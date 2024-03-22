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Новини
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У Харківській області без світла 600 тисяч споживачів, проблемними залишаються і інші регіони, - Міненерго

Енергосистема України

У Міністерстві енергетики розповіли, що 22 березня найскладніша ситуація з електропостачанням залишається на території Харківської області, де знеструмлено 600 тисяч абонентів, проблеми є і в інших регіонах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міненерго.

Як розповідає Міненерго:

  • частково заживлено високовольтні лінії у низці областей, а також відновлено роботу повітряної лінії електропередачі ПЛ-750 кВ "Дніпровська", яка живить ЗАЕС;
  • локалізовано пожежі на об'єктах генерації у кількох областях;
  • попри значні пошкодження на ДніпроГЕС вдалось запустити в роботу частину обладнання. Наразі продовжується огляд пошкоджень для з’ясування та оцінки масштабів збитків.

"Після проведення аварійних робіт заживлено споживачів у Вінницькій, Львівській областях. У Запорізькій області знято мережеві обмеження, однак є знеструмлення через бойові дії", - додає пресслужба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під землею через знеструмлення застрягли понад 1000 шахтарів. Їх евакуюють

Деякі обмеження в електричній мережі продовжують діяти:

  • в Одеській області - обмеження для більше 230 тисяч споживачів;
  • в Дніпропетровській області - відключено 150 тисяч споживачів, обмеження діють для понад 10 тисяч;
  • Хмельницькій області - без світла залишаються близько 2 тисяч споживачів.

Також у Міненерго повідомили, що зараз найскладніша ситуація у Харкові і області. Після масованих обстрілів у регіоні без електроенергії залишається понад 600 тисяч споживачів.

Масована атака на Україну

Як відомо, вранці 22 березня росіяни здійснили найбільшу атаку по енергетичній системі України. Для цього ворог застосовував близько 90 ракет, та понад 60 дронів. Унаслідок цього є пошкодження ТЕС, енергетичних об'єктів, а у низці областей вже тривають аварійні відключення.

Крім того, ворог атакував ДніпроГЕС. Попри влучання та пожежу, ризику для прориву немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аварійні відключення світла застосовують у восьми областях, – Міненерго

обстріл (29234) електроенергія (6258) Міненерго (1417)


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Топ коментарі
+1
Я не знаю. Если бы не масштабный сбой, я бы и о взаимосвязанности не знал.
Скорее всего совместное управление и переток.
В упрощенном смысле:
днем старобешевская работает на Украину, ночью кураховская на ДНР.
Надобраніч
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23.03.2024 21:50 Відповісти
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Million in Ukraine lose power after Russian attack
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22.03.2024 18:29 Відповісти
про то что США призывали не бомбить НПЗ в раше это фєйк - заявил Подоляк
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22.03.2024 18:34 Відповісти
немає диму без вогню
я можу собі уявити що адміністрація Байденв закликала до припинення ударів по рашенським НПЗ
тому що це призведе до поразки на виборах
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22.03.2024 19:01 Відповісти
кацапы пустили фэйк
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22.03.2024 19:03 Відповісти
та досить вже вам пропаганда затьмарила очі кацапи навкруги блін
я тут живу і усе бачу
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22.03.2024 20:27 Відповісти
Как аукнется, так и откликнется.
"А какой то пи... пё... так что свет погас"
Обратите внимание, вчера и сегодня не домбили бамбас.
А в Донецке вся генерация легла. Город без электричества.
Из за нашего несчастья тайное становится явным. Но это тайна покрытая мраком.
А может просто совпадение?
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22.03.2024 18:39 Відповісти
Поясните, до меня не дошло,плиз.
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22.03.2024 21:40 Відповісти
ДЭТЭК после ударов отключил электроэнергию в Донецкой области. По непонятным причинам (сами дэнеровцы не сообщали о массовых обстрелах) на оккупированных территориях начались перебои с подачей э.э.
В отличии от ЛНР в ДНР осталось много эл. станций. По сообщениям у них всегда был избыток э.э.
Мой вывод что осуществлялся переток между территориями. Т.е. ДЭТЭК был вне политики и осуществлял/осуществляет торговлю и нашим.
Как вода, до 22-го года.
После того как разбили водовод возле Славянска в Донецке очень большие проблемы с водой, больше чем в Крыму.
Как по мне, и х.р с ними
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23.03.2024 14:24 Відповісти
Да, я в курсе была насчёт воды, но вот об электричестве не знала, то есть Донецк запитывался от не оккупированного Донбасса и за свет в Украину не платил?
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23.03.2024 15:25 Відповісти
Я не знаю. Если бы не масштабный сбой, я бы и о взаимосвязанности не знал.
Скорее всего совместное управление и переток.
В упрощенном смысле:
днем старобешевская работает на Украину, ночью кураховская на ДНР.
Надобраніч
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23.03.2024 21:50 Відповісти
передзвонив друзям сидять на генераторі
кажуть що по тец 5 вʼїбали
місто переважне без світла
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22.03.2024 18:50 Відповісти
пардон было в Харькове тец 5 и 3
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22.03.2024 18:54 Відповісти
я на тец 5 після інституту рік працював тож я у курсі
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22.03.2024 18:56 Відповісти
Генератор в кожну хату !
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22.03.2024 18:55 Відповісти
Я до тих харківян які полюбили "русский мир" ,це варварська орда яка нищить вас не залежно від національності і мови ,ці рашиські злочинці знищують ваше квітуче місто ,вбивають і руйнують тому все повязано з цією злочиною ордою має зникнути назавжди, рашисти це найбільші вороги.
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22.03.2024 19:07 Відповісти
https://youtube.com/shorts/199FL1Qwls8?si=5*************** ...

Центр города Астрахань..наверно ядерная война вчера закончилась....💤🙉🔥
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22.03.2024 19:10 Відповісти
АСТРАХАНЬ, порядок! ЯДЕРНАЯ СВЕРХДЕРЖАВА - россия та її ВЕЛИЧИЕ!
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22.03.2024 19:17 Відповісти
 
 