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Новини Допомога Україні
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Використання прибутків від заморожених активів РФ для допомоги Україні є законним, - Шольц

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що використання прибутків від заморожених російських активів буде показником великої підтримки з боку Євросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Використання прибутків (від заморожених активів російського Центробанку. - Ред.) і спрямування їх в напрямку військової допомоги – це величезний крок уперед. Це повністю захищена законом процедура. Ми чітко дотримуємося міжнародного права та інших законів, які треба взяти до уваги", - зазначив канцлер.

За словами Шольца, не потрібно створювати якихось нових "конструкцій" для використання цих грошей, ЄС направить їх напряму на придбання амуніції та зброї для України.

Це буде показником великої підтримки з боку Євросоюзу, додав канцлер.

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Автор: 

Шольц Олаф (1142) актив (241)


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Шольц - не бизнесмен . Він не розуміе, що прибутків просто не буде А активи у россіян збережуться.

ТОМУ треба відбирати активи
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22.03.2024 17:19 Відповісти
Може Шольц хоче сам платити репарацію Україні замість ху&ла?!

Прибутки з активів це мізер (1-3%? )
Вони ніяк не закриють збитки України.

Якщо Шольц хоче покласти весь тягарь фінансових витрат на Німетчину, це його вибір. Але німці будуть не в захваті…

А якщо він хоче зберегти активи кацапів, путін-ферштейн, то ганьба йому та муттер Меркель теж.
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22.03.2024 17:39 Відповісти
Шольц - дурное трусло. Його хтось пугае з його оточення . Він себе веде як Янек після зустрічі в Сочі. Придивиться уважно.
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22.03.2024 17:42 Відповісти
«За словами Шольца, не потрібно створювати якихось нових "конструкцій" для використання цих грошей, ЄС направить їх напряму на придбання амуніції та зброї для України. Джерело: »…?

Не, дарагой. Надо!
» надо Федя. Надо»

Потрібні нови інструменти для використання/ передачі Україні заморожених активів.

Чим більше Шольц говорить, тем більше він визивае негативу.

Ху&ло-Трамп-Саліван-Шольц - Орбан…
Оць ланцюг Зла для світу та України.
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22.03.2024 17:48 Відповісти
Мова не має йти про прибутки-
Тут квінтестеція всієї політики-

Европа - розділена навпіл-
Якщо не хватить сил...
І не буде літаків...

Не буде Еврозони, таки...
Всюди пісні Кобзона-
Російські танки...

Мої вітання...
В тому числі і Германії...
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22.03.2024 18:48 Відповісти
Шольц, був міністром фінансів, в уряді меркель…
Але за допомогу Українцям, дякуємо Німеччині
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22.03.2024 17:23 Відповісти
тому, ще не відомо, хто кого тримає за яйця. олаф знає про кожний пфеніг, що витратила комсомолка анжєлка.
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22.03.2024 17:27 Відповісти
мені не подобається німецьке пиво.
а чеське, дуже подобається!
українське, крафтове пиво, надзвичайно смачне.
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22.03.2024 17:25 Відповісти
Шольц намагається ЗАБОЛТАТЬ допомогу Таурсами будь-якими темами. "Завтра бабця буде пекти кексики! Смачні! Пальці проковтнути можна ! Таурси - це ж не смаколики."
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22.03.2024 19:15 Відповісти
 
 