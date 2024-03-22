"Слуги народу" навідріз відмовляються коментувати корупційний скандал з главою АМКУ Кириленком, за призначення якого самі ж проголосували, - журналістка Лазур
Народні депутати "Слуги народу" відмовляються журналістам коментувати скандал з майном родини голови АМКУ Кириленка, за призначення кого вони голосували.
Про це повідомила журналістка Радіо Свобода Власта Лазур, передає Цензор.НЕТ.
"Невпинно шукаємо депутатів від "Слуги народу", які готові коментувати цю історію. Ну зрештою, вони ж майже у повному складі голосували за це призначення. Майте сміливість подискутувати. Але сміливості немає. Телефонуємо - відмовляються навідріз. Дуже розумні - радять звертатися до правоохоронців і юристів. Політичні наслідки? Ні, не чули. Це такий сором", - написала вона і прикріпила до свого поста посилання на розслідування журналістів щодо майна родини голови АМКУ Кириленка.
Нагадаємо, журналісти виявили, що родина голови АМКУ Павла Кириленка за 4 роки придбала майна на 70 млн грн. Це майно здебільшого оформлене на родичів дружини Кириленка (батьків-пенсіонерів та бабусю), родина придбала у період, коли він очолював Донецьку ОГА та до його переведення у Київ на посаду голови АМКУ у 2023 році. При цьому, ніхто з родичів не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно, йдеться в розслідуванні.
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нульовий.
Хоч одне порядне прізвище у студію.
якшо в меню в ресторані замовити гівно, то принесуть гівно. І потім ***** *******, шо воно невкусне.
Хоча з ціми "менеджерами" вже і вцьому не впевнений...
Але ж відповідати за таке ТРЕБА! Хіба, що дехто, як той Бакай з ДУС від Кучми, потікають на московію… Оманські знищують саму Україну, дискредитуючи її перед Західними Партнерами!!
Генпрокурор, ДБР, СБУ НАБУ… та інші, на посадах є, а результату в Україні, так і немає
22.03.2024 758доба війни
11 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського…
Необхідний Уряду Національного Спасіння! Без єрмаків татарових, та без отих помічників/наймитів, від партії ригоАНАЛІВ ..
або як зараз кажуть
ЗЕвор
як і вся влада зе-Говнюкович 2.0
Красавчик Кириленко!
За такой короткий срок так размахнуться!
Можно тока позавидовать у поучиться у мастера
Что депутаты и делают
Судя по их декларациям
Щоправда в казці ідіоти зрозуміли, що король голий.
Але в реальному житті ідіоти залишаються ідіотами до кінця..
ЭТО ПРО ПОЛИТИКУ