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Новини Війна
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Україна здатна стримати натиск РФ і розпочати наступ у 2024-2025 роках, якщо матиме підтримку західних партнерів, - ексдиректор ЦРУ Петреус

петреус,девід

Україна може стримати наступ російських окупантів і розпочати свій наприкінці 2024 або на початку 2025 року, якщо отримає належну підтримку від США та інших союзників.

Про це заявив екскомандувач Центрального командування США та ексдиректор Центрального розвідувального управління США генерал Девід Петреус на XVI Київському безпековому форумі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Врешті-решт усе буде залежати також від, як ми побачили, зовнішньої підтримки України, але передусім ідеться про витривалість українського війська, українського народу. Це ваша боротьба за незалежність і абсолютно можливо, що якщо всі чинники будуть у наявності, то Україна зможе стримати наступи Росії в близькому майбутньому, а в кінці цього року або на початку наступного навіть зможе розпочати наступ на російські війська, якщо буде надана належна підтримка у засобах", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримка із наданням західних озброєнь завадила Україні досягти успіху у контрнаступі, - ексдиректор ЦРУ Петреус

Петреус також висловив переконання, що пакет допомоги Україні буде схвалено в Палаті представників США, оскільки це питання має велику двопартійну підтримку в Конгресі США.

"Незалежно від того, які механізми для цього будуть потрібні, які будуть цифри, цей пакет буде дуже суттєвим і це дасть можливість до кінця цього року, на початку наступного здійснити великий поступ", - додав ексочільник ЦРУ.

Автор: 

прогноз (1397) ЗСУ (7674) Петреус Давід (34)


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Топ коментарі
+8
Прочитайте "Спогади" Манергейма про союзників і тогочасне "ООН", щоб зрозуміти що буде далі.
В фіна щоправда на відміну Зеленського був мозок, зумів зберегти Фінляндію.
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22.03.2024 15:42 Відповісти
+5
Екс...якщо... Коротше "білий шум".
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22.03.2024 15:30 Відповісти
+5
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22.03.2024 15:44 Відповісти
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Харош уже нас нахрюками кормить, давай-те ноги в руки и вместе мочить кацапов!!!
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22.03.2024 15:30 Відповісти
ключове слово "якщо"
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22.03.2024 15:30 Відповісти
Екс...якщо... Коротше "білий шум".
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22.03.2024 15:30 Відповісти
Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому ещё дородности Ивана Павловича - я бы тогда тотчас же решилась.

(Н. В. Гоголь, "Женитьба")
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22.03.2024 15:31 Відповісти
Ці *екси* уже заексили.
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22.03.2024 15:34 Відповісти
Створимо ядерну зброю,поки не піЗД Но
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22.03.2024 15:35 Відповісти
про що ви ? Україна не здатна виготовляти ракети до точки У !
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22.03.2024 15:41 Відповісти
Проблема в тому що наприкінці 2024-2025-му ніякої війни вже не буде. Нас заставляють іти на перемовини і замороження конфлікту. Якраз перед виборами в США. Бо не дай бог прийде Трамп і дасть Україні зброю і тоі у двох дружків-******** Байдена і Путіна виникнуть проблеми.
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22.03.2024 15:42 Відповісти
А хто зараз в Америці блокує допомогу Україні?
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22.03.2024 15:51 Відповісти
Cправді, хто Україні блокує ленд ліз створений республіканцями ще в травні 2022 року?
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22.03.2024 16:01 Відповісти
А що каже Трамп про Ленд Ліз?
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22.03.2024 16:22 Відповісти
А що він може казати? Його партія республіканців ще в травні 2022 створила законопроект про ленд ліз і винесла на голосування. Але ж якийсь ****** в Білому Домі все заблокував і не поставив жодного патрона по ленд лізу. Цікаво хто ж це?
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22.03.2024 16:26 Відповісти
Є таке -

Трамп зацікавлений не в перемозі, а в поразці України

Сьогодні США здають Україну, а завтра - Тайвань.

