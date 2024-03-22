Попри збільшення обстрілів Сумщини, РФ не створює наступальних угруповань на цьому напрямку, - Павлюк

Ворог не створює наступальних угруповань на сумському напрямку, проте веде терор проти місцевого населення.

Про це командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, Росія продовжує терор місцевого населення. І це чітко показують удари по Сумщині, де в рази збільшилися й артилерійські й авіаудари. Попри те, що жодних наступальних угруповань противник на цьому напрямку не створює, ударів завдають тільки по цивільному населенню, щоб залякати людей", - зазначив Павлюк.

Він наголосив, що йдеться про звичайний терор, інакше російські окупанти не вміють.

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За словами командувача Сухопутних військ, Україна зараз не має переваги в повітрі, і це дозволяє РФ завдавати потужних авіаударів.

"Щойно вона з'явиться - ми зробимо все, щоб російська авіація не могла підлетіти до кордонів і завдавати ударів по наших об'єктах. Ми працюємо над цим, і наші партнери працюють над цим", - додав Павлюк.

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