Мобілізація засуджених не стосуватиметься "осіб, які вчинили певні злочини", - міністр юстиції Малюська
У законопроєкті про мобілізацію засуджених будуть обмеження щодо осіб, які вчинили певні злочини.
Про це міністр юстиції Малюська сказав у коментарі Еспресо, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що законопроєкт про мобілізацію засуджених розроблений спільно з Міноборони, Збройними силами та Міністерством юстиції. Проте кількість осіб, які можуть бути призвані до ЗСУ визначить фінальний варіант документа та голосування у парламенті.
"Єдина дискусія, яка залишилась, де ще компроміс був досягнутий останніми днями, щодо категорії, які не зможуть взяти участь у мобілізації. Є певні категорії, які народні депутати остерігаються залучати до війни. Почекаймо голосування кінцевого, там будуть статті кримінального кодексу. Особи, які вчинили певні категорії злочинів, не будуть мобілізовані", - розповів Малюська.
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Загальна і Особлива частини складаються з 447 статей.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-1 [1]
певні, це які?
А чого ще можна очікувати від людини з мозком молюска?