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Новини
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Зеленський і міністр оборони Данії Поульсен обговорили посилення української ППО та співпрацю в межах артилерійської й авіаційної коаліцій

зеленський,поульсен

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрем’єр-міністром - міністром оборони Данії Троельсом Люндом Поульсеном, який перебуває в Україні з візитом.

Про це повідомили в Офісі президента, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, глава держави подякував Поульсен та його команді за візит і постійну підтримку України з боку Данії.

"Щиро вдячні данському народові, який із нами від самого початку повномасштабного вторгнення. Дякую за всі пакети оборонної допомоги від вашого уряду, вони дуже важливі для нас", - сказав Зеленський.

Президент відзначив нещодавній візит прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен до Львова, під час якого було підписано двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Глава держави висловив переконання, що реалізація цієї Угоди не лише посилить українську армію, а й допоможе у відновленні економіки країни.

Також читайте: Міністр оборони Данії Поульсен про допомогу Україні: Через два-три роки Заходу буде пізно прокидатися

Співрозмовники засудили останні масовані ракетні обстріли Росією території України та наголосили на нагальній необхідності посилення української ППО.

Було обговорено підготовку до проведення дансько-української конференції оборонних індустрій та перспективи налагодження прямої взаємодії між компаніями ВПК двох країн і спільного виробництва озброєнь.

"Окремо сторони обговорили співпрацю в межах артилерійської та авіаційної коаліцій і тренування українських пілотів на літаках F-16, які Данія та інші партнери готуються передати Україні", - додали в Офісі президента.

Також читайте: САУ Caesar, міномети та снаряди: Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні

Автор: 

Данія (787) Зеленський Володимир (24374)


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В Москве перед концертом группы «Пикник» в Crocus City Hall бывший спецобосранец из автомата расстрелял зрителей. Есть погибшие и раненные...СВОйна идет по плану...

35 человек убиты и ранены - https://t.me/pecherymordora356/41
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22.03.2024 19:32 Відповісти
Орки постріляли одне одного.
Люди не постраждали..
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22.03.2024 19:48 Відповісти
Насторожує Українців, дивна відсутність, отого єрмака з челяддю, на фото!? Оманські інвестори, на таке, так не підуть…
Чи уже фсьо…
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22.03.2024 19:32 Відповісти
після "мудрого" рішення зе відставити Залужного:

мінус 4 комплекси с-300, 1 насамс, мінус 2 пускові петріот. - і це тільки за місяць.
як результат: остаточна втрата ДніпроГЕС-2 .

зате яке пафосне "обговорили посилення української ППО"
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22.03.2024 19:36 Відповісти
Потужне обговорення, а дєрмак зліва від зЄ сидить, як же без нього
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22.03.2024 20:16 Відповісти
 
 