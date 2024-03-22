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Новини Агресія Росії проти України
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ООН про масовану ракетну атаку РФ: Призведе до загострення жахливої гуманітарної ситуації для мільйонів людей в Україні

оон

Гуманітарна координаторка в Україні Деніз Браун рішуче засудила удари РФ по Україні вночі 22 березня, унаслідок яких постраждала критична цивільна інфраструктура по всій країні.

Про це йдеться на сайті ООН, передає Цензор.НЕТ.

"Я обурена масштабом сьогоднішніх ударів Збройних сил Російської Федерації по об’єктах енергетичної інфраструктури по всій Україні.

Унаслідок цих ударів мешканці великих міст, таких як Харків, Кривий Ріг, Запоріжжя, та інших населених пунктів по всій країні залишилися без світла та водопостачання.

Також читайте: Ворог здійснює наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час, - Галущенко

Значний вплив сьогоднішніх ударів по критично важливій цивільній інфраструктурі призведе до загострення вже жахливої гуманітарної ситуації для мільйонів людей в Україні.

Через ці удари також загинули люди та були пошкоджені домівки та школи, що спричинило нові страждання для людей", - йдеться в повідомленні.

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Як наголосила Браун, згідно з міжнародним гуманітарним правом, мирні мешканці та цивільна інфраструктура мають бути захищені. Міжнародного гуманітарного права необхідно дотримуватися.

Атака на українську енергетику

Вранці 22 березня росіяни здійснили масову атаку на українські енергетичні об’єкти - наймасштабнішу за останній час. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінниччині, Дніпропетровщині й не тільки.

Внаслідок атаки знеструмлено одну з ліній живлення Запорізької АЕС, на станції є загроза блекауту.

Агресори поцілили у Дніпровську ГЕС. Вони здійснили два прямих влучання, внаслідок удару загинула людина. На станції виникла пожежа, та ситуація контрольована, ризику прориву немає. Тим часом пропагандисти розповсюджують фейки про те, що гребля ДніпроГЕС нібито знищена.

Загалом росіяни випустили по Україніпонад 60 "шахедів" та майже 90 ракет різних типів.

Попри масовану атаку, потреба у відключеннях світла по всій країні відсутня, хоч в окремих регіонах і спостерігаються перебої.

Автор: 

Браун Деніз (16) обстріл (29234) ООН (3378)


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Топ коментарі
+21
А разве рашка не член ООН? Тоесть другими словами ООН и есть причастна к гибели и геноциду украинского народа.
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22.03.2024 16:10 Відповісти
+16
Тоесть все заголовки должны начинаться типо: * Член ООН росийская федерация совершила очередной террористический акт и геноцид.....*
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22.03.2024 16:18 Відповісти
+12
Дякую вам за обурення! Ви найкращі
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22.03.2024 16:10 Відповісти
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А разве рашка не член ООН? Тоесть другими словами ООН и есть причастна к гибели и геноциду украинского народа.
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22.03.2024 16:10 Відповісти
Тоесть все заголовки должны начинаться типо: * Член ООН росийская федерация совершила очередной террористический акт и геноцид.....*
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22.03.2024 16:18 Відповісти
Обов'язково - "полним тітлом": "...федерація, постійний член Ради Безпеки ООН".
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22.03.2024 16:35 Відповісти
Дурдом на голову не налазит. Не Украина, не рашка не являются членами ООН. Там еще Советский Союз, основываясь на летнем референдуме 91-го года. Который временно отсутствует.
Т.е нет документа о прекращении существования СССР
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22.03.2024 18:45 Відповісти
Україна в іпостасі УРСР була однією з країн - засновниць ООН (разом із БРСР СРСР та півсотнею інших тогочасних країн). Відповідно є членом ООН (не плутати з ОУН) з 1945 р. Сталін хотів впихнути в засновники всі 16 "республік", але це була пропозиція за принципом "вимагай неможливого, щось та отримаєш"). Є легенда, що Рузвельт пообіцяв зробити засновниками всі 52 штати, і Сталін погодився на 2 з 16-ти. Але "в пилюці полєміки" забули, що є ще РРФСР, яка ≠ СРСР. А ООН, після того, як РФ оголосила себе правонаступницею СРСР всюди, де можна і не можна, теж "забула" хоч якимось бюрократичним правочином підтвердити це "правонаступництво" стосовно ООН та її органів.



