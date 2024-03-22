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Новини Війна
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Комітет ВР до кінця наступного тижня планує завершити розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: вже пройшли понад 2000 правок з 4300, - "слуга народу" Здебський

Мобілізація

Парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони намагатиметься до кінця наступного тижня завершити розгляд правок до нового мобілізаційного законопроєкту. Наразі народні обранці вже пройшли понад 2000 правок з 4300.

Про це у коментарі LIGA.net повідомив нардеп від Слуги народу, член комітету з нацбезпеки й оборони Юрій Здебський, передає Цензор.НЕТ.

"Понад 2000 правок комітет вже пройшов. Слухали всіх і врахували максимум. Наступного тижня продовжимо розглядати. Думаю, там буде швидше, тому що там більш військові питання. Йдемо по правках, запрошуємо всіх авторів, щоб нікого не образити", – зазначив він.

За словами Здебського, нардепи завчасно по кожному розділу опрацювали власні позиції, зробили шаблони та дотримуються їх.

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Здебський зазначив, що головним завданням є "мобілізувати всіх військовозобов’язаних людей", поставити їх на облік. Він зауважив, що "нам треба готуватися до найгіршого".

Наступного тижня розглядатимуться правки до 25-ї статті законопроєкту щодо тих, хто бронюється від призову, повідомив нардеп.

"Країна-агресор посилила підготовку, почастішали бомбардування. Тому думаю, це спонукатиме швидше прийняти закон. Я сподіваюся, до кінця тижня наступного будемо старатися завершити розгляд правок. Щоб запустити механізм", – пояснив політик.

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Він акцентував, що цей законопроєкт потрібен, аби гарантувати безпеку країні: "Риторика така – всі чоловіки, які проходять по здоров'ю, від 18 до 60 років повинні бути на обліку".

Це потрібно для того, аби в України був резерв для війни, та для його підготовки.

Автор: 

ВР (15047) мобілізація (3121) Здебський Юрій (5)


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Топ коментарі
+6
То коли очікувати на мобілізацію синочків стефанчука, шуляк, веніславського, данілова?
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22.03.2024 17:46 Відповісти
+4
******* як дихае. І це лише розгляд, впевнений що голосування буде ще тіею тягомотмнею.
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22.03.2024 17:45 Відповісти
+4
тобто, в тилу залишаться, мажори, мєнти, діти та пенсіонери?
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22.03.2024 17:46 Відповісти
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себе мобілізуй спочатку разом з тищенко та 95 кварталом
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22.03.2024 17:42 Відповісти
Путра такожіі мммобілізацію потравлюяяяяяя
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22.03.2024 18:40 Відповісти
"..окрім "орденоносців кварталу" та "героїв" телемарафону"-додав "служка" здебський
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22.03.2024 17:43 Відповісти
Ч екають голубы руцкие 9 квытня.Орыэнтуються нв пыдораа Джонсона.
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22.03.2024 17:53 Відповісти
******* як дихае. І це лише розгляд, впевнений що голосування буде ще тіею тягомотмнею.
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22.03.2024 17:45 Відповісти
То коли очікувати на мобілізацію синочків стефанчука, шуляк, веніславського, данілова?
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22.03.2024 17:46 Відповісти
тобто, в тилу залишаться, мажори, мєнти, діти та пенсіонери?
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22.03.2024 17:46 Відповісти
Так, тільки забули згадати наркоманів та особливо небезпечних злочинців.
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22.03.2024 19:35 Відповісти
Вже всі 1699 ком поставили в тексті????!!!!
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22.03.2024 17:47 Відповісти
Дивує інше, як в поданому законопроекті, кількість поправок може бути більшою за кількість слів в ньому...ЯК...
З того що зрозуміло, йде повний саботаж на рівні влади, і правлячої верхівки....
відсутність засідань ВР...
всі позитивні зміни в Україні всупереч всім перешкодам створених владою, і її діями...
Повне дистанціювання влади від суспільства, порушення всіх можливих прав, відсутність результатів їхньої роботи,
деградація державних органів, їхні час закінчився, але ми не підемо,
ВОЛЬОДЯ, тобі заміну знайшли навіть в 95-кварталі, на посаді президента тим більше....
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22.03.2024 21:01 Відповісти
Коли влада втратила контроль займається відвертою хернею.Вівдповідь коротка немає ТЦК немає закону йдіть на х@й !
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22.03.2024 17:48 Відповісти
Штурмовая бригада "Монакские мажоры" уже на подходе?
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22.03.2024 17:51 Відповісти
Росія планує найближчим часом відправити на війну проти України ще 300 тисяч осіб, повідомила у п'ятницю, 22 березня, "Верстка" з посиланням на джерело в адміністрації президента та регіональних урядах.

За словами співрозмовників видання, влада зосередиться насамперед на резервістах та громадянах, які перебувають у запасі. Також намагатимуться відправити на війну строковиків, термін служби яких добігає кінця.
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22.03.2024 17:52 Відповісти
Цей закон слугі повністью кастрували і користі від нього як від зеленського та його ОПГ ліквідаторів України.
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22.03.2024 17:55 Відповісти
Скільки ще треба мобілізувати бідноти, щоб розбомбити ворожі військові заводи і бази хоча б у радіусі 500 км?
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22.03.2024 17:58 Відповісти
Нііііііііііііізяяяяяяяяяяяяяя !А як же далі війна і грошики.
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22.03.2024 18:08 Відповісти
Здебський
Здоб ши здубський...
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22.03.2024 18:01 Відповісти
Себе и мусорню мобілізуєте,мразота зелена квартальна?
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22.03.2024 18:01 Відповісти
Зе-виборці, ви ж довіряєте обраним вами Котлетам? Вони вам намалюють найчудовіший закон.

MartaLviv

Наші шановні законотворці на розгляді законопроекту про мобілізацію. Доброго ранку.

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22.03.2024 18:12 Відповісти
який облік? вони ж також люди, устанут ат вайни, парєшаєм посередині, нє?
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22.03.2024 18:50 Відповісти
 
 