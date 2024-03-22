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Новини Війна
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F-16 матимуть вплив на ситуацію на фронті. РФ також готується до появи винищувачів на полі бою, - голова військового комітету НАТО Бауер

f-16

Західні винищувачі F-16 вплинуть на розвиток бойових дій в Україні. Однак росіяни також чекають і готуються до їхньої появи на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер в інтерв’ю АрміяInform у Києві.

"Вони, безперечно, матимуть вплив. Але, як завжди це буває на війні, ситуація має два боки. росіяни також думають про момент, коли F-16 з’являться в Україні. Вони готуються до цього", - зазначив він.

Бауер зауважив, що недостатньо думати лише про навчання пілотів та технічного персоналу. Ці літаки відрізняються від тих, що має Україна, не тільки в тому, як їх будуть використовувати. Обслуговування цих "пташок" також абсолютно інше.

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"Запчастини потрібно замінити через певну кількість льотних годин, а не тоді, коли вони вже вийдуть з ладу. І якщо ви дуже багато літаєте, як це відбувається в умовах війни, вам потрібні ці запчастини. А проблема не тільки в коштах. Ви маєте бути впевнені, що ці запчастини будуть вироблені в потрібній кількості", - пояснив голова Військового комітету НАТО.

Адмірал також звернув увагу на важливий елемент - зброю для цих літаків. Нідерландський уряд вже оголосив про надання коштів на ракети та бомби для F-16, й інші країни також це роблять.

Союзники хочуть зробити з передачі Києву винищувачів успішну операцію. Потрібно зважати не тільки на тренування людей, але і на ланцюги постачань та логістику.

"Якщо за два тижні закінчаться запчастини й літаки не зможуть літати, то почнуть говорити, що F-16 погані літаки. А це неправда!" - резюмував Бауер.

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Автор: 

Бауер Роб (52) F16 F-16 (690)


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Топ коментарі
+8
Тому і тягнуть щоб кацапи змогли підготуватися. Прямо як з тим контрнаступом.
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22.03.2024 16:01 Відповісти
+7
Якщо їрмак отримає підср@чника від своїх хазяїв з фсб - миттєво здасть координати місць розташування пташок, складів із запчастинами та нашле на навчені екіпажи дбр із звинуваченнями в розкраданні керосину(
Червінський із Дудіним не дадуть збрехати
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22.03.2024 16:11 Відповісти
+7
Если к F-16 не дадут дальнобойных ракет то ето будет такой же пшик как и с Абрамсами и Леопардами. Будут летать и с бреющего полета отстреливать неуправляемые мелкокалиберные нурсы в небо пока рашисты их не посбивают один за одним.
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22.03.2024 16:13 Відповісти
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Тому і тягнуть щоб кацапи змогли підготуватися. Прямо як з тим контрнаступом.
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22.03.2024 16:01 Відповісти
Ух ти буба ведмедчуківський, тягнуть, тягнуть. Не переймайся, потрібний пістон до тебе вчасно прилетить
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22.03.2024 16:26 Відповісти
Строки реальної появи F-16 не афішуються з відомих причин. Хіба шо ОПа чи Безугла зіллють інфу.
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22.03.2024 16:41 Відповісти
гуси прилетіли швидше чим F-16...6 штук які не прилетіли
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22.03.2024 16:07 Відповісти
Якщо їрмак отримає підср@чника від своїх хазяїв з фсб - миттєво здасть координати місць розташування пташок, складів із запчастинами та нашле на навчені екіпажи дбр із звинуваченнями в розкраданні керосину(
Червінський із Дудіним не дадуть збрехати
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22.03.2024 16:11 Відповісти
Если к F-16 не дадут дальнобойных ракет то ето будет такой же пшик как и с Абрамсами и Леопардами. Будут летать и с бреющего полета отстреливать неуправляемые мелкокалиберные нурсы в небо пока рашисты их не посбивают один за одним.
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22.03.2024 16:13 Відповісти
Так і буде, росіянин, от як ти сказав, так по твоєму замовленню і зроблять
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22.03.2024 16:27 Відповісти
Та так. 6 штук ф16 погоду зроблять.
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22.03.2024 16:21 Відповісти
Так потрібно, щоб всілякі буданови-данілови не розтріпали про момент появи цих літаків на полі бою!
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22.03.2024 16:27 Відповісти
В серпні будемо відзначати Річницю з моменту прийняття рішення щодо передачі Україні винищувачів F-16.
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22.03.2024 16:35 Відповісти
"F-16 матимуть вплив на ситуацію на фронті. РФ також готується до появи винищувачів на полі бою"

Тобто, як і з контрнаступом, треба почекати поки раша підготується?
Ясно, млять, понятно.
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22.03.2024 16:53 Відповісти
А знаєте таке слово "СЮРПРИЗ"?
Погугліть і подумайте...
Рік п*здите про ф-15, вже навіть жаби й комарі на болотах до них приготувались, а потім будете дивуватись - звідки **************?
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22.03.2024 17:15 Відповісти
 
 