І дійсно, формально СРСР не був розпущений "де юре". Для цього ж, мабуть, треба було проводити "розпущальний" з'їзд "народних депутатів СРСР? (бридко зараз лізти до тексту "каністуциі ссср" за подробицями, але підозрюю, що можливість розпуску СРСР там не передбачалася в принципі).
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22.03.2024 20:56 Відповісти
Дякую вам за обурення! Ви найкращі
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22.03.2024 16:10 Відповісти
Гуманітарна ситуація може відбутися як тотальне винищення кацапства на всій планеті.
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22.03.2024 16:11 Відповісти
Нікчеми йо🤬
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22.03.2024 16:12 Відповісти
Прям засудила?! 😱
Прям рішуче!!?? 😳
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22.03.2024 16:14 Відповісти
а шо скажут наши американские друзья? можно хоть из рогатки в ответ?
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22.03.2024 16:16 Відповісти
не можно, бо мексиканський кордон під загрозою !
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22.03.2024 16:26 Відповісти
Сказали що треба більше молодих мобілізованих і не стріляти по території кацапії, тоді Україна "не програє".
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22.03.2024 16:28 Відповісти
пішли *****
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22.03.2024 16:18 Відповісти
А вот интересно, почему слитно?
На юг, на Донбасс.
Если только не направление, а общее состояние, Т.е определение
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22.03.2024 18:48 Відповісти
от не везе, деніз браун!
то каховську гес підірвуть, то в готель, де вона зупинялась, влучать. тепер, що й у дніпрогес влучили.
і все за час її координування.
чого, оті кляті українці, уперлися?
так хотілося, на пенсію від газпрому. а тепер, замість кофе брейків, вимушена рожи корчити в озабочєностях.
птьфу, на вас!
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22.03.2024 16:21 Відповісти
Ви все ''рішуче засуджуєте'', а ми все зеленим асфальтом відбиваємся.
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22.03.2024 16:23 Відповісти
Це ж треба! Не "занепокоєння" чи "стурбованість" різного рівня, глибини та ширини, а ціле "обурення"! Ну тепер точно московії хана - обурення змусить їх почервоніти, засоромитись, вибачитись і вивести свої війська з України. Ага!
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22.03.2024 16:25 Відповісти
І шо? Навіть радбез не зібралася ********* в компанії терориста
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22.03.2024 16:27 Відповісти
Це все? Не густо. А хто там постійний член РБ? Підараси.
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22.03.2024 16:30 Відповісти
Іншими словам оона пропонує українцям здатися кацапам?
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22.03.2024 16:49 Відповісти
Нікчемна організація!
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22.03.2024 17:03 Відповісти
ООН - сборище капитанов очевидность. А война не привела к ухудшению гуманитарной ситуации для миллионов украинцев? твари импотентные.
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22.03.2024 17:09 Відповісти
ООН озаботілась?
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22.03.2024 17:59 Відповісти
Организация импотетнтніх длб

Ukrainian

@ukrainiansfirst

·

https://twitter.com/ukrainiansfirst/status/1771205181394321618

У Сумській області почалась гуманітарна катастрофа, - волонтерка Катерина Андрєєва "У прикордонній Великописарівській громаді була застосована заборонена фосфорна зброя. Зачинені лікарні, 40% інфраструктури міста зруйновано. Не працюють аптеки та магазини", -
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22.03.2024 18:14 Відповісти
Пришліть нам прапорців ,,ООН з Україною,, і інших цьомиків.
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22.03.2024 18:19 Відповісти
🤢🤮

У Ліги націй гідности й то було більше.
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22.03.2024 18:31 Відповісти
ООН клоунська організація і всі хто там працюють клоуни
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22.03.2024 22:07 Відповісти
 
 