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Новини Війна
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Ракетний удар по Україні 22 березня: 5 осіб загинули, а 36 дістали поранення. ФОТОрепортаж

Вранці 22 березня російські війська завдали ракетного удару по Україні, під вогнем окупантів - кілька областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, у Хмельницькій ОВА повідомили, що внаслідок удару РФ у місті відомо про 5 поранених та 2 загиблих. А в МВС заявили про 8 поранених.

Обстріл Хмельницького
Обстріл Хмельницького
Обстріл Хмельницького

За словами глави Запорізької ОВА Федорова 8-річна дівчинка та 35-річний чоловік – донька та батько - загинули від удару російської ракети по приватному сектору Запоріжжя. Також 1 людина загинула внаслідок удару по ДніпроГЕС - це 62-річний чоловік - водій тролейбуса, що рухався греблею ГЕС. Пасажирів у транспорті не було. 

За оновленою інформацією поранені 20 людей. 

Обстріл Запоріжжя
Обстріл Запоріжжя
Обстріл Запоріжжя
Обстріл Запоріжжя

Внаслідок ударів по Харкову знеструмлено все місто.

В Івано-Франківській області внаслідок обстрілу поранення дістали 2 особи.

Обстрі Івано-Франківщини
Обстрі Івано-Франківщини

У Нацполіції згодом повідомили, що внаслідок нічного масованого обстрілу України військами рф п’ятеро мирних людей загинули та 26 дістали поранення.

"Станом на 15:00 у Хмельницькій області загинули двоє людей, ще восьмеро травмовані, одну жінку вдалось врятувати з-під завалів. Троє мирних мешканців, серед яких 9-річна дівчинка, загинули, та ще 15 постраждали у Запорізькій області. Серед поранених – поліцейський. Двоє людей зазнали поранень від російських обстрілів в Івано-Франківській, одна – у Харківській області", - зазначили там.

У ДСНС повідомили, що станом на 17:00 у Запоріжжі відомо про 25 постраждалих та 3 загиблих. Таким чином кількість постраждалих  в Україні зросла до 36 осіб.

Також читайте: Удар по ДніпроГЕС - наслідок пасивної реакції світової спільноти на підрив Каховської ГЕС окупантами, - "Укргідроенерго"

Автор: 

обстріл (29234)


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Топ коментарі
+9
Не живіть путєна сльозами.

Взагалі не варто пускати в серце такі поразки. Війна - це завжди обмін ударами.

Чесну вартість пошкоджень ніхто не оголосить, але зо всіма максимумами це не мільярди і не сотні мільйонів доларів. Гадаю, десятки мільйонів - співставно з вартістю восьми Іскандерів, що на то пішли. А, якщо влучили не по турбіні, а по трансформатору (скоріш за все, як горіло) - то і ремонт швидкий, і вартість невелика.

Друге, важливіше питання - чому зараз вдарили? І чи пов'язано це якось з «проханням» США не бити по НПЗ?

Гадаю, не просто пов'язано, а напряму!

***** - як маніакальна тварина - тонко відчуває, коли перед ним здають: зі страху чи з інших причин. І одразу атакує.

Будь-яке слово про мир - атакує, натяк про недопущення ескалації - атакує. Не дай Боже сісти за стіл перемовин - одразу попре вперед та й з мобільними крематоріями для українців! (Доречі, помітили, що своїх вони не спалюють, то для кого везли «пічки» на початку війни?!)

Чорт забирай, скільки ми ще будемо вивчати цього шизофреніка, щоб зрозуміти - бити тре' з повною силою, цинізмом, жорстокістю і без оглядки на світових імпотентів!
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22.03.2024 15:44 Відповісти
+4
За > 10 років війни московської проти Мирної України, у керівників Урядів був час та повноваження разом з ОДА, Мінфіном, Міненерго, Укренерго та власниками облЕнерго, для вжиття дієвих заходів згідно з вимогами відповідних ЗАКОНІВ щодо підготовки, як Держави, так і відповідних галузей до подібного розвитку подій. Усі прем'єр міністри, живі та здорові, і не стоять на паперті біля церкви, з протягнутою рукою, щоб прокормити себе охлявшого …
Керівники-Генпрокурори, СБУ, теж, дивно тільки очима лупали і від'їжджали/утікали, потім за кордон, але глибоко зхвильовані…
Тому, усі і усе, НЕготовим виявилися, до такого розвитку і наслідківта їм протидії!
А з 2019 року, і поготів …
Відповідальні, усі на місцях, під патронатом президентів… Так і живемо, урядовці, окремо від Українців!
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22.03.2024 15:59 Відповісти
+2
в Хмельницькому вороги цілили, видать в товарну ж/д станцію, в окрему дільницю. Але сильно промазали, попали в житловий сектор на старій об'їзній, навіть до муру пивзаводу не дістали... Але ж людям - біда, позносили приватну забудову... загинули двоє... R.І.Р.
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22.03.2024 16:00 Відповісти
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Не живіть путєна сльозами.

