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Новини
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"Слуги народу" навідріз відмовляються коментувати корупційний скандал з главою АМКУ Кириленком, за призначення якого самі ж проголосували, - журналістка Лазур

Зе!депутат

Народні депутати "Слуги народу" відмовляються журналістам коментувати скандал з майном родини голови АМКУ Кириленка, за призначення кого вони голосували.

Про це повідомила журналістка Радіо Свобода Власта Лазур, передає Цензор.НЕТ.

"Невпинно шукаємо депутатів від "Слуги народу", які готові коментувати цю історію. Ну зрештою, вони ж майже у повному складі голосували за це призначення. Майте сміливість подискутувати. Але сміливості немає. Телефонуємо - відмовляються навідріз. Дуже розумні - радять звертатися до правоохоронців і юристів. Політичні наслідки? Ні, не чули. Це такий сором", - написала вона і прикріпила до свого поста посилання на розслідування журналістів щодо майна родини голови АМКУ Кириленка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Родина голови АМКУ Кириленка за 4 роки придбала майна на 70 млн грн, - ЗМІ. ФОТО

Журналістка Радіо Свобода Власта Лазур про скандал з Кириленком

Нагадаємо, журналісти виявили, що родина голови АМКУ Павла Кириленка за 4 роки придбала майна на 70 млн грн. Це майно здебільшого оформлене на родичів дружини Кириленка (батьків-пенсіонерів та бабусю), родина придбала у період, коли він очолював Донецьку ОГА та до його переведення у Київ на посаду голови АМКУ у 2023 році. При цьому, ніхто з родичів не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно, йдеться в розслідуванні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада призначила ексочільника Донецької ОВА Кириленка головою Антимонопольного комітету

Автор: 

скандал (629) Слуга народу (2820) Кириленко Павло (910)


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Топ коментарі
+34
А хто з обранців зебілами не корупціонер і не брехло ?
Хоч одне порядне прізвище у студію.
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22.03.2024 19:07 Відповісти
+24
Вор - вору глаз не выклюет!
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22.03.2024 19:02 Відповісти
+21
лакеї організованого злочину..
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22.03.2024 19:03 Відповісти
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Вор - вору глаз не выклюет!
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22.03.2024 19:02 Відповісти
Дидусив и бабус первыми убивать надо а отрубив руки ноги язык вырвал и глаз удалить и ухо пробить и дать пенсию минималка 2640 грн.. пану Кириленко и хай живёт...
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22.03.2024 23:01 Відповісти
лакеї організованого злочину..
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22.03.2024 19:03 Відповісти
Ну якшо навідріз - одному медибеицели відрізати - почнуть колотися - а то в мовчанку грають
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22.03.2024 19:05 Відповісти
Собака сама на себе не гавкає!
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22.03.2024 19:05 Відповісти
Іноді гарчить та за своїм хвостом ганяється
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22.03.2024 19:07 Відповісти
Скоро! По всій країні!
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22.03.2024 19:05 Відповісти
і який від цього КПД ?

нульовий.
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22.03.2024 19:11 Відповісти
Ні! - Розстріляти!!!...
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22.03.2024 19:31 Відповісти
А хто з обранців зебілами не корупціонер і не брехло ?
Хоч одне порядне прізвище у студію.
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22.03.2024 19:07 Відповісти
Бо нарід таке допускає!
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22.03.2024 19:10 Відповісти
бо нарід таких депутатів вибирає.

якшо в меню в ресторані замовити гівно, то принесуть гівно. І потім ***** *******, шо воно невкусне.
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22.03.2024 19:12 Відповісти
Баба Маня, прибиральниця в ОПі
Хоча з ціми "менеджерами" вже і вцьому не впевнений...
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22.03.2024 19:12 Відповісти
Нічого дивного-сваіх нє брасают...
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22.03.2024 19:09 Відповісти
А шо такоє АМКУ?
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22.03.2024 19:10 Відповісти
Анти Монопольний Комітет України.
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22.03.2024 19:24 Відповісти
Дякую, але цю розшифровку повинен робити автор матерілу, а не вимушувати бігати по Гуглу.
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22.03.2024 19:47 Відповісти
Повна дискредитація привладних від приблуд95, на посадах у ВРУ КМУ ОПУ СУДАХ ГПУ ОДА та їх призначенців ….

Але ж відповідати за таке ТРЕБА! Хіба, що дехто, як той Бакай з ДУС від Кучми, потікають на московію… Оманські знищують саму Україну, дискредитуючи її перед Західними Партнерами!!
Генпрокурор, ДБР, СБУ НАБУ… та інші, на посадах є, а результату в Україні, так і немає

22.‎03.‎2024 758доба війни

11 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського…
Необхідний Уряду Національного Спасіння! Без єрмаків татарових, та без отих помічників/наймитів, від партії ригоАНАЛІВ ..
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22.03.2024 19:11 Відповісти
Ой, ще як потрібен, але ж не дадуть це зробити
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22.03.2024 19:18 Відповісти
на жаль, але присяга Зеленського була 20 травня 19
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23.03.2024 09:46 Відповісти
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22.03.2024 19:14 Відповісти
Вони всі там ворюги!
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22.03.2024 19:16 Відповісти
уся банда зеленського з вошьдьом і опікуном дермаком, згодом, має сісти за грати.. якщо ми таки прийдемо в Європу... от чого вони усією мафією мародерів так впираються
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22.03.2024 19:17 Відповісти
Корупціонер вульгаріс.
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22.03.2024 19:26 Відповісти
пора этушоблу выносить с креслами
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22.03.2024 19:26 Відповісти
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22.03.2024 19:34 Відповісти
вор
або як зараз кажуть
ЗЕвор
як і вся влада зе-Говнюкович 2.0
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22.03.2024 19:36 Відповісти
А шо тут комментировать?
Красавчик Кириленко!
За такой короткий срок так размахнуться!
Можно тока позавидовать у поучиться у мастера
Что депутаты и делают
Судя по их декларациям
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22.03.2024 19:43 Відповісти
нудить
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22.03.2024 19:43 Відповісти
...тільки розстріляти.
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22.03.2024 20:10 Відповісти
Там усі зелені крадії та їх предводітель недонапалеон🤢🤢🤢, шоб ви уже вдавились 🙏🇺🇦
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22.03.2024 20:44 Відповісти
Геноцидники та ворюги...
Щоправда в казці ідіоти зрозуміли, що король голий.
Але в реальному житті ідіоти залишаються ідіотами до кінця..
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22.03.2024 20:44 Відповісти
Может вас тоже всех депутаты начать проверять по одному на предмет бабла недвижимости и родственничков? Поэтому они и молчат? Корпоративная солидарность, слышали о таком термине, присуща эта штука не только судьям и прокурорам а и тихим голубым воришкам из владных институций…
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22.03.2024 20:49 Відповісти
Згадайте пророчі слова Степана Хмари про зелену злодійкувату зграю, яка з метою безкарного дерибану країни, прийшла до влади під оплески клінічних ідіотів.
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22.03.2024 21:38 Відповісти
Рыба гниет изнутри, но все признаки выявляются в голове, потому что туша защищена чешуей. Если чешую счистить, то процессы гниения выйдут наружу не доходя до головы. И если вы определили процессы гниения по голове, знайте, она уже сгнила внутри.

ЭТО ПРО ПОЛИТИКУ
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22.03.2024 23:13 Відповісти
Такой партіі фріков і маргіналів ще Україна не бачила.Нівіть РПЛ Ляшка зараз здається еталоном порядочності і відвертості.
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01.04.2024 16:48 Відповісти
 
 