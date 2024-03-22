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Авдіївку можна було б утримати, якби вдалося вирішити питання російської авіації та артилерії, - Білецький

білецький

Авдіївку можна було би утримати, вирішивши дві складові, в яких Росія домінує, - авіаційну та артилерійську.

Про це під час виступу на Київському безпековому форумі заявив командир Третьої окремої штурмової бригади у складі Сухопутних військ ЗСУ полковник Андрій Білецький, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогоднішня кампанія найскладніша - противник почав воювати на порядок ресурсніше.

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"Періодично мене питають, чи можна було утримувати Авдіївку тими силами, які були, і я скажу, що так, це було можливо за двох складових. Якби можна було вирішити дві компоненти, у яких Росія є повністю домінуючою. Це авіаційна компонента і це артилерійський терор", - сказав Білецький.

За його словами, питання авіаційної компоненти можна вирішити за допомоги більшої кількості комплексів ППО.

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Артилерійську компоненту можна вирішити за рахунок кількості зброї та боєприпасів, а також нових комплексів контрбатарейної боротьби.

"Якби українська армія, маючи те співвідношення сил, яке було на той час, а для розуміння у пік наступу на Авдіївку було 7 росіян до 1 українського бійця, то можна було б тримати місто у такій ситуації при можливості вирішення цих двох величезних проблем", - сказав Білецький.

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Він зазначив, що ці проблеми ще не вирішені і залишаються для українських оборонців критично важливими.

За словами Білецького, ситуація є вкрай непростою, хоча ознаки стабілізації зараз однозначно присутні. Українські війська роблять все можливе і неможливе, аби зупинити росіян під Авдіївкою, і про це можна говорити, як про доконаний факт.

Автор: 

Авдіївка (2342) Білецький Андрій (213) Київський безпековий форум (168)


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Топ коментарі
+26
і додав: Авдіївку можна було б втримати, якби в 2019 галочку поставили за іншого
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22.03.2024 16:13 Відповісти
+24
Він зробив все, щоб галочка була там де є...
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22.03.2024 16:14 Відповісти
+20
Тому що не було такого потужного клоуна і зрадника який розмінував Чонгар
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22.03.2024 16:25 Відповісти
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і додав: Авдіївку можна було б втримати, якби в 2019 галочку поставили за іншого
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22.03.2024 16:13 Відповісти
Він зробив все, щоб галочка була там де є...
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22.03.2024 16:14 Відповісти
тільки ти сховався під спідницю Меркель а він Авдіївку захищав .
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22.03.2024 16:20 Відповісти
Не меліть куйню. Білецький бігав по ефірах Г+Г та разом з Кордоном і Мосийчук розказував як Порох наказав здати кацапам Маріуполь. Білецький то ще той Середня Лещенко
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22.03.2024 16:23 Відповісти
повторю і для тебе . поки Білецький захищав Авдіївку ти любувався мальовничою Фінляндією . про Маріуполь не знаю , а як здали Дебальцеве і проїбали захід регулярних військ кацапії пам'ятаю
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22.03.2024 16:36 Відповісти
єрмаківські платні боти тут як тут? А може згадаємо Чонгар і Херсон зраднику?
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22.03.2024 16:40 Відповісти
Боти Нєназиваємого працюють... Ти в фублях береш чи канхветами?
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22.03.2024 16:43 Відповісти
а ти мабуть Сімо Хяюхя?
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22.03.2024 16:37 Відповісти
А Білецький не розповідав як у лютому 2015 раптом полку Азов перестав надходити бк та пальне саме тоді коли вони успішно наступали і звідки надійшов наказ? Це, мабуть, військові брешуть їх кремляді підкупили, а ідол пе святий.
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22.03.2024 21:07 Відповісти
Ти довбойоб.білецький це ****** коломийського.де він був коли зєля здав Азов у Маріуполі???
Виплив після того як Азовців віддали москалям.
Тепер бігає відомий знімає
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22.03.2024 19:07 Відповісти
Ромчику підароязикі теж є в армії але саме вони винні у війні
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22.03.2024 19:44 Відповісти
Ну, звісно! Якби був Порох, то нам авіацію, Петріоти та арту давали б миттєво... Просто Зеленський не вміє просити... Та і взагалі б путлєр засцяв нападати на такого грізного президента... Ти ж це мав на увазі???
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22.03.2024 16:22 Відповісти
Чому при Пороху не було повномасштабного вторгнення?
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22.03.2024 16:24 Відповісти
Тому що не було такого потужного клоуна і зрадника який розмінував Чонгар
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22.03.2024 16:25 Відповісти
Тому що не було оманської відпустки.
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22.03.2024 17:18 Відповісти
І що після того, Муні?
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22.03.2024 20:11 Відповісти
Факт лишається фактом, зеленський і вся його ригоанальна шобла дєрьмаків, татарових винна у війні і смертях сотень тисяч українців!!! Якби не це кодло війна точилася би тільки на Донбасі і південь не було б окуповано
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22.03.2024 19:48 Відповісти
Я думаю, давали б плюс-мінус так само, як і зараз. То не залежало б від того, президент Зєля, Петя чи Юля...
Але може б окопи хоча б рили в 2021 і Нептунів більше було б... Бо все ж таки Т-64 Булат чи Буцефали у Харкові для ЗСУ все-таки саме при Петі виробляли! Купа ж відео в новинах була - передали чергову партію техніки.
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22.03.2024 16:27 Відповісти
ну окопів не Перекопі все ж не нарили і до 2019 (хоча ми всі тільки чуємо про Чонгар)... а якщо хтось схоче(було вже таке) показати гугл фото з одним окопом, то хай порівняє з "лінією суровікіна".
Звісно щоб рити фортифікацію треба законодавчо врегулювати питання з землею (але ж з генпрокурором, без юридичної освіти, змогли) А ось стосовно Нептунів то да..і не тільки...
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22.03.2024 16:42 Відповісти
У чорнобильській зоні ніякі земельні питання врегульовувати не треба було, бо там немає приватних наділів...
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22.03.2024 16:46 Відповісти
я кажу про Перекоп, а він же ж не в Чорнобильскій зоні..там інщі проблеми..Рудий ліс, наприклад...хоча про "мы не ожидали нападения с севера" я чув... По суті північний "пройоб" від південного нічим не відрізняються станом на 24.02.22
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22.03.2024 16:53 Відповісти
маловірогідно, що західної зброї було б більше.
невідомо, чи побоявся б напасти путін.

