Зеленський і міністр оборони Данії Поульсен обговорили посилення української ППО та співпрацю в межах артилерійської й авіаційної коаліцій

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрем’єр-міністром - міністром оборони Данії Троельсом Люндом Поульсеном, який перебуває в Україні з візитом.

Про це повідомили в Офісі президента, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, глава держави подякував Поульсен та його команді за візит і постійну підтримку України з боку Данії.

"Щиро вдячні данському народові, який із нами від самого початку повномасштабного вторгнення. Дякую за всі пакети оборонної допомоги від вашого уряду, вони дуже важливі для нас", - сказав Зеленський.

Президент відзначив нещодавній візит прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен до Львова, під час якого було підписано двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Глава держави висловив переконання, що реалізація цієї Угоди не лише посилить українську армію, а й допоможе у відновленні економіки країни.

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Співрозмовники засудили останні масовані ракетні обстріли Росією території України та наголосили на нагальній необхідності посилення української ППО.

Було обговорено підготовку до проведення дансько-української конференції оборонних індустрій та перспективи налагодження прямої взаємодії між компаніями ВПК двох країн і спільного виробництва озброєнь.

"Окремо сторони обговорили співпрацю в межах артилерійської та авіаційної коаліцій і тренування українських пілотів на літаках F-16, які Данія та інші партнери готуються передати Україні", - додали в Офісі президента.

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