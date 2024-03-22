Удар по ДніпроГЕС - наслідок пасивної реакції світової спільноти на підрив Каховської ГЕС окупантами, - "Укргідроенерго"

В "Укргідроенерго" не виключають можливості повторної атаки окупантів на ДніпроГЕС.

Про це заявив гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я хотів би ще раз звернутися до європейської та світової спільноти. Неналежна оцінка катастрофи на Каховській ГЕС призводить до сьогоднішніх ударів по таких небезпечних гідроспорудах. Якби була належна оцінка, накладено санкції та ухвалено належні рішення, ворог не наважувався б бити ракетами по гідрооб'єктах", - зазначив він.

За словами Сироти, по ДніпроГЕС прилетіло досить багато російських ракет, водночас він не виключив можливих намірів ворога повністю зруйнувати станцію.

"Ніщо не виключено. Ми ж бачимо, що вони все руйнують", - додав він.

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Наразі фахівці компанії оцінюють руйнування від ракетного удару по Дніпровській ГЕС. Зокрема, на ДніпроГЕС є суттєві втрати реконструйованого й модернізованого обладнання, сказав Сирота.

"Думаю, до кінця дня матимемо більше інформації і будемо для себе виробляти план дій, що потрібно робити, щоб відновити станцію і перевести її в робочий стан у якомусь обсязі - в якому, наразі ми ще не знаємо", - зазначив він.

За його словами, "Укргідроенерго" має намір надати світовій громадськості максимальну інформацію про обсяг руйнувань на станції внаслідок ракетного удару, організувавши для цього пряме включення з ДніпроГЕС.

"Сьогодні ми витримуємо паузу для того, щоб отримати максимальне розуміння, а завтра ми включимося і прямо зі станції покажемо всім нашим партнерам, що сталося", - підсумував Сирота.

Нагадаємо, 22 березня 2024 року РФ вдарила по греблі ДніпроГЕС. По ГЕС було два прямі влучання, ГЕС-2 зазнала серйозних пошкоджень.

Внаслідок удару по ГЕС загинула 1 особа.

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