але було б:

- більше своєї зброї

- фортифікації замість голих полів

- більше українців при владі, і менше кротів та росіян

- можливо, не зданий південь (Муженко в свій час проводив навчання по відбиттю наступу росіян з Криму)
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22.03.2024 16:41 Відповісти
А свинками їх плюшевими...
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22.03.2024 16:13 Відповісти
В минулому році Данилов заявляв, що Україна вже виготовляє снаряди 155 мм...Брехав, як завжди?...
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22.03.2024 16:15 Відповісти
Можливо ,Але не багато
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22.03.2024 16:32 Відповісти
До речі , а де цей прощелига пропав?
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22.03.2024 16:42 Відповісти
"Три-чотири місяці у нас будуть дуже важкими, бо росія зараз розгортає дуже потужну кампанію по дискредитації нашого керівництва. Вони починають розповідати, що вони проводять вибори під час війни, а ми не проводимо. Але ми готові до будь-яких викликів", - додав секретар РНБО.
/УКРАЇНА, СЕРЕДА 20 БЕРЕЗНЯ 2024 20:00/
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22.03.2024 16:53 Відповісти
данілов ідіот
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22.03.2024 19:10 Відповісти
отож що вибори потрібні !(
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22.03.2024 19:49 Відповісти
може не брехав...може 10 шт виготовили все ж...
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22.03.2024 16:43 Відповісти
Ти ба, яка розумна людина. А ми й не знали, що треба.
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22.03.2024 16:15 Відповісти
То схоже Білецький хоче на дємбєль. Він помітив, що всіх, хто дає змістовні коментарі, Зєлєнскій/Єрмак знімають з посад, а потім комісують через ВЛК. 😊 Залужний, Шаптала, Забродський, тепер Ігнат....
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22.03.2024 16:28 Відповісти
Звичайно,можна було.Якби вирішили питання ворожої артилерії,авіації,танків і піхоти.
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22.03.2024 16:15 Відповісти
от, як би тоді, то канешно!
а так, то як є.
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22.03.2024 16:15 Відповісти
Полковник очевидність?
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22.03.2024 16:17 Відповісти
А якби побудували нормальні укріплення, а не так як зеля траншеї в 10 см. . Ви ж висоти займали.
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22.03.2024 16:20 Відповісти
Ви особисто їх міряли?
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22.03.2024 16:23 Відповісти
Оцінювала з доступних фото.
Всі знають що фортифікацій там не було. Навіть поряд. Тому з Авдївкою ми здали ще кілька селищ.
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22.03.2024 16:35 Відповісти
Ага, недавно пробували питання авіації вирішити. Даже збили кілька кацапських літаків, але в результаті залишилися без двох ''Патріотів''. Хтось про*бав. А може і договорняк такий був.
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22.03.2024 16:20 Відповісти
після першого вони їх шукали
і ймовірно зливали літаки для виявлення.

