтери забезпечують харчуванням та водою співробітників екстрених, комунальних служб, цивільних людей.

Також читайте: Внаслідок удару РФ по ДніпроГЕСу загинула одна людина

Обстріл Запоріжжя
Обстріл Запоріжжя
Обстріл Запоріжжя
Обстріл Запоріжжя

Автор: 

Запоріжжя (2297) обстріл (29234)


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Горе та кров для Українців і дивне мовчання, приблуд95 на посадах у системі державного управління …
За 30 років відродження Незалежності України, і досі ходять поруч, оті, від сруськага міра, щоб коригувати та допомагати убивцям з московії!
Памятаймо, як про їх жертв, так і про самихЖДУНІВ ….
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22.03.2024 15:06 Відповісти
Москалі не люди
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22.03.2024 15:12 Відповісти
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22.03.2024 15:16 Відповісти
 
 