Ракетний удар по Україні 22 березня: 5 осіб загинули, а 36 дістали поранення. ФОТОрепортаж
Вранці 22 березня російські війська завдали ракетного удару по Україні, під вогнем окупантів - кілька областей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, у Хмельницькій ОВА повідомили, що внаслідок удару РФ у місті відомо про 5 поранених та 2 загиблих. А в МВС заявили про 8 поранених.
За словами глави Запорізької ОВА Федорова 8-річна дівчинка та 35-річний чоловік – донька та батько - загинули від удару російської ракети по приватному сектору Запоріжжя. Також 1 людина загинула внаслідок удару по ДніпроГЕС - це 62-річний чоловік - водій тролейбуса, що рухався греблею ГЕС. Пасажирів у транспорті не було.
За оновленою інформацією поранені 20 людей.
Внаслідок ударів по Харкову знеструмлено все місто.
В Івано-Франківській області внаслідок обстрілу поранення дістали 2 особи.
У Нацполіції згодом повідомили, що внаслідок нічного масованого обстрілу України військами рф п’ятеро мирних людей загинули та 26 дістали поранення.
"Станом на 15:00 у Хмельницькій області загинули двоє людей, ще восьмеро травмовані, одну жінку вдалось врятувати з-під завалів. Троє мирних мешканців, серед яких 9-річна дівчинка, загинули, та ще 15 постраждали у Запорізькій області. Серед поранених – поліцейський. Двоє людей зазнали поранень від російських обстрілів в Івано-Франківській, одна – у Харківській області", - зазначили там.
У ДСНС повідомили, що станом на 17:00 у Запоріжжі відомо про 25 постраждалих та 3 загиблих. Таким чином кількість постраждалих в Україні зросла до 36 осіб.
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Взагалі не варто пускати в серце такі поразки. Війна - це завжди обмін ударами.
Чесну вартість пошкоджень ніхто не оголосить, але зо всіма максимумами це не мільярди і не сотні мільйонів доларів. Гадаю, десятки мільйонів - співставно з вартістю восьми Іскандерів, що на то пішли. А, якщо влучили не по турбіні, а по трансформатору (скоріш за все, як горіло) - то і ремонт швидкий, і вартість невелика.
Друге, важливіше питання - чому зараз вдарили? І чи пов'язано це якось з «проханням» США не бити по НПЗ?
Гадаю, не просто пов'язано, а напряму!
***** - як маніакальна тварина - тонко відчуває, коли перед ним здають: зі страху чи з інших причин. І одразу атакує.
Будь-яке слово про мир - атакує, натяк про недопущення ескалації - атакує. Не дай Боже сісти за стіл перемовин - одразу попре вперед та й з мобільними крематоріями для українців! (Доречі, помітили, що своїх вони не спалюють, то для кого везли «пічки» на початку війни?!)
Чорт забирай, скільки ми ще будемо вивчати цього шизофреніка, щоб зрозуміти - бити тре' з повною силою, цинізмом, жорстокістю і без оглядки на світових імпотентів!
Керівники-Генпрокурори, СБУ, теж, дивно тільки очима лупали і від'їжджали/утікали, потім за кордон, але глибоко зхвильовані…
Тому, усі і усе, НЕготовим виявилися, до такого розвитку і наслідківта їм протидії!
А з 2019 року, і поготів …
Відповідальні, усі на місцях, під патронатом президентів… Так і живемо, урядовці, окремо від Українців!
@StaVlb
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https://twitter.com/StaVlb/status/1771177780027310488
Сьогодні так горить не тільки Дніпрогес, а й залишки репутації США серед українців і їхніх союзників, яскравим полум'ям
Методика поневолення нашого народу московитами--україножерами з плином часу (століть ) НЕ змінюється ... підсилюються лише в жорсткості і розмаху руйнувань ... Згадаймо : в 1917--1918 р.р.--червоними комуно--агентами ---створюються : Донецько--Криворізська .Одеська ; Таврійська. радянські республіки... ( Що так нагадує утвор. " Лугандонії " ) І все це комуно-кишло гуртується у столиці слобожанщини . Харкові . в український. радянський уряд ...Логічно із продовженням: інтервенція московитів армією .кроавого. ... мурав*йова ( гинуть захисники-студенти. під Крутами та мирні кияни. від 3. до 5-тис .) Аналогічно до маршруту втечі віті--золотобатонника на Ростов--- ганебно драпали катюги- ординці муравйова із червоно-харківським урядом та армією Антонова-Овсієнка --під натиском гайдамаків С. Петлюри. українських січових стрільців та наших союзників ( військ австро-німеччини за Брест-Литовською угод. ) Щоправда : до Ростова НЕ дотягнули-- саморозпустилися вже в Таганрозі ... Тричі 3а 1918р нахраписті кацапидли поверталися і захоплювали Київ ! Успішно ( вже й тоді . як і нині ) мокшо-раклами --впроваджувалася - лояльна до московитів потолоч... Гетьманом України - пропихнули Павла Скоропацького (пра-пра-внука Гетьмана України. улюбленця царя петра--біснуватого-Івана Скоропацького)
Метода шкідництва й руйнування України--це 1:1 . повторення витівок ЗЕ-комедіянта. чи навпаки... На найвищі державні посади --призначалися ( аналогічно. як і тепер риго-ліліПУТІНЦІВ ) лише відвертих рашо-велико-державників на зразок графа Келлера... Повертали назад поміщиків.
мордували та відберали землю в селян... Проте народ наш тоді іще був бойовий: і Січові стрільці-18 лист.1918р-під ст. Мотовилівка--розбили диктатора ! та відновили владу УНР ...
Аналогічні парадокси--переварюємо ми сьогодні з вами . споглядаючи на зрадницькі витівки ЗЕ-охвістя... Сподіватися. як окрім себе і наших ЗСУ- унас більше НІ накого... Вже чітко
проглядаються підло--підступні наміри ЗЕ-капітулянтів ...щодо поступок кремлів. виродку ( у втаємничених. закулісних перемовинах у Туреччині ?! ) Україна в НЕбезпеці. як ніколи !!!
Українці ! Прокидаймося... злазьмо з печі ! Кияни ! Врешті--решт. організуйте ініціативну команду по збору підписів .до КСУ : задля тлумачення. роз*яснення - щодо доцільності і законності перевиборів ! ( Хіба НЕ бачите. що депутати ВР У вже так накралися. до " НЕМОГУ " що вже ліньки повзать на ті засідання... їм би пошвидше злинять зі своїми мільйонами ...) Українці.--до купи !
P.S.
Де наші "хероїчні" СБУ!?
Чому і досі в Україні діють колаборантські громадські організації про-російського та про-радянського спрямування!? І доречі, їх від початку повномаштабного вторгнення навіть ніхто і не намагався закрити, а їх очільників, ватажків, рядових члені не перевірили на причетність до співпраці з ворогом!!??? Хочите приклад, будь-ласка.
Нещодавно в поле зору журналістів потрапила така собі, на перший погляд ветеранська, а по суті про-московськ організація "Всеукраїнська спілка радянських офіцерів". Була гілкою КПУ, мала безпосередню комунікацію з Зюгановим. Там зібрались, як раз, цінителі срср, руського мира, мрійники реставрації кпрс, бувші члени сепаратиської КПУ (Лівої опозиції) начолі з Петром Симоненком, який є офіційно визнаним колаборантом і втікачем з України!
Представництва цього зброду є по всіх обласних центрах та районах України!
Тому, чому до цього часу ці, так звані "ветеранчики" "советской армии" та "проянуковицького МВС" не взяті під контроль 24/7 ??!!!