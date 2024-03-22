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Удар по ДніпроГЕС - наслідок пасивної реакції світової спільноти на підрив Каховської ГЕС окупантами, - "Укргідроенерго"

дніпрогес

В "Укргідроенерго" не виключають можливості повторної атаки окупантів на ДніпроГЕС.

Про це заявив гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я хотів би ще раз звернутися до європейської та світової спільноти. Неналежна оцінка катастрофи на Каховській ГЕС призводить до сьогоднішніх ударів по таких небезпечних гідроспорудах. Якби була належна оцінка, накладено санкції та ухвалено належні рішення, ворог не наважувався б бити ракетами по гідрооб'єктах", - зазначив він.

За словами Сироти, по ДніпроГЕС прилетіло досить багато російських ракет, водночас він не виключив можливих намірів ворога повністю зруйнувати станцію.

"Ніщо не виключено. Ми ж бачимо, що вони все руйнують", - додав він.

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Наразі фахівці компанії оцінюють руйнування від ракетного удару по Дніпровській ГЕС. Зокрема, на ДніпроГЕС є суттєві втрати реконструйованого й модернізованого обладнання, сказав Сирота.

"Думаю, до кінця дня матимемо більше інформації і будемо для себе виробляти план дій, що потрібно робити, щоб відновити станцію і перевести її в робочий стан у якомусь обсязі - в якому, наразі ми ще не знаємо", - зазначив він.

За його словами, "Укргідроенерго" має намір надати світовій громадськості максимальну інформацію про обсяг руйнувань на станції внаслідок ракетного удару, організувавши для цього пряме включення з ДніпроГЕС.

"Сьогодні ми витримуємо паузу для того, щоб отримати максимальне розуміння, а завтра ми включимося і прямо зі станції покажемо всім нашим партнерам, що сталося", - підсумував Сирота.

Нагадаємо, 22 березня 2024 року РФ вдарила по греблі ДніпроГЕС. По ГЕС було два прямі влучання, ГЕС-2 зазнала серйозних пошкоджень.

Внаслідок удару по ГЕС загинула 1 особа.

Читайте: По ДніпроГЕСу було два прямі влучання, ГЕС-2 зазнала серйозних пошкоджень

Автор: 

ДніпроГЕС (42) обстріл (29234) Укргідроенерго (349) Сирота Ігор (24)


