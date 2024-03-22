Використання прибутків від заморожених активів РФ для допомоги Україні є законним, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що використання прибутків від заморожених російських активів буде показником великої підтримки з боку Євросоюзу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Використання прибутків (від заморожених активів російського Центробанку. - Ред.) і спрямування їх в напрямку військової допомоги – це величезний крок уперед. Це повністю захищена законом процедура. Ми чітко дотримуємося міжнародного права та інших законів, які треба взяти до уваги", - зазначив канцлер.
За словами Шольца, не потрібно створювати якихось нових "конструкцій" для використання цих грошей, ЄС направить їх напряму на придбання амуніції та зброї для України.
Це буде показником великої підтримки з боку Євросоюзу, додав канцлер.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ТОМУ треба відбирати активи
Прибутки з активів це мізер (1-3%? )
Вони ніяк не закриють збитки України.
Якщо Шольц хоче покласти весь тягарь фінансових витрат на Німетчину, це його вибір. Але німці будуть не в захваті…
А якщо він хоче зберегти активи кацапів, путін-ферштейн, то ганьба йому та муттер Меркель теж.
Не, дарагой. Надо!
» надо Федя. Надо»
Потрібні нови інструменти для використання/ передачі Україні заморожених активів.
Чим більше Шольц говорить, тем більше він визивае негативу.
Ху&ло-Трамп-Саліван-Шольц - Орбан…
Оць ланцюг Зла для світу та України.
Тут квінтестеція всієї політики-
Европа - розділена навпіл-
Якщо не хватить сил...
І не буде літаків...
Не буде Еврозони, таки...
Всюди пісні Кобзона-
Російські танки...
Мої вітання...
В тому числі і Германії...
Але за допомогу Українцям, дякуємо Німеччині
а чеське, дуже подобається!
українське, крафтове пиво, надзвичайно смачне.