НАТО має позбутися червоних ліній та забезпечити перемогу України, - президент ПА НАТО Щерба
Північно-атлантичний Альянс повинен позбавитися від червоних ліній, які власноруч провів щодо війни в Україні.
Про це на засіданні Київського безпекового форуму заявив президент Парламентської асамблеї НАТО Міхал Щерба, повідомляє Цензор.НЕТ.
"НАТО представляє половину світової економічної і військової потужності. Ми стали сильнішими зараз. І якщо ми будемо надалі такими, якщо у нас буде стратегія забезпечення України всім, що їй необхідно, звільнимося від власних проведених червоних ліній, то можемо гарантувати, що Україна переможе, а Росія зазнає поразки. Це наша стратегічна ціль, - сказав він.
Щерба запевнив, що Парламентська асамблея НАТО прагне допомогти Україні стати членом Альянсу якомога швидше, інакше буде неможливо досягнути тривалого миру в Україні.
"Зроблю все можливе для того, щоб Україна стала 33-м членом НАТО", - наголосив він.
"Територію кожного з наших членів ми захищаємо згідно зі статтею 5, і як Альянс, ми готові стояти з Україною до перемоги. Це гасло, яке я хочу запропонувати асамблеї на затвердження - стояти з Україною до перемоги", - додав Щерба.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
СКБЛНХ...
"Вся эта история напоминает мне такой сюжет:
Представьте, что у вас в деревне, где порядка 200 домов, у дальнего, крайнего соседа загорелся дом. И он приходит к вам, а вы -- самый богатый человек в этой деревне, и просит: "Помоги! У меня дом горит! Не дай бог, еще пожар на всех перекинется". И ты ему говоришь: "Ну конечно помогу! Какой вопрос! Вот тебе ведро за 5 (пять) долларов и туши себе пожар, сколько ты хочешь! И я тебе... я весь с тобой! Всё, что ты делаешь, мне очень нравится!".
После этого я еду в соседний магазин и на тысячу долларов покупаю огнеупорных стёкол, новую систему огнетушения в доме, покрываю стены дома огнеупорным составом и трачу на это всё больше тысячи долларов, дав соседу 5. Вернее, ведро за 5 долларов...
И дом у соседа сгорел. И все соседи в этой деревне приходят: "Что ж ты не помог человеку, когда он тебя так просил?!" На что Вы им говорите: "Да побойтесь бога! У вас совесть есть? Я тысячу долларов потратил на его помощь!"
Это не анекдот, господа. Это та игра в напёрстки, в которую играет с вами президент Байден."
https://youtu.be/149PhM9wujE?t=890
@mahamaya_mouse
хороший урок для всех - если сша предлагают вам "защиту в обмен на разоружение" то у вас не будет ни оружия ни защиты а ваши "защитники" будут защищать интересы тех кто на вас напал
https://youtu.be/rqXtLB4xVyw?si=jj0BnId-NMjP2Hil