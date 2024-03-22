В Одесі та Одеському районі змушені запроваджувати екстрені відключення світла, графіки застосовувати неможливо, - ДТЕК

Унаслідок значних пошкоджень після ранкового обстрілу в Одесі та Одеському районі запроваджуються екстрені відключення світла.

Про це повідомили в ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

"Одеса та Одеський район: змушені переходити на екстренні відключення світла. Графіки відключень наразі застосовувати неможливо. Причина: значні масштаби пошкоджень після ранкового обстрілу.



Енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло в домівки українців, але для стабілізації енергосистеми області потрібно більше часу", - йдеться в повідомленні.

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