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Топ коментарі
+16
Ти ж проголосував за мир з рашистами
Ви разом знищили все зроблене ненависним вам Порошенком, Свинарчуками і Пашинським. Хутін зрозумів це як запрошення.
Яке ще ППО.
Ти забув з яким формулюванням наші доблесні прокурори знімали клістрони ?
Незаконно вивезені з території РФ.
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22.03.2024 15:29 Відповісти
+12
Це наслідок того , раша Й ДОСІ член ради безпеки ООН , а ще - наслідок млявої допомоги , як наслідок - відсутність потужних систем ППО
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22.03.2024 15:23 Відповісти
+12
Ага, і відсутніми Вільхами, Нептунами, Стугнами, Громами... От чого воно все відсутнє? Не здогадуєшся?
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22.03.2024 15:32 Відповісти
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Це наслідок того , раша Й ДОСІ член ради безпеки ООН , а ще - наслідок млявої допомоги , як наслідок - відсутність потужних систем ППО
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22.03.2024 15:23 Відповісти
Ти ж проголосував за мир з рашистами
Ви разом знищили все зроблене ненависним вам Порошенком, Свинарчуками і Пашинським. Хутін зрозумів це як запрошення.
Яке ще ППО.
Ти забув з яким формулюванням наші доблесні прокурори знімали клістрони ?
Незаконно вивезені з території РФ.
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22.03.2024 15:29 Відповісти
Так Порох також ішов на вибори з гаслом про мир, хіба шо часу йому знадобилось менше щоб зрозуміти, що мир з ****** неможливий.
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22.03.2024 16:03 Відповісти
А з яким гаслом треба йти ?
Важливо що він одразу розумів, що мир це не наколінна поза перед парашниками, як у випадку з зе, а сильна армія, економіка і нація.
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22.03.2024 16:04 Відповісти
Нагадай но мені як він казав - нада проста пєрєстать стрєлять або зазернити в очі путєну?
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22.03.2024 16:33 Відповісти
Тричі незламний, ти гундосиків переслухав?
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22.03.2024 15:30 Відповісти
Не те, щоб я з вами був ну проямо зовсім не згодний, але першопричина того, що відбувається, знаходиться в 2019 році. А тепер - нам ніхто нічого не винний. Вам дуже багато було діла до сирії, коли її мразіяні перетворювали в сірий попіл? Ще й мабуть казали "да і х*й на ніх, на чурок, расплоділіся тута". Ну от, тепер в ролі чурок, що тут расплоділіся, ми.
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22.03.2024 15:45 Відповісти
На рахунок Сирії. Зебілам казали. що рашка тренується на них, щоб зробити те саме у нас. Але ж де були їхні думки - в кварталівських дупах, в шмаріях.
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22.03.2024 15:49 Відповісти
А як щодо рузге ГЕС - є якісь найближчі цілі?
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22.03.2024 15:23 Відповісти
Стратенічний обєкт потрібно було краще захищати!
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22.03.2024 15:24 Відповісти
Чим , відсутніми петріотами ?
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22.03.2024 15:30 Відповісти
Ага, і відсутніми Вільхами, Нептунами, Стугнами, Громами... От чого воно все відсутнє? Не здогадуєшся?
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22.03.2024 15:32 Відповісти
Напевно, через статевий акт? (не забанять?)
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22.03.2024 15:42 Відповісти
Напевне. Попробуй.
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22.03.2024 16:11 Відповісти
Ні, мля, потужним піз#єжом і незламним асфальтом...
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22.03.2024 15:33 Відповісти
До речі, а асфальтом? Як думаєш, може вдасться? А якщо ні, то єдиний марахфон і вечірні гундосіки долучити, тоді вже точно!
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22.03.2024 15:34 Відповісти
Так, перекинути з Києва.
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22.03.2024 15:36 Відповісти
С-300 які сирський ******* за місяць головування, але то таке
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22.03.2024 15:37 Відповісти
NNN

А банальними аеростатними загородженнями захистити машинний

зал не пробували?!
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23.03.2024 12:15 Відповісти
А чи надійно вона була захищена??
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22.03.2024 15:25 Відповісти
Прибиральниця Дуся двері зачинила та підперла шваброю. Чи ви про який захист?
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22.03.2024 15:57 Відповісти
Вангую, що так і було
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22.03.2024 19:00 Відповісти
Досить нити. Це нічого не дасть. Ху@рте по кацапській енергетиці в зоні досяжності хоча б БПЛА раз ракети в асфальт закатані.
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22.03.2024 15:29 Відповісти
Ті беспілотники мають невеликий заряд... вони не нанесуть сильного урону... НПЗ просто вибухонебезпечне виробництво і там був ефект....

а великі дрони які летіли колись неефективні їх збивали....
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22.03.2024 15:35 Відповісти
Ні це наслідок того що ніодна влада за 30 років незалежності не мала бажання виробляти та накопичувати балістичні ракети середньої дальності і дотримувалась нікому не важливого папірця.... хоча ще з 2000 років було видно що орки не будуть його дотримуватись ....

хоча ми мали технічні можливості, раз могли виробляти двигуни до ракетоносіїв... тому що простіше взяти на заході кредит .... вкрасти його та поїхати туди насолоджуватись життям в Монако чи в Лондоні.... чим думати про майбутнє України.... а захід хотів спокійно торгувати з рашею і щоб ніхто не мішав цій торгівлі якоюсь конфронтацією
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22.03.2024 15:32 Відповісти
Поцікавився, які ракетні програми зеленчуки згорнули, як тільки дорвались до влади.
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22.03.2024 15:40 Відповісти
Та я знаю які згорнули Грім той же Нептун

