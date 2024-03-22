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Новини Мобілізація
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Мобілізація засуджених не стосуватиметься "осіб, які вчинили певні злочини", - міністр юстиції Малюська

малюська

У законопроєкті про мобілізацію засуджених будуть обмеження щодо осіб, які вчинили певні злочини.

Про це міністр юстиції Малюська сказав у коментарі Еспресо, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що законопроєкт про мобілізацію засуджених розроблений спільно з Міноборони, Збройними силами та Міністерством юстиції. Проте кількість осіб, які можуть бути призвані до ЗСУ визначить фінальний варіант документа та голосування у парламенті.

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"Єдина дискусія, яка залишилась, де ще компроміс був досягнутий останніми днями, щодо категорії, які не зможуть взяти участь у мобілізації. Є певні категорії, які народні депутати остерігаються залучати до війни. Почекаймо голосування кінцевого, там будуть статті кримінального кодексу. Особи, які вчинили певні категорії злочинів, не будуть мобілізовані", - розповів Малюська.

Також читайте: Рада чекає від уряду "правил гри" щодо броні від мобілізації, - "слуга народу" Шуляк

Автор: 

законопроєкт (3624) в’язні (337) мобілізація (3121) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+2
Конечно не всех будет касаться, кто ж тогда будет в вип-камерах чилить?
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22.03.2024 15:37 Відповісти
+2
- Які саме злочини?
- Певні!
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22.03.2024 15:37 Відповісти
+2
Структура КК України
Загальна і Особлива частини складаються з 447 статей.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-1 [1]

певні, це які?
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22.03.2024 15:39 Відповісти
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Конечно не всех будет касаться, кто ж тогда будет в вип-камерах чилить?
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22.03.2024 15:37 Відповісти
- Які саме злочини?
- Певні!
показати весь коментар
22.03.2024 15:37 Відповісти
Структура КК України
Загальна і Особлива частини складаються з 447 статей.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-1 [1]

певні, це які?
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22.03.2024 15:39 Відповісти
Злочин-це поява на світ малюськи.
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22.03.2024 15:39 Відповісти
его предки это головоногие молюски осьминоги. но они не виноваты
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22.03.2024 15:51 Відповісти
Мєнтів мобілізовуйте !
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22.03.2024 15:52 Відповісти
Почему бы всех осужденных не заставить хотя бы рыть окопы под присмотром полицаев?
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22.03.2024 16:07 Відповісти
Таких як Червінський точно не стосуватиметься.
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22.03.2024 16:08 Відповісти
Броня на хабарників.
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22.03.2024 16:14 Відповісти
Гарний міністр юстиції - якийсь закон буде, але не маю уявлення який!
А чого ще можна очікувати від людини з мозком молюска?
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22.03.2024 16:35 Відповісти
Господи, які ж вони недалекі, але зарозумілі!!! Куди ж цей нарід дивився, і чим думав???!!!
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22.03.2024 16:48 Відповісти
 
 