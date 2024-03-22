УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11858 відвідувачів онлайн
Новини
1 130 25

США мають підтримувати Україну до її членства в Євросоюзі та НАТО, - голова Комітету Сенату з міжнародних відносин Кардін

Голова Комітету Сенату США з питань міжнародних відносин Бен Кардін

У Конгресі США існує значна підтримка України з боку обох партій, а також розуміння, що Америка має продовжувати підтримку українців не лише в умовах війни, але й після неї – допоки країна не реалізує своїх прагнень приєднатися до ЄС і НАТО.

Про це заявив у зверненні до учасників Київського безпекового форуму голова Комітету Сенату США з питань міжнародних відносин Бен Кардін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Важливо не тільки підтримувати вас у цих зусиллях сьогодні, ми повинні підтримувати Україну і в майбутньому, допомогти вашій країні відновитися з попелу цієї війни, а також забезпечити довгостроковий та міцний мир у всій Європі. Це означає підтримувати вас на кожному кроці, поки ви не станете членами НАТО та Європейського Союзу", - підкреслив американський сенатор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна має із Євросоюзом домовленість про початок у червні переговорів про вступ, - Стефанішина

Він запевнив, що багато представників обох партій "глибоко переживають" за долю України та підтримують боротьбу українців, яка має досягти перемоги над РФ.

У цьому контексті він відзначив важливість ухвалення обома палатами Конгресу США законопроєкту, який передбачає понад 60 млрд євро підтримки України.

"Я пишаюся, що ми в Сенаті ухвалили цей документ на двопартійній основі. Зараз настав час для Палати представників довести його до фінішу", - наголосив глава сенатського комітету.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО має позбутися червоних ліній та забезпечити перемогу України, - президент ПА НАТО Щерба

Кардін також позитивно відзначив реформи, реалізовані в Україні в умовах війни, та мужність українців, які продовжують протистояти російській навалі.

Автор: 

членство в НАТО (1745) членство в ЄС (1300) Кардін Бенджамін (6)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Це вони так тролять? Дуже смішно, оборжака, ск...
показати весь коментар
22.03.2024 19:39 Відповісти
+5
В Москві "ополчєнєц" розстрлює всіх підряд москвичів, 12 вбито 35 ранено
показати весь коментар
22.03.2024 19:46 Відповісти
+5
чергова порція "американської 3,14стьожі" на вуха українського народу.Вистарчить нагло брехати Україні і її народу з часів Незалежності.Рашисти- світові терористи, американці - світові лицемірні брехуни
показати весь коментар
22.03.2024 19:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навіть після вступу треба підтримувати і контролювати(
показати весь коментар
22.03.2024 19:39 Відповісти
Це вони так тролять? Дуже смішно, оборжака, ск...
показати весь коментар
22.03.2024 19:39 Відповісти
Пусте белендіння лохам на вуха, яке не має жодного практичного вмісту.
показати весь коментар
22.03.2024 19:41 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2024 19:44 Відповісти
В Москві "ополчєнєц" розстрлює всіх підряд москвичів, 12 вбито 35 ранено
показати весь коментар
22.03.2024 19:46 Відповісти
Нагадав оркам, як воно...
показати весь коментар
22.03.2024 19:50 Відповісти
Ще й горить якийсь Крокус
показати весь коментар
22.03.2024 19:54 Відповісти
10-50?
показати весь коментар
22.03.2024 19:51 Відповісти
Розстрілювати мирняк, який би він не був, це скоріше прерогатива "хероїв есвео"
показати весь коментар
22.03.2024 20:09 Відповісти
За за останні півроку від США ТАКА підтримка пре, шо дівати нема куди. Ну, як кажуть на НЕМА і спитати чого нема.
показати весь коментар
22.03.2024 19:47 Відповісти
Чесно кажучи мені б було соромно людям в очі дивитись.
А нічо, виступає...
показати весь коментар
22.03.2024 19:51 Відповісти
А ви громадянин США?
показати весь коментар
22.03.2024 20:19 Відповісти
Бла - бла - бла.
показати весь коментар
22.03.2024 19:49 Відповісти
чергова порція "американської 3,14стьожі" на вуха українського народу.Вистарчить нагло брехати Україні і її народу з часів Незалежності.Рашисти- світові терористи, американці - світові лицемірні брехуни
показати весь коментар
22.03.2024 19:51 Відповісти
Чому тут і досі немає нічого про стрільбу в торговому центрі Крокус під Москвою?
показати весь коментар
22.03.2024 19:55 Відповісти
це вiн рейтинг покращує для своєї партiї ? - до вступу України в цi структури ще рокiв 40 почекати треба..
показати весь коментар
22.03.2024 19:55 Відповісти
Давайте вже членство . Хоч десь.
показати весь коментар
22.03.2024 20:03 Відповісти
https://focus.ua/uk/*******-novosti/634149-milan-2024-indiya-zibrala-na-odni-navchannya-rf-iran-i-ssha#:~:text=%D0%92%20%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%86%D1%96%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9C%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BD%2D2024%2C%20%D1%8F%D0%BA%D1%96%20%D0%BE%D0%B1%CA%BC%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%8E%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%2C%20%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D1%96%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8E%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%87%D0%BE%D0%BB%D1%96%20%D0%B7%20%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%94%D1%8E.%20%D0%92%D0%BE%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2D%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D0%BB. "В Бенгальській затоці відбулися навчання Мілан-2024, які обʼєднали між собою США, Іран і Росію на чолі з Індією. Вони відбувались за участі Військово-морських сил."
показати весь коментар
22.03.2024 20:10 Відповісти
В «Крокус Сити Холле» под Москвой произошла стрельба. Сообщается о погибших и раненых



