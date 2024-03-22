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Новини Війна
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Внаслідок удару по приватному сектору Запоріжжя загинули донька та батько - 8-річна дівчинка та 35-річний чоловік

запоріжжя

У Запоріжжі внаслідок удару РФ по приватному сектору загинула донька та батько.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Так, загинула 8-річна дівчинка та 35-річний чоловік - донька та батько. Вони загинули під час удару російської ракети по приватному сектору Запоріжжя.

"Обірвала ранкова ворожа атака і життя 62-річного чоловіка - водія тролейбуса, що рухався греблею ГЕС. Пасажирів у транспорті не було", - зазначив він.

За оновленою інформацією, поранені 20 людей.

Читайте: Удар по Запоріжжю: 3 людини загинули, кількість поранених зросла до 15. ФОТОрепортаж

Автор: 

Запоріжжя (2297) обстріл (29234)


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Смерть кацапам!
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22.03.2024 15:54 Відповісти
Який сум і біль! Щирі співчуття рідним та близьким вбитих росіянами, швидкого одужання пораненим!🙏😢
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22.03.2024 15:57 Відповісти
!Янсур анабой
Ця ракова пухлина повинна бути знищена вщент
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22.03.2024 16:06 Відповісти
Ось так рашиські варвари вбивають мирних громадян серед яких і діти ,це орда вона намагаєтся більше вбити і все зруйнувати ,тому побажаю цим нациським виродкамі стільки біди як ви принесли на нашу землю ,смерть рашиським окупантам ,смерть рашиському виродку путіну і його злочиній кліці.
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22.03.2024 16:24 Відповісти
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22.03.2024 16:29 Відповісти
Щирі співчуття рідним , батька і донечки 😪😪😪
яких знищили кацапські виродки і кремлівська ,
ублюдочна моль 🙁
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22.03.2024 18:24 Відповісти
Сьогодні, в ніч з 22 на 23 березня кацапня знову хоче вдарити по Дніпрогесу, щоб зруйнувати шлюз, щоб неконтрольовано пішла вода. /Каховка-2, це в їхньому стилі підривати греблі/
Дай Бог, щоб ця інформація була невірною.

Боже бережи Україну!
Амiнь,

Також хочу сказати: А де Гепард???
Він добре справляється із перехопленням.
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22.03.2024 18:54 Відповісти
Історичне ДАЖЕВ*Ю 1917--1920 років... ( Аналогічне з нами..українцями. вже було )
Методика поневолення нашого народу московитами--україножерами з плином часу (століть ) НЕ змінюється ... підсилюються лише в жорсткості і розмаху руйнувань ... Згадаймо : в 1917--1918 р.р.--червоними комуно--агентами ---створюються : Донецько--Криворізська .Одеська ; Таврійська. радянські республіки... ( Що так нагадує утвор. " Лугандонії " ) І все це комуно-кишло гуртується у столиці слобожанщини . Харкові . в український. радянський уряд ...Логічно із продовженням: інтервенція московитів армією .кроавого. ... мурав*йова ( гинуть захисники-студенти. під Крутами та мирні кияни. від 3. до 5-тис .) Аналогічно до маршруту втечі віті--золотобатонника на Ростов--- ганебно драпали катюги- ординці муравйова із червоно-харківським урядом та армією Антонова-Овсієнка --під натиском гайдамаків С. Петлюри. українських січових стрільців та наших союзників ( військ австро-німеччини за Брест-Литовською угод. ) Щоправда : до Ростова НЕ дотягнули-- саморозпустилися вже в Таганрозі ... Тричі 3а 1918р нахраписті кацапидли поверталися і захоплювали Київ ! Успішно ( вже й тоді . як і нині ) мокшо-раклами --впроваджувалася - лояльна до московитів потолоч... Гетьманом України - пропихнули Павла Скоропацького (пра-пра-внука Гетьмана України. улюбленця царя петра--біснуватого-Івана Скоропацького)
Метода шкідництва й руйнування України--це 1:1 . повторення витівок ЗЕ-комедіянта. чи навпаки... На найвищі державні посади --призначалися ( аналогічно. як і тепер риго-ліліПУТІНЦІВ ) лише відвертих рашо-велико-державників на зразок графа Келлера... Повертали назад поміщиків.
мордували та відберали землю в селян... Проте народ наш тоді іще був бойовий: і Січові стрільці-18 лист.1918р-під ст. Мотовилівка--розбили диктатора ! та відновили владу УНР ...
Аналогічні парадокси--переварюємо ми сьогодні з вами . споглядаючи на зрадницькі витівки ЗЕ-охвістя... Сподіватися. як окрім себе і наших ЗСУ- унас більше НІ накого... Вже чітко
проглядаються підло--підступні наміри ЗЕ-капітулянтів ...щодо поступок кремлів. виродку ( у втаємничених. закулісних перемовинах у Туреччині ?! ) Україна в НЕбезпеці. як ніколи !!!
Українці ! Прокидаймося... злазьмо з печі ! Кияни ! Врешті--решт. організуйте ініціативну команду по збору підписів .до КСУ : задля тлумачення. роз*яснення - щодо доцільності і законності перевиборів ! ( Хіба НЕ бачите. що депутати ВР У вже так накралися. до " НЕМОГУ " що вже ліньки повзать на ті засідання... їм би пошвидше злинять зі своїми мільйонами ...) !
P.S. Сьогоднішній терор-- це традеційна метода рашо--держиморд-- дотискання опонентів
тобто нас з Вам.на очікуваних перемовинах( по замиренню із збереженням " завойованих " раклами територій ) за участі Ердогана в турецькомуСтамбулі --- з одного боку ... Водночас --це виправдання. для наших ЗЕ- плебеїв : мовляв . а що залишалось робити . коли такі жахливі обстріли і масові жертви на тлі відмови допомоги США--з нашого вже нашого боку ... Українці -- порятунок у перевиборах ЗЕ- тлі !!!
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22.03.2024 19:48 Відповісти
35ть... а міг би служити штурмовиком
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22.03.2024 23:44 Відповісти
 
 