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Нам потрібна не тільки протиракетна зброя, нам потрібні ракети, щоб бити по Росії, - Яценюк

Голова Київського Безпекового Форуму, премʼєр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк

Нам потрібна допомога не "стільки, скільки можемо", а доки Україна переможе.

Про це заявив голова Київського Безпекового Форуму, премʼєр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час 16-го щорічного КБФ у столиці 22 березня, передає Цензор.НЕТ.

"Ми проводимо цей Форум для того, щоб закликати весь світ, розбудити вкотре весь світ з усвідомленням того, що висновки подій і перед Першою світовою, і перед Другою світовою війною так і не зроблені", - наголосив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Другий день засідання щорічного Київського безпекового форуму: Обговорюють вступ України до ЄС і НАТО, а також допомогу від США. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Зволікання кожного дня вартує життів українців і становить дедалі більшу загрозу існування української держави, підкреслив голова КБФ.

"Наш заклик і наше звернення до всього цивілізованого світу: Україна повинна перемогти, дайте зброю", - підкреслив голова КБФ.

"Нам потрібна не тільки протиракетна зброя, нам потрібні ракети для того, щоб бити по Росії. Нам потрібне озброєння для того, щоби вигнати російського окупанта з української території. Нам потрібна допомога не "стільки, скільки можемо", а доки Україна переможе", - наголосив Арсеній Яценюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Яценюк - спікеру Конгресу США Джонсону: Світ дивиться на вас, дайте зелене світло допомозі Україні

"Це екзистенційне питання для України і для всього світу", - підкреслив він.

Нагадаємо, 21-22 березня у столиці проходить 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: "Україна каже світу: переможемо разом!".

Автор: 

допомога (8450) Яценюк Арсеній (2575) Київський безпековий форум (168)


