"Слуги народу" навідріз відмовляються коментувати корупційний скандал з главою АМКУ Кириленком, за призначення якого самі ж проголосували, - журналістка Лазур

Народні депутати "Слуги народу" відмовляються журналістам коментувати скандал з майном родини голови АМКУ Кириленка, за призначення кого вони голосували.

Про це повідомила журналістка Радіо Свобода Власта Лазур, передає Цензор.НЕТ.

"Невпинно шукаємо депутатів від "Слуги народу", які готові коментувати цю історію. Ну зрештою, вони ж майже у повному складі голосували за це призначення. Майте сміливість подискутувати. Але сміливості немає. Телефонуємо - відмовляються навідріз. Дуже розумні - радять звертатися до правоохоронців і юристів. Політичні наслідки? Ні, не чули. Це такий сором", - написала вона і прикріпила до свого поста посилання на розслідування журналістів щодо майна родини голови АМКУ Кириленка.

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Нагадаємо, журналісти виявили, що родина голови АМКУ Павла Кириленка за 4 роки придбала майна на 70 млн грн. Це майно здебільшого оформлене на родичів дружини Кириленка (батьків-пенсіонерів та бабусю), родина придбала у період, коли він очолював Донецьку ОГА та до його переведення у Київ на посаду голови АМКУ у 2023 році. При цьому, ніхто з родичів не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно, йдеться в розслідуванні.

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