Взагалі не варто пускати в серце такі поразки. Війна - це завжди обмін ударами.

Чесну вартість пошкоджень ніхто не оголосить, але зо всіма максимумами це не мільярди і не сотні мільйонів доларів. Гадаю, десятки мільйонів - співставно з вартістю восьми Іскандерів, що на то пішли. А, якщо влучили не по турбіні, а по трансформатору (скоріш за все, як горіло) - то і ремонт швидкий, і вартість невелика.

Друге, важливіше питання - чому зараз вдарили? І чи пов'язано це якось з «проханням» США не бити по НПЗ?

Гадаю, не просто пов'язано, а напряму!

***** - як маніакальна тварина - тонко відчуває, коли перед ним здають: зі страху чи з інших причин. І одразу атакує.

Будь-яке слово про мир - атакує, натяк про недопущення ескалації - атакує. Не дай Боже сісти за стіл перемовин - одразу попре вперед та й з мобільними крематоріями для українців! (Доречі, помітили, що своїх вони не спалюють, то для кого везли «пічки» на початку війни?!)

Чорт забирай, скільки ми ще будемо вивчати цього шизофреніка, щоб зрозуміти - бити тре' з повною силою, цинізмом, жорстокістю і без оглядки на світових імпотентів!
показати весь коментар
22.03.2024 15:44 Відповісти
Це не про всю атаку, а про ДніпроГЕС
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22.03.2024 15:46 Відповісти
Де полум'яні захисники ухилянтів? Чому не чутно бійців економічного фронту?
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22.03.2024 15:46 Відповісти
За > 10 років війни московської проти Мирної України, у керівників Урядів був час та повноваження разом з ОДА, Мінфіном, Міненерго, Укренерго та власниками облЕнерго, для вжиття дієвих заходів згідно з вимогами відповідних ЗАКОНІВ щодо підготовки, як Держави, так і відповідних галузей до подібного розвитку подій. Усі прем'єр міністри, живі та здорові, і не стоять на паперті біля церкви, з протягнутою рукою, щоб прокормити себе охлявшого …
Керівники-Генпрокурори, СБУ, теж, дивно тільки очима лупали і від'їжджали/утікали, потім за кордон, але глибоко зхвильовані…
Тому, усі і усе, НЕготовим виявилися, до такого розвитку і наслідківта їм протидії!
А з 2019 року, і поготів …
Відповідальні, усі на місцях, під патронатом президентів… Так і живемо, урядовці, окремо від Українців!
показати весь коментар
22.03.2024 15:59 Відповісти
в Хмельницькому вороги цілили, видать в товарну ж/д станцію, в окрему дільницю. Але сильно промазали, попали в житловий сектор на старій об'їзній, навіть до муру пивзаводу не дістали... Але ж людям - біда, позносили приватну забудову... загинули двоє... R.І.Р.
показати весь коментар
22.03.2024 16:00 Відповісти
Vlb Sta Київський Сирець

