Україна має із Євросоюзом домовленість про початок у червні переговорів про вступ, - Стефанішина
Україна і Європейський Союз, зважаючи на вибори до Європейського парламенту, досягли домовленості затвердити переговорні рамки щодо вступу України у червні.
Про це сказала віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на XVI Київському безпековому форумі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми не бачили перепон, щоб у березні вже затвердити переговорну рамку. Це дало б юридичні підстави рухатися більш оперативно далі. Але стартують європейські вибори, і ми маємо джентльменську домовленість серед абсолютної більшості країн ЄС, що і міжурядова конференція, і сама переговорна рамка будуть затверджені в червні", – заявила вона.
Стефанішина зазначила, що в четвер було засідання Європейської ради і були дані відповідні інструкції міністрам з європейських справ з тим, щоб встигнути почати переговори у червні.
"Я достатньо спокійно себе почуваю. Президент не поділяє мого спокою, тому в такому емоційному балансі я впевнена, що матимемо рішення на червень", – спрогнозувала віцепремʼєрка.
Вона зауважила, що з червня Україна та Євросоюз почнуть процес планування адаптації українського законодавства до європейського.
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ніякої юридичної сили, його міжнародний підпис не має значення.
то хто буде представляти україну? єрмак з радниками? стефанчук з арахамією, без діючого парламента? чи 5-6 менеджерів?
Зараз живу за програмою "40+"
а з 30 червня перебування всіх українців на території польщі регламентуватиметься законом від 28 листопада 2003 року.. тобто на загальних підставах. Ніякого вам бєшєнства
І пофіг, що невиконані вимоги.
Пофіг, що СН не голосує і не голосуватиме необхідні закони.
Пофіг, що ЗЄ-режим не відповідає демократичним стандартам ЄС.
Будемо, бляха, переговорюватися...