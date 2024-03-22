Ракетний удар по Україні 22 березня: 5 осіб загинули, а 36 дістали поранення. ФОТОрепортаж

Вранці 22 березня російські війська завдали ракетного удару по Україні, під вогнем окупантів - кілька областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, у Хмельницькій ОВА повідомили, що внаслідок удару РФ у місті відомо про 5 поранених та 2 загиблих. А в МВС заявили про 8 поранених.







За словами глави Запорізької ОВА Федорова 8-річна дівчинка та 35-річний чоловік – донька та батько - загинули від удару російської ракети по приватному сектору Запоріжжя. Також 1 людина загинула внаслідок удару по ДніпроГЕС - це 62-річний чоловік - водій тролейбуса, що рухався греблею ГЕС. Пасажирів у транспорті не було.

За оновленою інформацією поранені 20 людей.









Внаслідок ударів по Харкову знеструмлено все місто.

В Івано-Франківській області внаслідок обстрілу поранення дістали 2 особи.





У Нацполіції згодом повідомили, що внаслідок нічного масованого обстрілу України військами рф п’ятеро мирних людей загинули та 26 дістали поранення.

"Станом на 15:00 у Хмельницькій області загинули двоє людей, ще восьмеро травмовані, одну жінку вдалось врятувати з-під завалів. Троє мирних мешканців, серед яких 9-річна дівчинка, загинули, та ще 15 постраждали у Запорізькій області. Серед поранених – поліцейський. Двоє людей зазнали поранень від російських обстрілів в Івано-Франківській, одна – у Харківській області", - зазначили там.

У ДСНС повідомили, що станом на 17:00 у Запоріжжі відомо про 25 постраждалих та 3 загиблих. Таким чином кількість постраждалих в Україні зросла до 36 осіб.

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