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Зрадника, який передавав рашистам локації оборонних заводів на Житомирщині, засудили до 15 років тюрми, - СБУ

наручники,сізо,тюрма,злочинці

На Житомирщині засудили до 15 років позбавлення волі чоловіка, який передавав росіянам інформацію про розташування оборонних заводів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, на початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік відслідковував місця базування та переміщення Сил оборони, що були залечені до захисту столиці.

Також він передав агресору геолокації декількох підприємств оборонно-промислового комплексу України. Контррозвідники СБУ затримали його у липні 2022 року у результаті багатоетапної спецоперації на території області.

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"Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився колишній працівник одного із місцевих оборонних заводів. Під час боїв за Київ його дистанційно завербував кадровий співробітник головного управління генштабу збройних сил росії (відомого як гру). Залучили до співпраці через заборонену соцмережу "ВКонтакте", де зрадник публікував свої антиукраїнські коментарі.

При обшуку у помешканні зловмисника вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь рф", - йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та засудив до 15 років позбавлення волі.

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вирок (1092) СБУ (12984) Житомирська область (1286)


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22.03.2024 16:59 Відповісти
Ну де ще таке можливо в умовах війни колоборанти так вільно і безнаказно працювали на ворога ,розстріляти паскуду іншої мови ця мерзота не розуміє ,а якщо вже засуджувати то створити такі умови що б ця паскуда кожен день благала про смерть.
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22.03.2024 17:03 Відповісти
Тепер ті, хто від убивці-коригувальника, постраждали будуть його утримувати, а не оті з ВРУ, КМУ, ОПУ ..
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22.03.2024 17:19 Відповісти
Розстріли ,все задовбали
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22.03.2024 17:50 Відповісти
Пїд час вїйни не до сентїментїв. Треба брати приклад з Британцїв. Тї коли ловили нїмецького шпигуна ї його провина була доказана- його вїшали, Мало того, вирок мав виконати його родич. Наприклад , якщо чоловїк виявився шпигуном, його мала повїсити його дружина. Якщо вїдмовлялася - вїшали обох. Тїльки так можливо викоренити цих проросїйких щурячих виродкїв.
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22.03.2024 17:59 Відповісти
Сьогоднішній електорат фюрера - це наслідок недоДЕкомунізації. Тут і там. Замість перейменувань вулиць - повна люстрація та ув'язнення. Радянський народ підтримає вождя
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22.03.2024 21:18 Відповісти
 
 