36 минут назад

Неизвестные открыли огонь в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, где проходил концерт группы «Пикник».

По предварительным данным, есть погибшие и раненые.

После того, как была открыта стрельба, в «Крокус Сити Холл» произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Официальных данных от силовых ведомств о произошедшем и о возможных жертвах пока нет. Как сообщают российские информагенства, на место происшествия выехали московские СОБР и ОМОН, а также пожарные.

Телеграм-канал Baza со ссылкой на источники пишет, что 12 человек погибли, 35 ранены в результате стрельбы.

«РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента, который оказался очевидцем нападения, передает, что «точно есть раненые».

Агентство сообщает, что стрельбу из автоматического оружия начали три человека в камуфляже, которые ворвались в партер концертного зала.

После этого, по его словам корреспондента агентства, нападавшие бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего начался пожар, видео которого уже расходятся в соцсетях.

«Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы, лежали минут 15-20, после чего стали выбираться ползком. Многим удалось выбраться», - передает «РИА Новости» слова своего корреспондента.

По данным Baza, из-за пожара более 100 человек оказались заблокированы в здании «Крокус Сити Холл».
показати весь коментар
22.03.2024 20:17 Відповісти
Хорошо, но мало.
показати весь коментар
22.03.2024 20:27 Відповісти
Такие новости на кацапии , душу греют и поднимают настроение ,
после той ночи , когда нас орки бомбили 😡
показати весь коментар
22.03.2024 20:30 Відповісти
Аминь !
показати весь коментар
22.03.2024 20:43 Відповісти
Україну, чи те що ви залишиться від нашої країни. Те, що ви там собі визначили?
показати весь коментар
22.03.2024 20:26 Відповісти
але це лише слова, вони і путіна називають бандитом, але останньому від цього ні холодно, не жарко.
показати весь коментар
22.03.2024 20:55 Відповісти
мають підтримувати але не піддтримують чомусь, бояться що рабсія розвалиться
показати весь коментар
22.03.2024 22:00 Відповісти
 
 