Зрадника, який передавав рашистам локації оборонних заводів на Житомирщині, засудили до 15 років тюрми, - СБУ

На Житомирщині засудили до 15 років позбавлення волі чоловіка, який передавав росіянам інформацію про розташування оборонних заводів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, на початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік відслідковував місця базування та переміщення Сил оборони, що були залечені до захисту столиці.

Також він передав агресору геолокації декількох підприємств оборонно-промислового комплексу України. Контррозвідники СБУ затримали його у липні 2022 року у результаті багатоетапної спецоперації на території області.

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"Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився колишній працівник одного із місцевих оборонних заводів. Під час боїв за Київ його дистанційно завербував кадровий співробітник головного управління генштабу збройних сил росії (відомого як гру). Залучили до співпраці через заборонену соцмережу "ВКонтакте", де зрадник публікував свої антиукраїнські коментарі.

При обшуку у помешканні зловмисника вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь рф", - йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та засудив до 15 років позбавлення волі.

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