F-16 матимуть вплив на ситуацію на фронті. РФ також готується до появи винищувачів на полі бою, - голова військового комітету НАТО Бауер

Західні винищувачі F-16 вплинуть на розвиток бойових дій в Україні. Однак росіяни також чекають і готуються до їхньої появи на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер в інтерв’ю АрміяInform у Києві.

"Вони, безперечно, матимуть вплив. Але, як завжди це буває на війні, ситуація має два боки. росіяни також думають про момент, коли F-16 з’являться в Україні. Вони готуються до цього", - зазначив він.

Бауер зауважив, що недостатньо думати лише про навчання пілотів та технічного персоналу. Ці літаки відрізняються від тих, що має Україна, не тільки в тому, як їх будуть використовувати. Обслуговування цих "пташок" також абсолютно інше.

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"Запчастини потрібно замінити через певну кількість льотних годин, а не тоді, коли вони вже вийдуть з ладу. І якщо ви дуже багато літаєте, як це відбувається в умовах війни, вам потрібні ці запчастини. А проблема не тільки в коштах. Ви маєте бути впевнені, що ці запчастини будуть вироблені в потрібній кількості", - пояснив голова Військового комітету НАТО.

Адмірал також звернув увагу на важливий елемент - зброю для цих літаків. Нідерландський уряд вже оголосив про надання коштів на ракети та бомби для F-16, й інші країни також це роблять.

Союзники хочуть зробити з передачі Києву винищувачів успішну операцію. Потрібно зважати не тільки на тренування людей, але і на ланцюги постачань та логістику.

"Якщо за два тижні закінчаться запчастини й літаки не зможуть літати, то почнуть говорити, що F-16 погані літаки. А це неправда!" - резюмував Бауер.

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