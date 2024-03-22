Нам потрібна не тільки протиракетна зброя, нам потрібні ракети, щоб бити по Росії, - Яценюк
Нам потрібна допомога не "стільки, скільки можемо", а доки Україна переможе.
Про це заявив голова Київського Безпекового Форуму, премʼєр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час 16-го щорічного КБФ у столиці 22 березня, передає Цензор.НЕТ.
"Ми проводимо цей Форум для того, щоб закликати весь світ, розбудити вкотре весь світ з усвідомленням того, що висновки подій і перед Першою світовою, і перед Другою світовою війною так і не зроблені", - наголосив він.
Зволікання кожного дня вартує життів українців і становить дедалі більшу загрозу існування української держави, підкреслив голова КБФ.
"Наш заклик і наше звернення до всього цивілізованого світу: Україна повинна перемогти, дайте зброю", - підкреслив голова КБФ.
"Нам потрібна не тільки протиракетна зброя, нам потрібні ракети для того, щоб бити по Росії. Нам потрібне озброєння для того, щоби вигнати російського окупанта з української території. Нам потрібна допомога не "стільки, скільки можемо", а доки Україна переможе", - наголосив Арсеній Яценюк.
"Це екзистенційне питання для України і для всього світу", - підкреслив він.
Нагадаємо, 21-22 березня у столиці проходить 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: "Україна каже світу: переможемо разом!".
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невже, арсєній не читає Financial Times?
там же написано: припинить ламати кацапські заводи, ато плєшивий нападьот і ціна підніметься.
🍁 Зранку трошки офігіваю від кількості анонімно-замовних росіянами статей в американських ЗМІ про те, що українцям «треба негайно припинити удари по НПЗ недоросії - а то, начебто, може бути спровоковано «неконтрольоване зростання світових цін на нафту».
Особливий цинізм полягає у тому, що такі посили звучать відразу після масованої ракетної атаки росіян на українську енергетику.
Вангую, що днями ще Трамп з Орбаном долучаться до цього сонму рупорів кремлівської інформаційної атаки.
Значить больова точка рф виявлена, і нам треба ще більше колупатися по живому всім тим, чим Україна зможе дотягнутись.
У нас поки інших ефективних засобів без поновлення широкомасштабною американської допомоги не проглядається. Тут вже кожен діє так, як йому дозволяють його ресурси і право на самовиживання. Будуть отримані інші ресурси - будуть інші дії. А поки що так. 🤷♂️
❗️Де закінчуються на сході українські кордони? Там, куди Київ здатен дотягнутись своєю зброєю. Крапка.
але, чому б не *********, як що є нагода, час та натхнення?
https://www.facebook.com/larysa.nitsoi/posts/pfbid02uENqyUs5fcfedZ66T9c2GuEuhT2hBKNKJY85dndwbAxfF52FeBRNpX8AjWzpgMcjl?__cft__[0]=AZXDLhuaqIsf-Nox4gsKHBT4QwozjUG-wYc1u6AxqWxW4wJzSZEA9hPDPOoVh0Sj1eyEVdF1b9nqQMio98GdAzDhsLYnuLs7nOxAwIwVQ1YWSIuXWBmVwT93xQjnmtt1lKtWVqI2jY_Yj8lorxr0Hz1-&__tn__=%2CO%2CP-R 8 ч. ·Інформація з Дніпра від містян.
П'ятниця.Всю ніч обстріли України, а в школах міста Дніпра - ДЕНЬ МИРУ І БІЛИЙ КОЛІР ОДЯГУ !!!
Мерин міста пушкініст Філатов геть уже з дуба впав?
На жаль, це в країні влада проводить розворот на 180 градусів від риторики про Перемогу (як було на початку повномасштабного, і як вимагали націоналісти усі попередні роки війни) до риторики про білий мир.
Пушкініст Філатов - найшвидший флюгер
Це тільки після 24.02 Захід став усвідомлювати що ці заяви русні дійсно є їхніми планами на Європу.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/22/7447715/ Зеленский провел "энергетическую" Ставку
"Но я также сказал ему, что у нас нет способа победить ХАМАС, не войдя в Рафиах и не уничтожив оставшиеся там батальоны. И я сказал ему, что надеюсь, что мы сделаем это при поддержке Америки, но если понадобится, мы сделаем это в одиночку"
В «Крокус Сити Холле» под Москвой произошла стрельба. Сообщается о погибших и раненых
36 минут назад
Неизвестные открыли огонь в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, где проходил концерт группы «Пикник».
По предварительным данным, есть погибшие и раненые.
После того, как была открыта стрельба, в «Крокус Сити Холл» произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Официальных данных от силовых ведомств о произошедшем и о возможных жертвах пока нет. Как сообщают российские информагенства, на место происшествия выехали московские СОБР и ОМОН, а также пожарные.
Телеграм-канал Baza со ссылкой на источники пишет, что 12 человек погибли, 35 ранены в результате стрельбы.
«РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента, который оказался очевидцем нападения, передает, что «точно есть раненые».
Агентство сообщает, что стрельбу из автоматического оружия начали три человека в камуфляже, которые ворвались в партер концертного зала.
После этого, по его словам корреспондента агентства, нападавшие бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего начался пожар, видео которого уже расходятся в соцсетях.
«Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы, лежали минут 15-20, после чего стали выбираться ползком. Многим удалось выбраться», - передает «РИА Новости» слова своего корреспондента.
По данным Baza, из-за пожара более 100 человек оказались заблокированы в здании «Крокус Сити Холл».
де стіна? де гроші?
місце цього попидька за гратами
Хто би що не казав а пан Яценюк своєю про-українською патріотичною позициєю і вмінням договорюватись і переконувати Західних партнерів спас економічне становище України після розграбунку її і втечі "ручководителей" янукОвощей в 2014.
Один з найкращих премєр-міністрів України. Це за нього стали прибутковими держпідприємства які до цього завжди були в збитках (олігархат тупо викачував з них гроші через назначення на керівництво "своїх" людей), тай при зЕлені зараз також стали збиткованими.
адже вас глючить від Арсена Яценюка , який спас Украину після того,
коли ригоАнали і Хам вкрали все бабло в нашій краіні 😠
інтереси України ,
а торолякам , різнокаліберним, поскоріше втопитися
у власному лайні , бо ви дістали нашу країну своїм по@уїстским
відношенням до людей , які дбають про країну !!
ДА И ЗАБОР ДОСТРОИТЬ