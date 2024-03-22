Удар по ДніпроГЕС - наслідок пасивної реакції світової спільноти на підрив Каховської ГЕС окупантами, - "Укргідроенерго"
В "Укргідроенерго" не виключають можливості повторної атаки окупантів на ДніпроГЕС.
Про це заявив гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я хотів би ще раз звернутися до європейської та світової спільноти. Неналежна оцінка катастрофи на Каховській ГЕС призводить до сьогоднішніх ударів по таких небезпечних гідроспорудах. Якби була належна оцінка, накладено санкції та ухвалено належні рішення, ворог не наважувався б бити ракетами по гідрооб'єктах", - зазначив він.
За словами Сироти, по ДніпроГЕС прилетіло досить багато російських ракет, водночас він не виключив можливих намірів ворога повністю зруйнувати станцію.
"Ніщо не виключено. Ми ж бачимо, що вони все руйнують", - додав він.
Наразі фахівці компанії оцінюють руйнування від ракетного удару по Дніпровській ГЕС. Зокрема, на ДніпроГЕС є суттєві втрати реконструйованого й модернізованого обладнання, сказав Сирота.
"Думаю, до кінця дня матимемо більше інформації і будемо для себе виробляти план дій, що потрібно робити, щоб відновити станцію і перевести її в робочий стан у якомусь обсязі - в якому, наразі ми ще не знаємо", - зазначив він.
За його словами, "Укргідроенерго" має намір надати світовій громадськості максимальну інформацію про обсяг руйнувань на станції внаслідок ракетного удару, організувавши для цього пряме включення з ДніпроГЕС.
"Сьогодні ми витримуємо паузу для того, щоб отримати максимальне розуміння, а завтра ми включимося і прямо зі станції покажемо всім нашим партнерам, що сталося", - підсумував Сирота.
Нагадаємо, 22 березня 2024 року РФ вдарила по греблі ДніпроГЕС. По ГЕС було два прямі влучання, ГЕС-2 зазнала серйозних пошкоджень.
Внаслідок удару по ГЕС загинула 1 особа.
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Ви разом знищили все зроблене ненависним вам Порошенком, Свинарчуками і Пашинським. Хутін зрозумів це як запрошення.
Яке ще ППО.
Ти забув з яким формулюванням наші доблесні прокурори знімали клістрони ?
Незаконно вивезені з території РФ.
Важливо що він одразу розумів, що мир це не наколінна поза перед парашниками, як у випадку з зе, а сильна армія, економіка і нація.
А банальними аеростатними загородженнями захистити машинний
зал не пробували?!
а великі дрони які летіли колись неефективні їх збивали....
хоча ми мали технічні можливості, раз могли виробляти двигуни до ракетоносіїв... тому що простіше взяти на заході кредит .... вкрасти його та поїхати туди насолоджуватись життям в Монако чи в Лондоні.... чим думати про майбутнє України.... а захід хотів спокійно торгувати з рашею і щоб ніхто не мішав цій торгівлі якоюсь конфронтацією
але їх не дуже і розгортали за попередньої влади... фінансування було мізерне у порівнянні з вартістю проектів будівництва доріг в розмірі 30 млрд... при кулі в лоб або нікому не потрібному паркані з рашею...
стугни на експорт арабам... а в війська х.... можу вам ще багато чого нагадати і форму яка горіла... та інше...
Ох уж ці мені жертви телемарафєта.
Просто ви в 2019 дуже прагнули сайтісь пасєрєдінє, однією з вимог чого було в тому числі і згортання ракетних програм. Погугли якось про Грім-2, якщо мозок в голові є, будеш сильно здивований. Ну а якщо там кралврал, то не парся натискати на літери і писати про "ано нє летало свінарчукі ліпецкая фабріка сьєлбрата абирвалг абирвалг" будь ласка, не засмічуй лайном мій нещасний інтернетик.
абирвалг абирвалг
апшори! апшори!
Та ні!
Он подивіться, як вони старанно розводять руками, хитають головами та скрушно поцмокують!
До чого ж співчутливі люди!
(сякається розчулено)
За його словами, гідродинамічної аварії не буде, ситуація контролюється.
"Сьогодні 59 в ціль. В Дніпровську ГЕС поцілили 8 ракет, ураження дуже значні "- представник Офісу генпрокурора Білоусов.
И все в них так. Все іпсо и все зрадники..