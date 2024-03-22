У Харківській області без світла 600 тисяч споживачів, проблемними залишаються і інші регіони, - Міненерго

У Міністерстві енергетики розповіли, що 22 березня найскладніша ситуація з електропостачанням залишається на території Харківської області, де знеструмлено 600 тисяч абонентів, проблеми є і в інших регіонах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міненерго.

Як розповідає Міненерго:

частково заживлено високовольтні лінії у низці областей, а також відновлено роботу повітряної лінії електропередачі ПЛ-750 кВ "Дніпровська", яка живить ЗАЕС;

локалізовано пожежі на об'єктах генерації у кількох областях;

попри значні пошкодження на ДніпроГЕС вдалось запустити в роботу частину обладнання. Наразі продовжується огляд пошкоджень для з’ясування та оцінки масштабів збитків.

"Після проведення аварійних робіт заживлено споживачів у Вінницькій, Львівській областях. У Запорізькій області знято мережеві обмеження, однак є знеструмлення через бойові дії", - додає пресслужба.

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Деякі обмеження в електричній мережі продовжують діяти:

в Одеській області - обмеження для більше 230 тисяч споживачів;

в Дніпропетровській області - відключено 150 тисяч споживачів, обмеження діють для понад 10 тисяч;

Хмельницькій області - без світла залишаються близько 2 тисяч споживачів.

Також у Міненерго повідомили, що зараз найскладніша ситуація у Харкові і області. Після масованих обстрілів у регіоні без електроенергії залишається понад 600 тисяч споживачів.

Масована атака на Україну

Як відомо, вранці 22 березня росіяни здійснили найбільшу атаку по енергетичній системі України. Для цього ворог застосовував близько 90 ракет, та понад 60 дронів. Унаслідок цього є пошкодження ТЕС, енергетичних об'єктів, а у низці областей вже тривають аварійні відключення.

Крім того, ворог атакував ДніпроГЕС. Попри влучання та пожежу, ризику для прориву немає.

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