але їх не дуже і розгортали за попередньої влади... фінансування було мізерне у порівнянні з вартістю проектів будівництва доріг в розмірі 30 млрд... при кулі в лоб або нікому не потрібному паркані з рашею...
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22.03.2024 15:46 Відповісти
У зв'язку з виходом на початку лютого 2019 року Росії та США з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 Угоди про ліквідацію ракет середньої та малої дальності від 1987 року через порушення її Росією, Україна звільняється від певних зобов'язань і це дає їй право створювати ракетні комплекси із дальністю до 1500 км
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22.03.2024 15:47 Відповісти
Ще нагадаю вам як Оплоти йшли в Тайланд а нам старі трохи модернізовані Т64, тому що дорого....
стугни на експорт арабам... а в війська х.... можу вам ще багато чого нагадати і форму яка горіла... та інше...
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22.03.2024 15:55 Відповісти
Стугни випускаються з 2013... а в АТО за них дуже рідко чули а в той же час вони експортувались в багато країн в той же Айзербаджан...
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22.03.2024 16:01 Відповісти
Прям от ніодна?
Ох уж ці мені жертви телемарафєта.
Просто ви в 2019 дуже прагнули сайтісь пасєрєдінє, однією з вимог чого було в тому числі і згортання ракетних програм. Погугли якось про Грім-2, якщо мозок в голові є, будеш сильно здивований. Ну а якщо там кралврал, то не парся натискати на літери і писати про "ано нє летало свінарчукі ліпецкая фабріка сьєлбрата абирвалг абирвалг" будь ласка, не засмічуй лайном мій нещасний інтернетик.
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22.03.2024 15:50 Відповісти
абирвалг абирвалг
апшори! апшори!
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22.03.2024 17:02 Відповісти
нагадаю що найвеличніший підор ********** на ген асамблеї ООН ні слова не сказав про підрив Каховської гес, але винні у всьому звісно врагі тобто погані партнери які не зробили цього за членограя.. От так от.
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22.03.2024 15:36 Відповісти
Удар по ДніпроГЕС - наслідок пасивної реакції світової спільноти на підрив Каховської ГЕС окупантами

