Комітет ВР до кінця наступного тижня планує завершити розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: вже пройшли понад 2000 правок з 4300, - "слуга народу" Здебський
Парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони намагатиметься до кінця наступного тижня завершити розгляд правок до нового мобілізаційного законопроєкту. Наразі народні обранці вже пройшли понад 2000 правок з 4300.
Про це у коментарі LIGA.net повідомив нардеп від Слуги народу, член комітету з нацбезпеки й оборони Юрій Здебський, передає Цензор.НЕТ.
"Понад 2000 правок комітет вже пройшов. Слухали всіх і врахували максимум. Наступного тижня продовжимо розглядати. Думаю, там буде швидше, тому що там більш військові питання. Йдемо по правках, запрошуємо всіх авторів, щоб нікого не образити", – зазначив він.
За словами Здебського, нардепи завчасно по кожному розділу опрацювали власні позиції, зробили шаблони та дотримуються їх.
Здебський зазначив, що головним завданням є "мобілізувати всіх військовозобов’язаних людей", поставити їх на облік. Він зауважив, що "нам треба готуватися до найгіршого".
Наступного тижня розглядатимуться правки до 25-ї статті законопроєкту щодо тих, хто бронюється від призову, повідомив нардеп.
"Країна-агресор посилила підготовку, почастішали бомбардування. Тому думаю, це спонукатиме швидше прийняти закон. Я сподіваюся, до кінця тижня наступного будемо старатися завершити розгляд правок. Щоб запустити механізм", – пояснив політик.
Він акцентував, що цей законопроєкт потрібен, аби гарантувати безпеку країні: "Риторика така – всі чоловіки, які проходять по здоров'ю, від 18 до 60 років повинні бути на обліку".
Це потрібно для того, аби в України був резерв для війни, та для його підготовки.
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MartaLviv
Наші шановні законотворці на розгляді законопроекту про мобілізацію. Доброго ранку.