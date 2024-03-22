США мають підтримувати Україну до її членства в Євросоюзі та НАТО, - голова Комітету Сенату з міжнародних відносин Кардін
У Конгресі США існує значна підтримка України з боку обох партій, а також розуміння, що Америка має продовжувати підтримку українців не лише в умовах війни, але й після неї – допоки країна не реалізує своїх прагнень приєднатися до ЄС і НАТО.
Про це заявив у зверненні до учасників Київського безпекового форуму голова Комітету Сенату США з питань міжнародних відносин Бен Кардін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Важливо не тільки підтримувати вас у цих зусиллях сьогодні, ми повинні підтримувати Україну і в майбутньому, допомогти вашій країні відновитися з попелу цієї війни, а також забезпечити довгостроковий та міцний мир у всій Європі. Це означає підтримувати вас на кожному кроці, поки ви не станете членами НАТО та Європейського Союзу", - підкреслив американський сенатор.
Він запевнив, що багато представників обох партій "глибоко переживають" за долю України та підтримують боротьбу українців, яка має досягти перемоги над РФ.
У цьому контексті він відзначив важливість ухвалення обома палатами Конгресу США законопроєкту, який передбачає понад 60 млрд євро підтримки України.
"Я пишаюся, що ми в Сенаті ухвалили цей документ на двопартійній основі. Зараз настав час для Палати представників довести його до фінішу", - наголосив глава сенатського комітету.
Кардін також позитивно відзначив реформи, реалізовані в Україні в умовах війни, та мужність українців, які продовжують протистояти російській навалі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А нічо, виступає...
36 минут назад
Неизвестные открыли огонь в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, где проходил концерт группы «Пикник».
По предварительным данным, есть погибшие и раненые.
После того, как была открыта стрельба, в «Крокус Сити Холл» произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Официальных данных от силовых ведомств о произошедшем и о возможных жертвах пока нет. Как сообщают российские информагенства, на место происшествия выехали московские СОБР и ОМОН, а также пожарные.
Телеграм-канал Baza со ссылкой на источники пишет, что 12 человек погибли, 35 ранены в результате стрельбы.
«РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента, который оказался очевидцем нападения, передает, что «точно есть раненые».
Агентство сообщает, что стрельбу из автоматического оружия начали три человека в камуфляже, которые ворвались в партер концертного зала.
После этого, по его словам корреспондента агентства, нападавшие бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего начался пожар, видео которого уже расходятся в соцсетях.
«Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы, лежали минут 15-20, после чего стали выбираться ползком. Многим удалось выбраться», - передает «РИА Новости» слова своего корреспондента.
По данным Baza, из-за пожара более 100 человек оказались заблокированы в здании «Крокус Сити Холл».
после той ночи , когда нас орки бомбили 😡