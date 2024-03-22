ООН про масовану ракетну атаку РФ: Призведе до загострення жахливої гуманітарної ситуації для мільйонів людей в Україні
Гуманітарна координаторка в Україні Деніз Браун рішуче засудила удари РФ по Україні вночі 22 березня, унаслідок яких постраждала критична цивільна інфраструктура по всій країні.
Про це йдеться на сайті ООН, передає Цензор.НЕТ.
"Я обурена масштабом сьогоднішніх ударів Збройних сил Російської Федерації по об’єктах енергетичної інфраструктури по всій Україні.
Унаслідок цих ударів мешканці великих міст, таких як Харків, Кривий Ріг, Запоріжжя, та інших населених пунктів по всій країні залишилися без світла та водопостачання.
Значний вплив сьогоднішніх ударів по критично важливій цивільній інфраструктурі призведе до загострення вже жахливої гуманітарної ситуації для мільйонів людей в Україні.
Через ці удари також загинули люди та були пошкоджені домівки та школи, що спричинило нові страждання для людей", - йдеться в повідомленні.
Як наголосила Браун, згідно з міжнародним гуманітарним правом, мирні мешканці та цивільна інфраструктура мають бути захищені. Міжнародного гуманітарного права необхідно дотримуватися.
Атака на українську енергетику
Вранці 22 березня росіяни здійснили масову атаку на українські енергетичні об’єкти - наймасштабнішу за останній час. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінниччині, Дніпропетровщині й не тільки.
Внаслідок атаки знеструмлено одну з ліній живлення Запорізької АЕС, на станції є загроза блекауту.
Агресори поцілили у Дніпровську ГЕС. Вони здійснили два прямих влучання, внаслідок удару загинула людина. На станції виникла пожежа, та ситуація контрольована, ризику прориву немає. Тим часом пропагандисти розповсюджують фейки про те, що гребля ДніпроГЕС нібито знищена.
Загалом росіяни випустили по Україніпонад 60 "шахедів" та майже 90 ракет різних типів.
Попри масовану атаку, потреба у відключеннях світла по всій країні відсутня, хоч в окремих регіонах і спостерігаються перебої.
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Т.е нет документа о прекращении существования СССР
І дійсно, формально СРСР не був розпущений "де юре". Для цього ж, мабуть, треба було проводити "розпущальний" з'їзд "народних депутатів СРСР? (бридко зараз лізти до тексту "каністуциі ссср" за подробицями, але підозрюю, що можливість розпуску СРСР там не передбачалася в принципі).
Прям рішуче!!?? 😳
На юг, на Донбасс.
Если только не направление, а общее состояние, Т.е определение
то каховську гес підірвуть, то в готель, де вона зупинялась, влучать. тепер, що й у дніпрогес влучили.
і все за час її координування.
чого, оті кляті українці, уперлися?
так хотілося, на пенсію від газпрому. а тепер, замість кофе брейків, вимушена рожи корчити в озабочєностях.
птьфу, на вас!
Ukrainian
@ukrainiansfirst
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https://twitter.com/ukrainiansfirst/status/1771205181394321618
У Сумській області почалась гуманітарна катастрофа, - волонтерка Катерина Андрєєва "У прикордонній Великописарівській громаді була застосована заборонена фосфорна зброя. Зачинені лікарні, 40% інфраструктури міста зруйновано. Не працюють аптеки та магазини", -
У Ліги націй гідности й то було більше.