Та ні!
Он подивіться, як вони старанно розводять руками, хитають головами та скрушно поцмокують!
До чого ж співчутливі люди!
(сякається розчулено)
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22.03.2024 15:36 Відповісти
А Грета Тумберг хоч щось сказала про Каховську ГЕС? Про те, скільки загинуло тварин, якиї шкоди зазнала природа. Ні, велика борчиня Грета язика в сраку запхала і змовчала. І тепер після удару по дніпровській ГЕС теж буде мовчати. Будуть мовчати політики, борці за мир, ООН, велика сімка та велика двадцятка. Може засмутяться хіба
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22.03.2024 15:36 Відповісти
Та вся эта борьба за экологию это *******, что бы деньги рубить, а не о природе заботиться. Только вдумайтесь: пакетик типо майки стоит гривну 15 коп, это же просто ********* какой лютый треш. У нас тут, гребаная война, а эти ***** бабос рубят, да в жепу ту экологию, когда на кону цена жизни нации
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22.03.2024 15:43 Відповісти
Ще й пакєтік такий, що краще вже презерватив надуть і в нього товари покласти. І гидотний на дотик, і рветься від найменшого подиху. Зато екологічний - мамадарага-я! Ух! Так і бачу, як мільйон дерев виростає щоразу, як цей пакетик купуєш...
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22.03.2024 15:52 Відповісти
есть лайфхак для морковки: рукавичка одноразовая со времен ковидлы которые (она бесплатная) Маленьких морковей можно напихать аж 5 штук в одну, а если 2 рукавички? И выглядит прикольно и касир подумает что ты креативный человек
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22.03.2024 15:54 Відповісти
И еще я обычно если помидоры, огурцы, перец и тд. беру на один приклеил чек и в корзину с остальными. Потом все на касе в самом конце вывалил (шоб не подавились) и в общий пакет со всем накидал
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22.03.2024 15:55 Відповісти
Теж так роблю, тільки просто перейшов на тканеві торби з принтами. Наліпки клею на руку, потім на касі касир півгодини пробиває мені руку))) А з морквою шикарний лайфхак, спробую чисто заради вау-ефекту на касі)
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22.03.2024 15:57 Відповісти
Та вона говорила, навіть приїжджала ж, але толку?
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22.03.2024 16:11 Відповісти
Зі Світом, явно щось не те , . Зараз, уся увага до Ази , до терористів, які перши почали війну. А до України яка страждає, від таких самих терористів, усім пофігу , де була ця ООН коли люди, голодали у Маріку. Зараз йде, прямий террор проти мирного населення , а Світови лідери тільки стурбовані.
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22.03.2024 15:51 Відповісти
А де найвеличніший підор **********, де його гучні заяви? Як і тоді, коли Каховську ГЕС підірвали - ТИША. Звідки світовим лідорам шось там знати, якщо влада України абсолютно ігнорує ці події?
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22.03.2024 15:55 Відповісти
зараз запише відосик (який ніхто в світі, та навіть в Україні, та навіть в його сім'ї, не подивиться) і обронить 2-3 речення про потужну відповідь.
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22.03.2024 16:11 Відповісти
А если Обаме банан кинуть, то скажут, что ты рассист и осудят
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22.03.2024 15:57 Відповісти
чого саме це наслідок розберемся потім , ви покищо спусайте воду з усього каскаду і не включайте тупого
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22.03.2024 15:51 Відповісти
Оті, Світові Демократичні інституції, хоть би СКРИВИЛИСЯ, як не заплакали!! ООН з генсеком, так і зроблять, але,через місяць…
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22.03.2024 15:52 Відповісти
Да нет никакой спильноты! Вас очень волнует, что Израиль делает в Палестине!? Это балабольсво за кроху малую с Барского стола! А вы кровью обливайтесь! Каждый сам за себя, только бежать некуда и китаезы это поняли хотят на Луну сдрыснуть, а Маск продолжает своих Марсом разводить. Такую станцию Украине не восстановить! Когда горит электрооборудование его практически не потушить пока все не сгорит! Это балоболы всю зиму рассказывали как к ударам подготовились! результат налицо!
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22.03.2024 15:58 Відповісти
"Ми втратили цей об'єкт", - директор Інституту водних проблем про удар по ДніпроГЕС.
За його словами, гідродинамічної аварії не буде, ситуація контролюється.
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22.03.2024 16:03 Відповісти
Дивлюсь як Буданов говорить в 2023, "росія не може виробляти ракети , а їх кількість впала нижче критичного рівня впала "
"Сьогодні 59 в ціль. В Дніпровську ГЕС поцілили 8 ракет, ураження дуже значні "- представник Офісу генпрокурора Білоусов.

И все в них так. Все іпсо и все зрадники..
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22.03.2024 16:13 Відповісти
Уже пора зрозуміти навіть самим упоротим, що нема ніякої спільноти. Коли біда - кожен сам за себе. Лише бла-бла про демократію, цінності і т.д. Ми повинні всі ресурси кинути на масове виробництво балістичних та крилатих ракет. Можливість нанести масований удар мінімум 200-400 ракетами за один залп по кацапії проб'є всю їх пво і нанесе шкоди не менше атомної бомби.
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22.03.2024 16:54 Відповісти
Питання по ДніпроГесу одне де ППО для даної інфраструктури?Взагалі по цьому останноьму обстрілу таке враження що ми десь на початку війни.На 3 рік взагалі вже багато питань.
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22.03.2024 17:57 Відповісти
Про світову спільноту від даремно сказав. Як виявилось її немає. Кожен тільки за себе. Навіщо всі ці ОБСЄ, ООН, Юнісеф, ПАСЕ чи Червоний Хрест якщо вони працюють виключно для власного існування. Виключи їх прямо завтра і в світі гірше не стане. Скоріше ліпше, бо не потрібно буде вкладати кошти в нікчемні організації які їх лиш самостійно проїдають та розкрадають. Я скажу більше. Навіть регіональної спільноти немає. Це ми вже побачили на прикладі ЄС та НАТО. Там кожен тягне одіяло виключно на себе. То яка це, курва, спільнота.
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22.03.2024 18:30 Відповісти
100%.
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23.03.2024 13:27 Відповісти
 
 