@StaVlb

·

https://twitter.com/StaVlb/status/1771177780027310488

Сьогодні так горить не тільки Дніпрогес, а й залишки репутації США серед українців і їхніх союзників, яскравим полум'ям
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22.03.2024 17:34 Відповісти
Історичне ДАЖЕВ*Ю 1917--1920 років... ( Аналогічне з нами..українцями. вже було )
Методика поневолення нашого народу московитами--україножерами з плином часу (століть ) НЕ змінюється ... підсилюються лише в жорсткості і розмаху руйнувань ... Згадаймо : в 1917--1918 р.р.--червоними комуно--агентами ---створюються : Донецько--Криворізська .Одеська ; Таврійська. радянські республіки... ( Що так нагадує утвор. " Лугандонії " ) І все це комуно-кишло гуртується у столиці слобожанщини . Харкові . в український. радянський уряд ...Логічно із продовженням: інтервенція московитів армією .кроавого. ... мурав*йова ( гинуть захисники-студенти. під Крутами та мирні кияни. від 3. до 5-тис .) Аналогічно до маршруту втечі віті--золотобатонника на Ростов--- ганебно драпали катюги- ординці муравйова із червоно-харківським урядом та армією Антонова-Овсієнка --під натиском гайдамаків С. Петлюри. українських січових стрільців та наших союзників ( військ австро-німеччини за Брест-Литовською угод. ) Щоправда : до Ростова НЕ дотягнули-- саморозпустилися вже в Таганрозі ... Тричі 3а 1918р нахраписті кацапидли поверталися і захоплювали Київ ! Успішно ( вже й тоді . як і нині ) мокшо-раклами --впроваджувалася - лояльна до московитів потолоч... Гетьманом України - пропихнули Павла Скоропацького (пра-пра-внука Гетьмана України. улюбленця царя петра--біснуватого-Івана Скоропацького)
Метода шкідництва й руйнування України--це 1:1 . повторення витівок ЗЕ-комедіянта. чи навпаки... На найвищі державні посади --призначалися ( аналогічно. як і тепер риго-ліліПУТІНЦІВ ) лише відвертих рашо-велико-державників на зразок графа Келлера... Повертали назад поміщиків.
мордували та відберали землю в селян... Проте народ наш тоді іще був бойовий: і Січові стрільці-18 лист.1918р-під ст. Мотовилівка--розбили диктатора ! та відновили владу УНР ...
Аналогічні парадокси--переварюємо ми сьогодні з вами . споглядаючи на зрадницькі витівки ЗЕ-охвістя... Сподіватися. як окрім себе і наших ЗСУ- унас більше НІ накого... Вже чітко
проглядаються підло--підступні наміри ЗЕ-капітулянтів ...щодо поступок кремлів. виродку ( у втаємничених. закулісних перемовинах у Туреччині ?! ) Україна в НЕбезпеці. як ніколи !!!
Українці ! Прокидаймося... злазьмо з печі ! Кияни ! Врешті--решт. організуйте ініціативну команду по збору підписів .до КСУ : задля тлумачення. роз*яснення - щодо доцільності і законності перевиборів ! ( Хіба НЕ бачите. що депутати ВР У вже так накралися. до " НЕМОГУ " що вже ліньки повзать на ті засідання... їм би пошвидше злинять зі своїми мільйонами ...) Українці.--до купи !
P.S.
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22.03.2024 19:16 Відповісти
І відразу кияни!
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23.03.2024 05:55 Відповісти
Главная смертельная проблема Украины в том, что президентом страны является Зеленский. Главная преграда на пути Украины к победе над ордой есть президент Зеленский и его слуги. Этот факт уже подтвержден годами президентства, а вернее царствования Зеленского и дальше будет только хуже Украине. Цена всей деятельности Зеленского - все возрастающее количество смертей украинцев
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22.03.2024 23:43 Відповісти
Жодна з ракет просто так навмання не прилетіла!
Де наші "хероїчні" СБУ!?
Чому і досі в Україні діють колаборантські громадські організації про-російського та про-радянського спрямування!? І доречі, їх від початку повномаштабного вторгнення навіть ніхто і не намагався закрити, а їх очільників, ватажків, рядових члені не перевірили на причетність до співпраці з ворогом!!??? Хочите приклад, будь-ласка.
Нещодавно в поле зору журналістів потрапила така собі, на перший погляд ветеранська, а по суті про-московськ організація "Всеукраїнська спілка радянських офіцерів". Була гілкою КПУ, мала безпосередню комунікацію з Зюгановим. Там зібрались, як раз, цінителі срср, руського мира, мрійники реставрації кпрс, бувші члени сепаратиської КПУ (Лівої опозиції) начолі з Петром Симоненком, який є офіційно визнаним колаборантом і втікачем з України!
Представництва цього зброду є по всіх обласних центрах та районах України!
Тому, чому до цього часу ці, так звані "ветеранчики" "советской армии" та "проянуковицького МВС" не взяті під контроль 24/7 ??!!!
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23.03.2024 14:33 Відповісти
 
 