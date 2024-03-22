США мають підтримувати Україну до її членства в Євросоюзі та НАТО, - голова Комітету Сенату з міжнародних відносин Кардін

У Конгресі США існує значна підтримка України з боку обох партій, а також розуміння, що Америка має продовжувати підтримку українців не лише в умовах війни, але й після неї – допоки країна не реалізує своїх прагнень приєднатися до ЄС і НАТО.

Про це заявив у зверненні до учасників Київського безпекового форуму голова Комітету Сенату США з питань міжнародних відносин Бен Кардін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Важливо не тільки підтримувати вас у цих зусиллях сьогодні, ми повинні підтримувати Україну і в майбутньому, допомогти вашій країні відновитися з попелу цієї війни, а також забезпечити довгостроковий та міцний мир у всій Європі. Це означає підтримувати вас на кожному кроці, поки ви не станете членами НАТО та Європейського Союзу", - підкреслив американський сенатор.

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Він запевнив, що багато представників обох партій "глибоко переживають" за долю України та підтримують боротьбу українців, яка має досягти перемоги над РФ.

У цьому контексті він відзначив важливість ухвалення обома палатами Конгресу США законопроєкту, який передбачає понад 60 млрд євро підтримки України.

"Я пишаюся, що ми в Сенаті ухвалили цей документ на двопартійній основі. Зараз настав час для Палати представників довести його до фінішу", - наголосив глава сенатського комітету.

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Кардін також позитивно відзначив реформи, реалізовані в Україні в умовах війни, та мужність українців, які продовжують протистояти російській навалі.