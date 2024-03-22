Попри збільшення обстрілів Сумщини, РФ не створює наступальних угруповань на цьому напрямку, - Павлюк
Ворог не створює наступальних угруповань на сумському напрямку, проте веде терор проти місцевого населення.
Про це командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, Росія продовжує терор місцевого населення. І це чітко показують удари по Сумщині, де в рази збільшилися й артилерійські й авіаудари. Попри те, що жодних наступальних угруповань противник на цьому напрямку не створює, ударів завдають тільки по цивільному населенню, щоб залякати людей", - зазначив Павлюк.
Він наголосив, що йдеться про звичайний терор, інакше російські окупанти не вміють.
За словами командувача Сухопутних військ, Україна зараз не має переваги в повітрі, і це дозволяє РФ завдавати потужних авіаударів.
"Щойно вона з'явиться - ми зробимо все, щоб російська авіація не могла підлетіти до кордонів і завдавати ударів по наших об'єктах. Ми працюємо над цим, і наші партнери працюють над цим", - додав Павлюк.
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Чекаємо на колір/сигнал від Данилова, він, як одягнеться, таке і буде…
Пильнуймо за приблудами95!
Він і ціль знае?
Щоб налякати людей?! І все?
Знищують домівки, інфраструктуру, громадян- щоб «було страшно»???
А не для того щоб з Сумщини зробити Авдеевку, а потім зайняти цю теріторію???
Важко сказати якій він « військовий професіонал», але з логікою у него проблеми.
які спритні, у нас генерали!
не те, що у залужного.
а на ділі, 50 тищ рил - це 4, скажімо, мотострілецькі дивізії. якшо брати штатне озброєння часів радянського совка, на яке так надрочує русня, то одна подібна дивізія - це: 187 танків, 240 ббм, 150 арт. систем, ну і ще купа різного мотлоху. тобто для 50 тищ рил треба під 800 танків, 1000 ббм і 600 арт систем. звичайно, можна замінити танки і ббм на буханки і гольф-кари, і сподіватися, шо ніхто не помітить.
Особливо сподобалось: "Щойно вона з'явиться...."
Буду чекати!