Зеленський провів засідання Ставки: Єдина тема сьогодні - енергетика. Ухвалено кілька закритих рішень

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Ставка. Єдина тема сьогодні – енергетика.



Усі доповіді присвячені ліквідації наслідків російського злочинного обстрілу. Харків та область, Запоріжжя, Дніпро, Хмельницький та область, Кривий Ріг, Сумщина, Полтавщина, Одещина, Вінниччина, Франківщина та всі постраждалі міста й громади", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Цієї ночі РФ випустила по Україні понад 60 "Шахедів" і майже 90 ракет різних типів, - Зеленський

Зеленський заслухав звіти про перебіг відновлювальних робіт, підключення будинків до світла, води й тепла. Забезпечення людей тимчасовим житлом та всією необхідною допомогою.



Як зазначається, голови правління "Укренерго" Володимир Кудрицький та "Нафтогазу" Олексій Чернишов доповіли про стан енергосистеми й першочергові кроки щодо її зміцнення та подальшого захисту, Головком Олександр Сирський і командувач Повітряних сил Микола Олещук – про роботу ППО в ці два непрості дні.



"Ставка ухвалила кілька закритих рішень. Але по-справжньому захистити Україну може лише рішення наших партнерів надати достатню кількість сучасних систем ППО. Працюємо щодня й за цим напрямом", - додав Зеленський.

Також читайте: Сьогоднішня атака на енергетику найбільша за весь час війни, - Кудрицький