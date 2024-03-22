Росіяни набирають сиріт з окупованих територій на навчання в академії "Слідчого комітету", - Центр нацспротиву

Відомчі академії репресивного апарату РФ, а саме Слідчого комітету, агітують випускників інтернатів з тимчасово окупованих територій вступати на безкоштовне навчання.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Йдеться про академії у Москві, Санкт-Петербурзі та у філії, яка розташована у захопленому Луганську. Далі окупанти обіцяють розподілення у різні регіони РФ.

Тобто спочатку росіяни вбили або закатували чи викрали батьків, а потім пропонують дитині стати гестапівцем на службі режиму. Це і є типова колоніальна політика геноциду, в якій ворог виховує яничар", - йдеться в повідомленні.

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