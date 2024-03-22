Авдіївку можна було б утримати, якби вдалося вирішити питання російської авіації та артилерії, - Білецький
Авдіївку можна було би утримати, вирішивши дві складові, в яких Росія домінує, - авіаційну та артилерійську.
Про це під час виступу на Київському безпековому форумі заявив командир Третьої окремої штурмової бригади у складі Сухопутних військ ЗСУ полковник Андрій Білецький, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, сьогоднішня кампанія найскладніша - противник почав воювати на порядок ресурсніше.
"Періодично мене питають, чи можна було утримувати Авдіївку тими силами, які були, і я скажу, що так, це було можливо за двох складових. Якби можна було вирішити дві компоненти, у яких Росія є повністю домінуючою. Це авіаційна компонента і це артилерійський терор", - сказав Білецький.
За його словами, питання авіаційної компоненти можна вирішити за допомоги більшої кількості комплексів ППО.
Артилерійську компоненту можна вирішити за рахунок кількості зброї та боєприпасів, а також нових комплексів контрбатарейної боротьби.
"Якби українська армія, маючи те співвідношення сил, яке було на той час, а для розуміння у пік наступу на Авдіївку було 7 росіян до 1 українського бійця, то можна було б тримати місто у такій ситуації при можливості вирішення цих двох величезних проблем", - сказав Білецький.
Він зазначив, що ці проблеми ще не вирішені і залишаються для українських оборонців критично важливими.
За словами Білецького, ситуація є вкрай непростою, хоча ознаки стабілізації зараз однозначно присутні. Українські війська роблять все можливе і неможливе, аби зупинити росіян під Авдіївкою, і про це можна говорити, як про доконаний факт.
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Виплив після того як Азовців віддали москалям.
Тепер бігає відомий знімає
Але може б окопи хоча б рили в 2021 і Нептунів більше було б... Бо все ж таки Т-64 Булат чи Буцефали у Харкові для ЗСУ все-таки саме при Петі виробляли! Купа ж відео в новинах була - передали чергову партію техніки.
Звісно щоб рити фортифікацію треба законодавчо врегулювати питання з землею (але ж з генпрокурором, без юридичної освіти, змогли) А ось стосовно Нептунів то да..і не тільки...
невідомо, чи побоявся б напасти путін.
але було б:
- більше своєї зброї
- фортифікації замість голих полів
- більше українців при владі, і менше кротів та росіян
- можливо, не зданий південь (Муженко в свій час проводив навчання по відбиттю наступу росіян з Криму)
/УКРАЇНА, СЕРЕДА 20 БЕРЕЗНЯ 2024 20:00/
а так, то як є.
Всі знають що фортифікацій там не було. Навіть поряд. Тому з Авдївкою ми здали ще кілька селищ.
і ймовірно зливали літаки для виявлення.
пілоти у 90% залишаються живими.
Чем это закончилось - помните?
Немцы дошли до Москвы
Одних пленных было больше миллиона
А поменять всю верхушку армии во время активного наступления противника , как это сделал Зеленский - это как называется?
В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ ,я уверена
Есть статья про это
Как и про шашлыки - которые в уголовном кодексе
Называются- ВВЕСТИ В ОМАНУ
Заметили - мы все время возвращаемся к исходной точке
К ОМАНУ
Этот ход должен быть сделан еще вчера чтобы у кацапов горело и полыхало от этого мемориала и знали что Украина имеет моральное право уничтожать русню независимо
от социального статуса
Зато ж весело як і па-пріколу... Правда, зЄбанати?
Білецький, до речі, а як там плюшеві поросятка? Ще не виросли, великими не стали?
Оце ото з того розряду.
Що, у військових є така ступінь у військовому плануванні бойових дій "якби"?