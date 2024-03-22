Мобілізація засуджених не стосуватиметься "осіб, які вчинили певні злочини", - міністр юстиції Малюська

У законопроєкті про мобілізацію засуджених будуть обмеження щодо осіб, які вчинили певні злочини.

Про це міністр юстиції Малюська сказав у коментарі Еспресо, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що законопроєкт про мобілізацію засуджених розроблений спільно з Міноборони, Збройними силами та Міністерством юстиції. Проте кількість осіб, які можуть бути призвані до ЗСУ визначить фінальний варіант документа та голосування у парламенті.

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"Єдина дискусія, яка залишилась, де ще компроміс був досягнутий останніми днями, щодо категорії, які не зможуть взяти участь у мобілізації. Є певні категорії, які народні депутати остерігаються залучати до війни. Почекаймо голосування кінцевого, там будуть статті кримінального кодексу. Особи, які вчинили певні категорії злочинів, не будуть мобілізовані", - розповів Малюська.

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