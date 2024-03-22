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Україна має із Євросоюзом домовленість про початок у червні переговорів про вступ, - Стефанішина

Віцепрем’єр - міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина

Україна і Європейський Союз, зважаючи на вибори до Європейського парламенту, досягли домовленості затвердити переговорні рамки щодо вступу України у червні.

Про це сказала віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на XVI Київському безпековому форумі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми не бачили перепон, щоб у березні вже затвердити переговорну рамку. Це дало б юридичні підстави рухатися більш оперативно далі. Але стартують європейські вибори, і ми маємо джентльменську домовленість серед абсолютної більшості країн ЄС, що і міжурядова конференція, і сама переговорна рамка будуть затверджені в червні", – заявила вона.

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Стефанішина зазначила, що в четвер було засідання Європейської ради і були дані відповідні інструкції міністрам з європейських справ з тим, щоб встигнути почати переговори у червні.

"Я достатньо спокійно себе почуваю. Президент не поділяє мого спокою, тому в такому емоційному балансі я впевнена, що матимемо рішення на червень", – спрогнозувала віцепремʼєрка.

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Вона зауважила, що з червня Україна та Євросоюз почнуть процес планування адаптації українського законодавства до європейського.

Автор: 

членство в ЄС (1300) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (364)


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Топ коментарі
+2
Міс ніхто щось заявила!
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22.03.2024 16:24 Відповісти
+2
Та невже?!
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22.03.2024 16:47 Відповісти
+1
в червні, в україні, вже буде виконуючий обов'язки президента.
ніякої юридичної сили, його міжнародний підпис не має значення.
то хто буде представляти україну? єрмак з радниками? стефанчук з арахамією, без діючого парламента? чи 5-6 менеджерів?
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22.03.2024 16:31 Відповісти
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Міс ніхто щось заявила!
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22.03.2024 16:24 Відповісти
в червні, в україні, вже буде виконуючий обов'язки президента.
ніякої юридичної сили, його міжнародний підпис не має значення.
то хто буде представляти україну? єрмак з радниками? стефанчук з арахамією, без діючого парламента? чи 5-6 менеджерів?
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22.03.2024 16:31 Відповісти
Та невже?!
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22.03.2024 16:47 Відповісти
а йа тільки що отримав листа з гміни.. після 30 червня 2024 припиняється будь-яка допомога від польщі для біженців з України. Принаймні, для мене - зі значною ступенню непелносправносці.
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22.03.2024 16:48 Відповісти
а це аналогічно перші групі інвалідності за українськими стандартами.
Зараз живу за програмою "40+"
а з 30 червня перебування всіх українців на території польщі регламентуватиметься законом від 28 листопада 2003 року.. тобто на загальних підставах. Ніякого вам бєшєнства
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22.03.2024 16:52 Відповісти
Які переговори,яке ЄС?Вчора представник європарламенту віідповів для тугодогоняючих.Свобода слова(розблокування тв каналів,непреслідовання опозіціі,відкрита трансляція роботи законодавчого органу-ради).Військова цензура до цього не відноситься."російське ІПСО" з відосіками можна засунути в ... Єрмаку і 5-6 менеджерам.
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22.03.2024 17:01 Відповісти
Вже березень закінчується, а ''рамок'' ніяких не чутно. Продовжуєте обіцянками годувати. Готуйте краще сухарі-таймер відпущений для вас час наближає до нулів.
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22.03.2024 17:07 Відповісти
Євросоюз домовленість виконає. А Зельониє? Рада недієздатна через "слуг". А потрібно галопом приймати закони обіцяні Зельоними.
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22.03.2024 17:58 Відповісти
Ага.
І пофіг, що невиконані вимоги.
Пофіг, що СН не голосує і не голосуватиме необхідні закони.
Пофіг, що ЗЄ-режим не відповідає демократичним стандартам ЄС.

Будемо, бляха, переговорюватися...
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22.03.2024 18:06 Відповісти
Спочатку примуть Туреччину, а потім років через 5 і Україну.
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22.03.2024 18:24 Відповісти
І знову про прекрасне майбутнє...
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22.03.2024 18:33 Відповісти
Коли вони вже перестануть ******#..?
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22.03.2024 18:54 Відповісти
 
 