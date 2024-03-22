Україна здатна стримати натиск РФ і розпочати наступ у 2024-2025 роках, якщо матиме підтримку західних партнерів, - ексдиректор ЦРУ Петреус

Україна може стримати наступ російських окупантів і розпочати свій наприкінці 2024 або на початку 2025 року, якщо отримає належну підтримку від США та інших союзників.

Про це заявив екскомандувач Центрального командування США та ексдиректор Центрального розвідувального управління США генерал Девід Петреус на XVI Київському безпековому форумі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Врешті-решт усе буде залежати також від, як ми побачили, зовнішньої підтримки України, але передусім ідеться про витривалість українського війська, українського народу. Це ваша боротьба за незалежність і абсолютно можливо, що якщо всі чинники будуть у наявності, то Україна зможе стримати наступи Росії в близькому майбутньому, а в кінці цього року або на початку наступного навіть зможе розпочати наступ на російські війська, якщо буде надана належна підтримка у засобах", - зазначив він.

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Петреус також висловив переконання, що пакет допомоги Україні буде схвалено в Палаті представників США, оскільки це питання має велику двопартійну підтримку в Конгресі США.

"Незалежно від того, які механізми для цього будуть потрібні, які будуть цифри, цей пакет буде дуже суттєвим і це дасть можливість до кінця цього року, на початку наступного здійснити великий поступ", - додав ексочільник ЦРУ.