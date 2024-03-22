Міністр оборони Данії Поульсен про допомогу Україні: Через два-три роки Заходу буде пізно прокидатися
Країни НАТО можуть і мають робити більше для підтримки України, інакше через 2-3 роки буде занадто пізно.
Таку думку на Київському безпековому форумі висловив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, передає Цензор.НЕТ.
"Чому я сьогодні тут? Щоб поспілкуватися з народом України і заявити, що ми будемо тут стільки, скільки буде потрібно", - сказав він.
Міністр наголосив, що країни НАТО повинні працювати на довгострокову перспективу, адже агресія Росії стосується не тільки України.
"Росія не зупиниться і піде далі. Якщо сьогодні ми не діятимемо, завтра буде пізно. Сьогодні ключовий фактор — це фактор часу. Через 2-3 роки буде вже пізно "прокидатися" всім іншим країнам", — підкреслив Поульсен.
Зокрема, він відзначив недостатні витрати деяких членів НАТО на оборону і проблеми європейського військово-оборонного комплексу, зокрема, з виробництвом снарядів.
"Це скандал, що ми не можемо виробляти достатньої кількості боєприпасів", - зазначив він.
Поульсен закликав країни Заходу прискорити інвестиції у безпеку.
"Ми маємо показати Росії, що готові себе обороняти", - сказав Поульсен.
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