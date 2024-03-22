Зеленський провів засідання Ставки: Єдина тема сьогодні - енергетика. Ухвалено кілька закритих рішень
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
Про це глава держави повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Ставка. Єдина тема сьогодні – енергетика.
Усі доповіді присвячені ліквідації наслідків російського злочинного обстрілу. Харків та область, Запоріжжя, Дніпро, Хмельницький та область, Кривий Ріг, Сумщина, Полтавщина, Одещина, Вінниччина, Франківщина та всі постраждалі міста й громади", - йдеться в повідомленні.
Зеленський заслухав звіти про перебіг відновлювальних робіт, підключення будинків до світла, води й тепла. Забезпечення людей тимчасовим житлом та всією необхідною допомогою.
Як зазначається, голови правління "Укренерго" Володимир Кудрицький та "Нафтогазу" Олексій Чернишов доповіли про стан енергосистеми й першочергові кроки щодо її зміцнення та подальшого захисту, Головком Олександр Сирський і командувач Повітряних сил Микола Олещук – про роботу ППО в ці два непрості дні.
"Ставка ухвалила кілька закритих рішень. Але по-справжньому захистити Україну може лише рішення наших партнерів надати достатню кількість сучасних систем ППО. Працюємо щодня й за цим напрямом", - додав Зеленський.
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Гундосик - наш рульовий
це був один і той же доклад, чи різні?
вони, по черзі читали один і той же доклад, чи, одночасно, зачитали репчик, доповнюючи друг друга?
Путин наносит самый страшный удар
В тот момент ,когда украинский президент практически нелигитимен
И в воздухе висит вопрос - о правительстве национального согласия
Путин знает психологию людей
Которые после страшного готовы на все, и всегда жмутся к власти
Какой бы она ни была
Путин так взорвал дома в Москве
Чтобы россиян сплотить
А сейчас помогает примерно также Зеленскому
Остаться в кресле президента
Ведь путин на него поставил
Никогда не имело значение
Вот последнее подтверждение этому
Президент знал, что Залужный - настоящий профессионал
Знал, что Западу нравится Залужный
Знал об огромной поддержке Залужного народом
Он х....й на это положил ,уж простите
А вы мне пишете про мнение людей.....
Люди для Зеленского - ничто....
Он приезжал 16 февраля в Мариуполь
И говорил жителям ,что все будет хорошо
А ровно через неділю в Мариуполе начался АД
Вот кого вы выбрали
Я умоляла всех знакомых и коллег не голосовать за Зеленского
Надо мной посмеялись все.....
Редчайшее видео,где путлер сидит за столом с Собчаком и мечтают ..о Швейцарии..😁
Однак факт залишається фактом: *****, як був *****м у 90-х, так і залишився *****м у 2020-х
Вже не треба, Дніпрогесу вже нема і не скоро запрацює, на жаль.
Поки є ще тільки ******. Але вже два дні москалі розганяють фейк, що українці хочуть підірвати Дніпрогес, як і Каховську ГЕС.
Чи там не аплодують, на відміну від Ставки?
До речі! Ставку провів, а вона зіграла? Чи знов профукав?
А після такого "виконання" своєї роботи найвеличнішим хтось ще дивується, чому двопартійна підтримка в США накрилась, чому з такими потугами надається допомога Україні?
✈️Станом на зараз, на аеродромах базування стратегічної базування підтверджується інформація про перезаряджання ворожих бортів крилатими ракетами Х-101/555.
Також, є інформація про бойову готовність на аеродромах.
Не ігноруйте тривоги найближчими днями.
Передислокація 3х МіГ-31к з аеродрому «Ахтубінск» на аеродром «Саваслейка».
Як і вчора передислоковували МіГи перед обстрілом.
Будьте уважні до тривог.