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Новини Допомога Україні
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Міністр оборони Данії Поульсен про допомогу Україні: Через два-три роки Заходу буде пізно прокидатися

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен

Країни НАТО можуть і мають робити більше для підтримки України, інакше через 2-3 роки буде занадто пізно.

Таку думку на Київському безпековому форумі висловив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, передає Цензор.НЕТ.

"Чому я сьогодні тут? Щоб поспілкуватися з народом України і заявити, що ми будемо тут стільки, скільки буде потрібно", - сказав він.

Міністр наголосив, що країни НАТО повинні працювати на довгострокову перспективу, адже агресія Росії стосується не тільки України.

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"Росія не зупиниться і піде далі. Якщо сьогодні ми не діятимемо, завтра буде пізно. Сьогодні ключовий фактор — це фактор часу. Через 2-3 роки буде вже пізно "прокидатися" всім іншим країнам", — підкреслив Поульсен.

Зокрема, він відзначив недостатні витрати деяких членів НАТО на оборону і проблеми європейського військово-оборонного комплексу, зокрема, з виробництвом снарядів.

"Це скандал, що ми не можемо виробляти достатньої кількості боєприпасів", - зазначив він.

Поульсен закликав країни Заходу прискорити інвестиції у безпеку.

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"Ми маємо показати Росії, що готові себе обороняти", - сказав Поульсен.

Автор: 

Данія (787) зброя (7537) допомога (8450)


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22.03.2024 17:05 Відповісти
"Чому я сьогодні тут? Щоб поспілкуватися з народом України і заявити, що ми будемо тут стільки, скільки буде потрібно", - сказав він. ДОКУЯ В УКРАЇНІ ТИХ , ЩО СПІЛКУЮТЬСЯ З ЇЇ НАРОДОМ , ОБМАНЮЮЧИ ЙОГО ЛИЦЕМІРНИМИ , ПУСТОПОРОЖНІМИ ОБІЦЯНКАМИ. МАЛО ТИХ, ЩО РЕАЛЬНО БАЖАЮТЬ І РОБЛЯТЬ ВСЕ, ЩОБ УКРАЇНА ДЕОКУПУВАЛА СВОЇ ТЕРИТОРІЇ І НЕ ХОРОНИЛА ,ЧЕРЕЗ ВІДСУТНІСТЬ ДОПОМОГИ ( ВІД СПІЛКУВАЛЬНИКІВ) ,СВОЇХ ЗАХИСНИКІВ ДЕСЯТКАМИ ТИСЯЧ...
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22.03.2024 17:12 Відповісти
На мій погляд, Західу треба було як шо не засинати у 1991 році, то прокинутись ще тоді, колимосковити вдерлись до Ічкерії.
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22.03.2024 17:26 Відповісти
Знову ці мантри !
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22.03.2024 19:27 Відповісти
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22.03.2024 19:41 Відповісти
 
 