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Новини Війна
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Попри збільшення обстрілів Сумщини, РФ не створює наступальних угруповань на цьому напрямку, - Павлюк

ворог,кацап,русня,орк

Ворог не створює наступальних угруповань на сумському напрямку, проте веде терор проти місцевого населення.

Про це командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, Росія продовжує терор місцевого населення. І це чітко показують удари по Сумщині, де в рази збільшилися й артилерійські й авіаудари. Попри те, що жодних наступальних угруповань противник на цьому напрямку не створює, ударів завдають тільки по цивільному населенню, щоб залякати людей", - зазначив Павлюк.

Він наголосив, що йдеться про звичайний терор, інакше російські окупанти не вміють.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Частину бригад виведено з фронту. Головне завдання - створення нових угруповань, - командувач Сухопутний військ Павлюк

За словами командувача Сухопутних військ, Україна зараз не має переваги в повітрі, і це дозволяє РФ завдавати потужних авіаударів.

"Щойно вона з'явиться - ми зробимо все, щоб російська авіація не могла підлетіти до кордонів і завдавати ударів по наших об'єктах. Ми працюємо над цим, і наші партнери працюють над цим", - додав Павлюк.

Читайте також: Сили оборони України можуть перехопити ініціативу у війні в разі сповільнення окупантів, - Павлюк

Автор: 

армія рф (17854) Сумська область (3889) Павлюк Олександр (216)


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Топ коментарі
+5
Щось подібне, уже чули Українці, від СРАТЬєха Резнікова та аброхамії з Даниловим? Тексти замініть чи освіжіть, ну так же не можна!!
Чекаємо на колір/сигнал від Данилова, він, як одягнеться, таке і буде…
Пильнуймо за приблудами95!
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22.03.2024 15:12 Відповісти
+5
А, ну тобто те що знесли кілька прикордонних містечок - то так, х-ня. Можна бути спокійним.
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22.03.2024 15:18 Відповісти
+5
Він мене заспокоїв! Спати буду міцно!

Особливо сподобалось: "Щойно вона з'явиться...."

Буду чекати!
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22.03.2024 15:58 Відповісти
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Щось подібне, уже чули Українці, від СРАТЬєха Резнікова та аброхамії з Даниловим? Тексти замініть чи освіжіть, ну так же не можна!!
Чекаємо на колір/сигнал від Данилова, він, як одягнеться, таке і буде…
Пильнуймо за приблудами95!
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22.03.2024 15:12 Відповісти
Поки не побачу стрінги Данилова, сі не вспокою.
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22.03.2024 15:18 Відповісти
«Попри те, що жодних наступальних угруповань противник на цьому напрямку не створює, ударів завдають тільки по цивільному населенню, щоб залякати людей", - зазначив Павлюк.»….?

Він і ціль знае?
Щоб налякати людей?! І все?

Знищують домівки, інфраструктуру, громадян- щоб «було страшно»???

А не для того щоб з Сумщини зробити Авдеевку, а потім зайняти цю теріторію???

Важко сказати якій він « військовий професіонал», але з логікою у него проблеми.
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22.03.2024 16:30 Відповісти
це ж той павлюк, що нещодавно у вісбадені, пиво з рулькою та квашеною капустою навертав?
які спритні, у нас генерали!
не те, що у залужного.
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22.03.2024 15:13 Відповісти
от же Україна має "зелену муку і терпіння ". Попри те, що жодних наступальних угруповань противник на цьому напрямку не створює, .а скільки ж часу потрібно куйлу.щоб створити наступальне угрупування на цьому напрямку .чи якомусь іншому чисельністью наприклад в 50 тис .вбивць???
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22.03.2024 15:13 Відповісти
язиком можна зібрати хоч завтра.
а на ділі, 50 тищ рил - це 4, скажімо, мотострілецькі дивізії. якшо брати штатне озброєння часів радянського совка, на яке так надрочує русня, то одна подібна дивізія - це: 187 танків, 240 ббм, 150 арт. систем, ну і ще купа різного мотлоху. тобто для 50 тищ рил треба під 800 танків, 1000 ббм і 600 арт систем. звичайно, можна замінити танки і ббм на буханки і гольф-кари, і сподіватися, шо ніхто не помітить.
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22.03.2024 15:34 Відповісти
так шо, на травневі шашлики?
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22.03.2024 15:15 Відповісти
"Це ж було вже"©
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22.03.2024 15:17 Відповісти
А, ну тобто те що знесли кілька прикордонних містечок - то так, х-ня. Можна бути спокійним.
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22.03.2024 15:18 Відповісти
Не декілька, а вже десятки
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22.03.2024 16:07 Відповісти
Павлюк ,щоб бути з військами не вилазе з телемарафета.
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22.03.2024 15:49 Відповісти
03.02.2024 р бійці ТРО в Сумській області зупинили російську ДРГ, яка намагалася перетнути державний кордон України. Бій тривав протягом півтори години, ворога відкинули далеко за межі українського кордону,це вдумайтеся дрг-10-12 осіб і бій тривав півторигодини,їх не знищили вони самі відійшли,це є чим похвалитися павлюку, а які великі плани аж страшно.
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22.03.2024 15:50 Відповісти
Він мене заспокоїв! Спати буду міцно!

Особливо сподобалось: "Щойно вона з'явиться...."

Буду чекати!
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22.03.2024 15:58 Відповісти
Шашлікі маринувати накажете?
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22.03.2024 18:01 Відповісти
 
 