Внаслідок удару по приватному сектору Запоріжжя загинули донька та батько - 8-річна дівчинка та 35-річний чоловік

У Запоріжжі внаслідок удару РФ по приватному сектору загинула донька та батько.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Так, загинула 8-річна дівчинка та 35-річний чоловік - донька та батько. Вони загинули під час удару російської ракети по приватному сектору Запоріжжя.

"Обірвала ранкова ворожа атака і життя 62-річного чоловіка - водія тролейбуса, що рухався греблею ГЕС. Пасажирів у транспорті не було", - зазначив він.



За оновленою інформацією, поранені 20 людей.

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