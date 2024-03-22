НАТО має позбутися червоних ліній та забезпечити перемогу України, - президент ПА НАТО Щерба

Північно-атлантичний Альянс повинен позбавитися від червоних ліній, які власноруч провів щодо війни в Україні.

Про це на засіданні Київського безпекового форуму заявив президент Парламентської асамблеї НАТО Міхал Щерба, повідомляє Цензор.НЕТ.

"НАТО представляє половину світової економічної і військової потужності. Ми стали сильнішими зараз. І якщо ми будемо надалі такими, якщо у нас буде стратегія забезпечення України всім, що їй необхідно, звільнимося від власних проведених червоних ліній, то можемо гарантувати, що Україна переможе, а Росія зазнає поразки. Це наша стратегічна ціль, - сказав він.

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Щерба запевнив, що Парламентська асамблея НАТО прагне допомогти Україні стати членом Альянсу якомога швидше, інакше буде неможливо досягнути тривалого миру в Україні.

"Зроблю все можливе для того, щоб Україна стала 33-м членом НАТО", - наголосив він.

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"Територію кожного з наших членів ми захищаємо згідно зі статтею 5, і як Альянс, ми готові стояти з Україною до перемоги. Це гасло, яке я хочу запропонувати асамблеї на затвердження - стояти з Україною до перемоги", - додав Щерба.