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Топ коментарі
+29
Українська армія почала відроджуватися якраз за яйценюка. А ракетобудування за турчинова. Однак у 2019-му прийшли новиє ліца.
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22.03.2024 17:51 Відповісти
+26
А еще потрибен премьер и президент уровня хотя бы Яценюка, а не то шо сейчас.
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22.03.2024 17:36 Відповісти
+26
Дуже цікаво, як яйценюк унічтожал армію? Можна якісь факти
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22.03.2024 17:38 Відповісти
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22.03.2024 17:26 Відповісти
Яке ж ти тупориле. До чого тут Яценюк?
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22.03.2024 18:19 Відповісти
ваші вміють тільки хером по роялю грати
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22.03.2024 18:30 Відповісти
отакої!
невже, арсєній не читає Financial Times?
там же написано: припинить ламати кацапські заводи, ато плєшивий нападьот і ціна підніметься.
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22.03.2024 17:30 Відповісти
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22.03.2024 17:33 Відповісти
©Олег Шарп
🍁 Зранку трошки офігіваю від кількості анонімно-замовних росіянами статей в американських ЗМІ про те, що українцям «треба негайно припинити удари по НПЗ недоросії - а то, начебто, може бути спровоковано «неконтрольоване зростання світових цін на нафту».
Особливий цинізм полягає у тому, що такі посили звучать відразу після масованої ракетної атаки росіян на українську енергетику.
Вангую, що днями ще Трамп з Орбаном долучаться до цього сонму рупорів кремлівської інформаційної атаки.
Значить больова точка рф виявлена, і нам треба ще більше колупатися по живому всім тим, чим Україна зможе дотягнутись.
У нас поки інших ефективних засобів без поновлення широкомасштабною американської допомоги не проглядається. Тут вже кожен діє так, як йому дозволяють його ресурси і право на самовиживання. Будуть отримані інші ресурси - будуть інші дії. А поки що так. 🤷‍♂️
❗️Де закінчуються на сході українські кордони? Там, куди Київ здатен дотягнутись своєю зброєю. Крапка.
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22.03.2024 18:00 Відповісти
розумній людини, з критичним мисленням, це зрозуміло з самого початку.
але, чому б не *********, як що є нагода, час та натхнення?
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22.03.2024 18:04 Відповісти
Не кацапи це, остинь. Як написано так і є
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22.03.2024 18:32 Відповісти
те що скисло свіжим не стане...
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22.03.2024 17:31 Відповісти
Мохніцкий Ярема Луценко, можуть це теж, підтвердити…після Майдану… та убивства Небесної Сотні!
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22.03.2024 17:31 Відповісти
Дуже цікаво, як яйценюк унічтожал армію? Можна якісь факти
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22.03.2024 17:38 Відповісти
в тому і справа, що зараз крайнього х.р знайдеш, а до Яценюка і дійсно найменше запитань щодо армії, за це презікам яйця відкручувати потрібно)))
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22.03.2024 17:46 Відповісти
Українська армія почала відроджуватися якраз за яйценюка. А ракетобудування за турчинова. Однак у 2019-му прийшли новиє ліца.
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22.03.2024 17:51 Відповісти
По розкраданню і продажу військового майна у небачених в історії промислових масштабах, треба питати у тимошенко і гриценко /яник і російська розвідка там відпочиває/
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22.03.2024 19:02 Відповісти
А які інші "уроди"? Прізвища можна?
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22.03.2024 17:55 Відповісти
Ще скажи, що армію знищив Порох Може й не Яценюк, але це було при ньому.
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22.03.2024 18:02 Відповісти
Чмонька тобі щербату либу в дзеркалі тяне)))
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22.03.2024 18:21 Відповісти
а вы со свом Янеком прям возродили всё , а теперь ваш Зе ваш кумир
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22.03.2024 18:33 Відповісти
ЦЕ БАЗА!!!
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22.03.2024 17:33 Відповісти
Ага, дадуть щоб бити по кацапії. Америка вже заявляє щоб даже своїми дронами не били кацапські НПЗ.
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22.03.2024 17:36 Відповісти
А еще потрибен премьер и президент уровня хотя бы Яценюка, а не то шо сейчас.
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22.03.2024 17:36 Відповісти
А ще нам потрібні солдати! Яценюк же призовного віку... То чому він ховається в США?
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22.03.2024 18:24 Відповісти
А ти чого ховаєшся?
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22.03.2024 18:32 Відповісти
Дімас, а до квартальних у тебе чомусь питань немає..
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22.03.2024 18:44 Відповісти
І де ти побачив, що у мене до них немає питань? Тут про них йшлося? На відміну від вас у мене до всіх медійників є питання, і до тих триндюків-орденоносців з кварталу і до тих "суперпатріотів", що по ховали своїх дітей в лондонських ТРО... Список назвати, чи сам здогадаєшся?
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22.03.2024 21:13 Відповісти
а ты ЛИЧНО из окопа постишь?
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23.03.2024 10:44 Відповісти
Яценюк в Києві проводить безпековий форум і одночасно знаходиться в США? Мабуть, то різні Яценюки.
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22.03.2024 20:51 Відповісти
Угу, щас. Саліван вже прибіг забороняти нам своїми ж дронами бити по паРаші, а тут - ракети, щоб бити по паРаші. Яценюк марно розпинається - цивілізанти дадуть нам такі ракети, коли рак свисне, бо ескалація ж.
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22.03.2024 17:42 Відповісти
Це вам Салліван персонально сам сказав, чому прибіг, чи самі шляхом аналітичного аналізу вирахували ? Вам не здається дивним, що ця, нічим і ніким не підтверджена інфа, виплила з невідомої помийки якраз в той час, коли розпочались мутки під патронатом Ердогана?
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22.03.2024 18:30 Відповісти
Та що ти в захисники лізеш, не віриться, що друзяки кинули? "....ні-ні то кацапи" Тобі вже авторитетні люди кажуть, що так воно і є.
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22.03.2024 18:36 Відповісти
Які авторитетні люди? Мо', Стефанішина?
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22.03.2024 18:46 Відповісти
Я не лізу в захисники, але й не схильний сліпо вірити Софочці з Привозу, хоч вона й авторитетна людина в своєму середовищі.
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22.03.2024 19:01 Відповісти
нам потрібно ЯО
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22.03.2024 17:42 Відповісти
https://www.facebook.com/larysa.nitsoi?__cft__[0]=AZXDLhuaqIsf-Nox4gsKHBT4QwozjUG-wYc1u6AxqWxW4wJzSZEA9hPDPOoVh0Sj1eyEVdF1b9nqQMio98GdAzDhsLYnuLs7nOxAwIwVQ1YWSIuXWBmVwT93xQjnmtt1lKtWVqI2jY_Yj8lorxr0Hz1-&__tn__=-UC%2CP-R Larysa Nitsoi

https://www.facebook.com/larysa.nitsoi/posts/pfbid02uENqyUs5fcfedZ66T9c2GuEuhT2hBKNKJY85dndwbAxfF52FeBRNpX8AjWzpgMcjl?__cft__[0]=AZXDLhuaqIsf-Nox4gsKHBT4QwozjUG-wYc1u6AxqWxW4wJzSZEA9hPDPOoVh0Sj1eyEVdF1b9nqQMio98GdAzDhsLYnuLs7nOxAwIwVQ1YWSIuXWBmVwT93xQjnmtt1lKtWVqI2jY_Yj8lorxr0Hz1-&__tn__=%2CO%2CP-R 8 ч. ·Інформація з Дніпра від містян.

