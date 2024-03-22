Авдіївку можна було б утримати, якби вдалося вирішити питання російської авіації та артилерії, - Білецький

Авдіївку можна було би утримати, вирішивши дві складові, в яких Росія домінує, - авіаційну та артилерійську.

Про це під час виступу на Київському безпековому форумі заявив командир Третьої окремої штурмової бригади у складі Сухопутних військ ЗСУ полковник Андрій Білецький, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогоднішня кампанія найскладніша - противник почав воювати на порядок ресурсніше.

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"Періодично мене питають, чи можна було утримувати Авдіївку тими силами, які були, і я скажу, що так, це було можливо за двох складових. Якби можна було вирішити дві компоненти, у яких Росія є повністю домінуючою. Це авіаційна компонента і це артилерійський терор", - сказав Білецький.

За його словами, питання авіаційної компоненти можна вирішити за допомоги більшої кількості комплексів ППО.

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Артилерійську компоненту можна вирішити за рахунок кількості зброї та боєприпасів, а також нових комплексів контрбатарейної боротьби.

"Якби українська армія, маючи те співвідношення сил, яке було на той час, а для розуміння у пік наступу на Авдіївку було 7 росіян до 1 українського бійця, то можна було б тримати місто у такій ситуації при можливості вирішення цих двох величезних проблем", - сказав Білецький.

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Він зазначив, що ці проблеми ще не вирішені і залишаються для українських оборонців критично важливими.

За словами Білецького, ситуація є вкрай непростою, хоча ознаки стабілізації зараз однозначно присутні. Українські війська роблять все можливе і неможливе, аби зупинити росіян під Авдіївкою, і про це можна говорити, як про доконаний факт.