І в тому, і в іншому випадку, логіка американських консервативних ізоляціоністів однакова проста, без складнощів ********* світу. По-перше, Тайвань та Україна знаходяться за тисячі кілометрів від кордонів США і від них не залежить безпека США. По-друге, Тайвань - частина Китаю, тому рано чи пізно Тайвань потрапить до рук Пекіна, а США програють чергову війну, особливо. Китаю. Те саме про Україну - це зона впливу Росії, а не США чи Європи, тому у путінської Росії, зрештою, завжди буде більше сил захопити Україну, ніж у США захистити Україну.

Бурхливим та неприємним джерелом цих геополітичних тез є колишній президент Трамп та вірна йому консервативна частина республіканської партії - МАГА.

Трамп не випадково хвацько обіцяє віддати Росії Україну «за три дні». Те, що не зумів зробити Путін з Україною силою «за три дні», Трамп сподівається зробити за рахунок інтересів України та Європи за дуже короткий термін. Те, що не зумів зробити Путін своїм ультиматумом взимку 2021 року з вимогою до Заходу залишити Україну та відкотиться за кордони 1996 року, зможе зробити Трамп, перетворивши НАТО на недієздатну та слабку організацію.

Трамп майже не приховує, що його «антиукраїнство» тримається не лише на ненависті Путіна до України, а й на бажання «заробити» на поразці України. Його нещодавня пропозиція обміняти природні ресурси України в обмін на американський ленд-ліз говорить про те, що Трамп зацікавлений не в перемозі, а в поразці України. Бо домовитися з Путіним про поділ українських корисних копалин Трампу буде простіше, ніж добитися від України, що б'ється.

Якщо Трампу вдасться «згодувати» Росії, ослаблену війною та зрадою Україну, то той самий фокус він повторить із Тайванем, передавши без опору острів Китаю.

Такими рішеннями наївний Трамп сподівається швидко помиритись з Китаєм та Росією - зробити світ щасливим, а себе лауреатом Нобелівської премії миру. Це ілюзія - з тієї хвилини, як тільки Росія «отримає» Україну, а Китай - Тайвань, глобальний Альянс Росія-Китай почне переділ світу на свою користь, а для США настане кошмарне життя.
https://glavcom.ua/columns/viktornebozhenko/shcho-bude-jakshcho-tramp-zdast-ukrajinu-rosiji-987778.html
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22.03.2024 16:48 Відповісти
На Тайвані американські компанії.За нього будуть глушити по голові.Там високо технологічні фабрики,від яких США залежить.
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25.03.2024 09:56 Відповісти
Так, дійсно Трамп непередбачуваний, і він дійсно може надати допомогу яку дермократи ніколи б не дали. Він згадував сумнозвісного Барака Обаму який отримав премію миру але дозволив розпочатися новій війні у Європі заплющив очі на окупацію рф частин Грузії та України.
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22.03.2024 17:52 Відповісти
Прочитайте "Спогади" Манергейма про союзників і тогочасне "ООН", щоб зрозуміти що буде далі.
В фіна щоправда на відміну Зеленського був мозок, зумів зберегти Фінляндію.
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22.03.2024 15:42 Відповісти
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22.03.2024 15:44 Відповісти
У Петреуса пика воділи, що дослужився до начальника автопарку.
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22.03.2024 15:45 Відповісти
Відпочиває людина на пенсії... Йому можна.
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22.03.2024 16:17 Відповісти
Так-так в нас вже була підтримка і бла-бла півроку. А потім наступ по кацапських мінах.
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22.03.2024 16:04 Відповісти
"...навіть зможе розпочати наступ на російські війська, якщо буде надана належна підтримка у засобах" Джерело: https://censor.net/ua/n3480164
Упевнений, що там було продовження: "...але ми докладемо певних зусиль, аби цього не сталося..."
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22.03.2024 16:24 Відповісти
Якщо
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22.03.2024 16:54 Відповісти
Этот генерал понимает разницу между наступлением и обороной? Это не косплей-войнушка в Ираке.
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22.03.2024 16:57 Відповісти
Стурбометр видав 4 меркеля.
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22.03.2024 19:15 Відповісти
якщо
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22.03.2024 19:55 Відповісти
 
 