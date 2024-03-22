Україна має із Євросоюзом домовленість про початок у червні переговорів про вступ, - Стефанішина

Україна і Європейський Союз, зважаючи на вибори до Європейського парламенту, досягли домовленості затвердити переговорні рамки щодо вступу України у червні.

Про це сказала віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на XVI Київському безпековому форумі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми не бачили перепон, щоб у березні вже затвердити переговорну рамку. Це дало б юридичні підстави рухатися більш оперативно далі. Але стартують європейські вибори, і ми маємо джентльменську домовленість серед абсолютної більшості країн ЄС, що і міжурядова конференція, і сама переговорна рамка будуть затверджені в червні", – заявила вона.

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Стефанішина зазначила, що в четвер було засідання Європейської ради і були дані відповідні інструкції міністрам з європейських справ з тим, щоб встигнути почати переговори у червні.

"Я достатньо спокійно себе почуваю. Президент не поділяє мого спокою, тому в такому емоційному балансі я впевнена, що матимемо рішення на червень", – спрогнозувала віцепремʼєрка.

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Вона зауважила, що з червня Україна та Євросоюз почнуть процес планування адаптації українського законодавства до європейського.