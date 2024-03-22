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Новини
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В Одесі та Одеському районі змушені запроваджувати екстрені відключення світла, графіки застосовувати неможливо, - ДТЕК

світло

Унаслідок значних пошкоджень після ранкового обстрілу в Одесі та Одеському районі запроваджуються екстрені відключення світла.

Про це повідомили в ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

"Одеса та Одеський район: змушені переходити на екстренні відключення світла. Графіки відключень наразі застосовувати неможливо. Причина: значні масштаби пошкоджень після ранкового обстрілу.

Енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло в домівки українців, але для стабілізації енергосистеми області потрібно більше часу", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Одещині близько 300 тис. абонентів підпадатимуть під графіки відключення електроенергії

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Одеса (5500) ДТЕК (1985) відключення світла (1097)


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Так прильот тіка шо був. Балістика. Петріоту нема - прогноз очікуваний
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22.03.2024 18:39 Відповісти
Зараз по Одеському району завдали ракетного удару балістикою, попередньо є влучення в https://dumskaya.net/news/rossiyskie-okkupanty-obstrelivayut-odessu-v-goro-183004/ua/ енергетичній об'єкт
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22.03.2024 19:04 Відповісти
https://t.me/SJTF_Odes/7442 Сили оборони півдня України
Ворог продовжує активну безпілотну розвідку з моря і знов застосував балістику по Одещині.
З тимчасово окупованого Криму вдарив, імовірно "Іскандер-М", намагаючись нищити інфраструктуру регіону.
⚡️ В Одеському районі, в місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано.
Інформація про постраждалих не надходила.
⚠️ Будьте свідомі та уважні, оперативно реагуйте на попередження про небезпеку, переходьте в укриття.
‼️ Не заважайте працювати силам оборони і не допомагайте ворогу інформацією про роботу ППО.
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22.03.2024 19:37 Відповісти
Де удари у відповідь по кацапськім ЛЕП, трансформаторам, підстанціям?
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22.03.2024 19:05 Відповісти
 
 