Зеленський і міністр оборони Данії Поульсен обговорили посилення української ППО та співпрацю в межах артилерійської й авіаційної коаліцій
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрем’єр-міністром - міністром оборони Данії Троельсом Люндом Поульсеном, який перебуває в Україні з візитом.
Про це повідомили в Офісі президента, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, глава держави подякував Поульсен та його команді за візит і постійну підтримку України з боку Данії.
"Щиро вдячні данському народові, який із нами від самого початку повномасштабного вторгнення. Дякую за всі пакети оборонної допомоги від вашого уряду, вони дуже важливі для нас", - сказав Зеленський.
Президент відзначив нещодавній візит прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен до Львова, під час якого було підписано двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Глава держави висловив переконання, що реалізація цієї Угоди не лише посилить українську армію, а й допоможе у відновленні економіки країни.
Співрозмовники засудили останні масовані ракетні обстріли Росією території України та наголосили на нагальній необхідності посилення української ППО.
Було обговорено підготовку до проведення дансько-української конференції оборонних індустрій та перспективи налагодження прямої взаємодії між компаніями ВПК двох країн і спільного виробництва озброєнь.
"Окремо сторони обговорили співпрацю в межах артилерійської та авіаційної коаліцій і тренування українських пілотів на літаках F-16, які Данія та інші партнери готуються передати Україні", - додали в Офісі президента.
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Люди не постраждали..
Чи уже фсьо…
мінус 4 комплекси с-300, 1 насамс, мінус 2 пускові петріот. - і це тільки за місяць.
як результат: остаточна втрата ДніпроГЕС-2 .
зате яке пафосне "обговорили посилення української ППО"