пілоти у 90% залишаються живими.
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22.03.2024 18:35 Відповісти
А якби у нас була ще й перевага в авіації і артилерії, то могли б і до москви дійти!
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22.03.2024 16:22 Відповісти
Напомнить вам ,как Сталин сменил всю верхушку армии?
Чем это закончилось - помните?
Немцы дошли до Москвы
Одних пленных было больше миллиона
А поменять всю верхушку армии во время активного наступления противника , как это сделал Зеленский - это как называется?
В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ ,я уверена
Есть статья про это
Как и про шашлыки - которые в уголовном кодексе
Называются- ВВЕСТИ В ОМАНУ
Заметили - мы все время возвращаемся к исходной точке
К ОМАНУ
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22.03.2024 16:25 Відповісти
Да подождите чуть-чуть ей-Богу. Могучий НАТО почти собрал снаряды с чучмеков.
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22.03.2024 16:25 Відповісти
Варягають більше за всіх ті хто топили Порошенка. Шабуніни білєцькі та інші
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22.03.2024 16:27 Відповісти
Украине необходимо создать Мемориал погибшим украинским детям в Киеве. И внести туда имена всех детей которые погибли от преступных действий путинских нацистов и назвать этот Мемориал - Мемориал Ангелов.
Этот ход должен быть сделан еще вчера чтобы у кацапов горело и полыхало от этого мемориала и знали что Украина имеет моральное право уничтожать русню независимо
от социального статуса
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22.03.2024 16:36 Відповісти
Якби 5 років тому, в квітні 19-го.... то б і війни такої не було. Але, на жаль, історія не знає якби...
Зато ж весело як і па-пріколу... Правда, зЄбанати?
Білецький, до речі, а як там плюшеві поросятка? Ще не виросли, великими не стали?
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22.03.2024 16:37 Відповісти
Я ж тобі писав - з ідіотами в полеміку не вступаю. Не доходить?
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22.03.2024 17:07 Відповісти
Прлсто ти 3,14#диш без міри
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22.03.2024 17:24 Відповісти
Не доходить... Що зробиш, зЄбанат є зЄбанат, а то ж невиліковно.
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22.03.2024 17:26 Відповісти
У одного блогера чув фразу "якбитологія".
Оце ото з того розряду.
Що, у військових є така ступінь у військовому плануванні бойових дій "якби"?
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22.03.2024 16:40 Відповісти
Якби нам зірку смерті дали, то миб зараз випалювали москалів орбітальним лазером...
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22.03.2024 17:00 Відповісти
Якби тридараст білецький не бігав зі своїми підсвинкамт у 19-му році, не прийшлось би нічого під Авдіївкою вирішувати
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22.03.2024 17:17 Відповісти
А якби "тридараст" не створив Азов Україна б ще існувала?
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22.03.2024 18:35 Відповісти
Лютий 2015 року, наступ полку Азов зупинено через припинення постачання бк та пального, як повідомили в Азові наказ про припинення постачання надійшов з офісу президента, то чому Білецький має випромінювати промені щастя до твого ідола сивочолого? Так що тридвараз якраз не Білецький.
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22.03.2024 21:18 Відповісти
Якби то можна ьбуло,Ця маячня 3 рік.Нічого не вчимося.А русня тактика проста,В лоб не проходе переходять на фланги і давять до посліднього а потім полукільце і накривають.Кожен раз ця тактика працює КОЖЕН раз.А нам наче повилазило це.Кожен раз стоїмо стіною в лоб а фланги продавлюють .І так вже 3 рік...
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22.03.2024 17:53 Відповісти
Не пробував до Генштабу анкету надіслати?
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22.03.2024 21:19 Відповісти
 
 