П'ятниця.Всю ніч обстріли України, а в школах міста Дніпра - ДЕНЬ МИРУ І БІЛИЙ КОЛІР ОДЯГУ !!!

Мерин міста пушкініст Філатов геть уже з дуба впав?

На жаль, це в країні влада проводить розворот на 180 градусів від риторики про Перемогу (як було на початку повномасштабного, і як вимагали націоналісти усі попередні роки війни) до риторики про білий мир.

Пушкініст Філатов - найшвидший флюгер
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22.03.2024 17:45 Відповісти
Я нагадю, що підри танками їхали по щойно асфальтованих дорогах через зручні кпп, які облаштували у рамках президентської програми "велике будівництво".
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22.03.2024 17:50 Відповісти
Мав б спрацювати він його сам плоскогубцями перевіряв.... напевно сітка не тієї моделі
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22.03.2024 17:52 Відповісти
не давайте йому ракет, він ще стіну не збудував
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22.03.2024 17:58 Відповісти
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22.03.2024 19:06 Відповісти
Нам не дають бити нашими дронами по НПЗ, а ти про ракети.
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22.03.2024 18:00 Відповісти
щас Трамп бидона поправит
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22.03.2024 18:04 Відповісти
Нам ніхто не забороняє бити нашим ракетами по московитських цілях. Але маєм... член і б'єм по роялю
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22.03.2024 18:05 Відповісти
не стреляйте пианиста ,он играет чем умеет
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22.03.2024 18:07 Відповісти
Томагавки проси
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22.03.2024 18:06 Відповісти
Нам ніхто не забороняє бити НАШИМИ ракетами по московитських цілях. Але маєм... член і б'єм по роялю Клятий Порох - не зміг перемогти...
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22.03.2024 18:06 Відповісти
В мене питання. От Захід вже скільки допоміг Україні, за це ми їм дуже вдячні. Але невже Захід думає, що в разі програшу України у цій війні кацапи пробачать ЄС за допомогу Україні? Кацапи залижуть рани та підуть далі. Так, що відкупитись не вийде.
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22.03.2024 18:10 Відповісти
русні не треба нічого "пробачать" ЄС за допомогу Україні - русня ще з 2014 відкрито заявляла по телікам "офіційно" і не офіційно - "руськіе солдати будут мить сапоги в атлантіке".

Це тільки після 24.02 Захід став усвідомлювати що ці заяви русні дійсно є їхніми планами на Європу.
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22.03.2024 18:38 Відповісти
17:52

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/22/7447715/ Зеленский провел "энергетическую" Ставку
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22.03.2024 18:11 Відповісти
Слушно, Парканич!
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22.03.2024 18:13 Відповісти
а как тогда нынешнее заявление сша что она не позволит Украине бомбить рашку?!США призвали Украину остановить атаки по российским НПЗ, - Financial Times Источник:
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22.03.2024 18:14 Відповісти
США призвали Израиль остановить атаки на Хамас... = что ответил Нетаньяху?
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22.03.2024 19:31 Відповісти
ответил что пока он премьер,Израиль будет воевать до конца с хамасом.в итоге к нам летит блинкин.он будет присутствовать на военно политическом заседании с целью нажима на наши власти.
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22.03.2024 20:12 Відповісти
Нетаниягу - Блинкену: Мы войдем в Рафиах, даже без поддержки США

"Но я также сказал ему, что у нас нет способа победить ХАМАС, не войдя в Рафиах и не уничтожив оставшиеся там батальоны. И я сказал ему, что надеюсь, что мы сделаем это при поддержке Америки, но если понадобится, мы сделаем это в одиночку"
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22.03.2024 20:24 Відповісти
ну я и говорю что он сказал что пусть не давят на нас.мы это уже проходили когда сша и весь мир отвернулись от нас когда мы воевали против арабья из разных стран.и сейчас раздавим этих друзей рашки,нравится это кому то или нет.
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22.03.2024 20:31 Відповісти
кстати вы знаете что сегодня в москве открыли стрельбу,есть погибшие?

В «Крокус Сити Холле» под Москвой произошла стрельба. Сообщается о погибших и раненых

36 минут назад

Неизвестные открыли огонь в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, где проходил концерт группы «Пикник».

По предварительным данным, есть погибшие и раненые.

После того, как была открыта стрельба, в «Крокус Сити Холл» произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Официальных данных от силовых ведомств о произошедшем и о возможных жертвах пока нет. Как сообщают российские информагенства, на место происшествия выехали московские СОБР и ОМОН, а также пожарные.

Телеграм-канал Baza со ссылкой на источники пишет, что 12 человек погибли, 35 ранены в результате стрельбы.

«РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента, который оказался очевидцем нападения, передает, что «точно есть раненые».

Агентство сообщает, что стрельбу из автоматического оружия начали три человека в камуфляже, которые ворвались в партер концертного зала.

После этого, по его словам корреспондента агентства, нападавшие бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего начался пожар, видео которого уже расходятся в соцсетях.

«Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы, лежали минут 15-20, после чего стали выбираться ползком. Многим удалось выбраться», - передает «РИА Новости» слова своего корреспондента.

По данным Baza, из-за пожара более 100 человек оказались заблокированы в здании «Крокус Сити Холл».
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22.03.2024 20:34 Відповісти
Это уже было - Норд Ост, Рязанский сахар....гэбьё убивает, чтобы обвинить украинцев и вызвать мотивацию мстить = очередная мобилизация.
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22.03.2024 20:37 Відповісти
так в рашке ничего не меняется
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22.03.2024 20:40 Відповісти
кулявлоб 👎👎👎
де стіна? де гроші?
місце цього попидька за гратами
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22.03.2024 18:17 Відповісти
Ще однк тупириле. За клована голосував?
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22.03.2024 18:23 Відповісти
Цікаво, що він вам зробив?
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22.03.2024 18:52 Відповісти
Огидно дивитись як колись круті амери перетворились на абосранає ано...
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22.03.2024 18:24 Відповісти
Сеня тролль.
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22.03.2024 18:31 Відповісти
Сенька, зайчик запахло виборами!
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22.03.2024 18:34 Відповісти
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22.03.2024 18:38 Відповісти
Щось набігло тролятини проти шанованого пана Яценюка - значить все правильно говорить.

Хто би що не казав а пан Яценюк своєю про-українською патріотичною позициєю і вмінням договорюватись і переконувати Західних партнерів спас економічне становище України після розграбунку її і втечі "ручководителей" янукОвощей в 2014.

Один з найкращих премєр-міністрів України. Це за нього стали прибутковими держпідприємства які до цього завжди були в збитках (олігархат тупо викачував з них гроші через назначення на керівництво "своїх" людей), тай при зЕлені зараз також стали збиткованими.
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22.03.2024 18:45 Відповісти
ага
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22.03.2024 18:47 Відповісти
Кацапи , фасссс,
адже вас глючить від Арсена Яценюка , який спас Украину після того,
коли ригоАнали і Хам вкрали все бабло в нашій краіні 😠
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22.03.2024 18:52 Відповісти
Браво, Арсен.
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22.03.2024 19:01 Відповісти
- Мені потрібен твій одяг, черевики і мотоцикл.
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22.03.2024 19:11 Відповісти
Яценюк всього навсього одна із гнид, які довели Україну до сьогодення.
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22.03.2024 19:18 Відповісти
Тауруси могли б знищувати рашистські електростанції, але німецьке лайно проти
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22.03.2024 19:30 Відповісти
Яким мудрим і войовничим став Сєня! Аж страшно! а ще як вийде на арену Сєня Рюкзаков,ото буде мозкова атака....Ця гнійна публіка перед можливими виборами активізувалася,один з Маямі йде вперед,а Рюкзаков з тилу разом з Мартиненком зайде. Жалко,їх соратника Киву темні сили шльопнули,ато вони б показали,як треба керувать мудрим нарідом....
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22.03.2024 19:36 Відповісти
В Києві Яценюк.
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22.03.2024 20:58 Відповісти
яценюку потрібен літак??
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22.03.2024 19:40 Відповісти
Краще ніж тратити гроші на організацію цього безтолкового безпекового пи@дабольства на рівні молодших класів школи , задонатили б на ЗСУ
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22.03.2024 19:46 Відповісти
Яценюку респект і подяка за те , що відстоює і відстоював
інтереси України ,
а торолякам , різнокаліберним, поскоріше втопитися
у власному лайні , бо ви дістали нашу країну своїм по@уїстским
відношенням до людей , які дбають про країну !!
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22.03.2024 20:24 Відповісти
Зевлада до сих пір не знає як дискредитувати Яценюка, і кроликом Сенею його в Кварталі малювали, щоб дибіли поржали і стіну на кордоні згадуть (можливо єдиний його прокол за всю кар'єру) Якщо б наші політики мали хоча би 10% його розуму то вже не виглядали би так смішно.
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22.03.2024 22:58 Відповісти
Нам нужно не только противоракетное оружие, нам нужны ракеты, чтобы бить по России, - Яценюк Источник:

ДА И ЗАБОР ДОСТРОИТЬ
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22.03.2024 23:17 Відповісти
Мой идиот, а ты не пробовал на "точке У" требовать найти написанную букву "У"?
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23.03.2024 10:48 Відповісти
 
 