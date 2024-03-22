Використання прибутків від заморожених активів РФ для допомоги Україні є законним, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що використання прибутків від заморожених російських активів буде показником великої підтримки з боку Євросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Використання прибутків (від заморожених активів російського Центробанку. - Ред.) і спрямування їх в напрямку військової допомоги – це величезний крок уперед. Це повністю захищена законом процедура. Ми чітко дотримуємося міжнародного права та інших законів, які треба взяти до уваги", - зазначив канцлер.

За словами Шольца, не потрібно створювати якихось нових "конструкцій" для використання цих грошей, ЄС направить їх напряму на придбання амуніції та зброї для України.

Це буде показником великої підтримки з боку Євросоюзу, додав канцлер.

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