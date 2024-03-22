82 вбитих і понад 120 поранених. Стрільба на концерті у Москві (оновлено). ВIДЕО
У Росії очевидці повідомляють про стрілянину в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Baza.
Як зазначається, стрілянина розпочалася під час виступу гурту "Пікнік". За попередніми даними, є постраждалі.
За словами очевидців, чоловік відкрив стрілянину з автоматичної зброї. Повідомляється про велику кількість поранених.
За даними "Бази", відомо про 35 постраждалих. Будинок "Крокус сіті хол" горить - над ним видно клуби чорного диму.
Пізніше у телеграм-каналі зазначили:
- Щонайменше 12 людей загинули, постраждали не менше 35 осіб.
- Точних даних про нападників поки що немає - частина очевидців каже, що їх було кілька. Стріляли з автоматів, також у будівлі влаштували вибух.
- У "Крокусі" може залишатися приблизно 100 осіб. Частина могла сховатися на -1 поверсі, частина відрізана вогнем на четвертому поверсі. Будівля охоплена вогнем.
- Пожежники не можуть почати гасіння та порятунок - вони очікують на спецпризначенців.
До "Крокус сіті холу" відправили 50 бригад швидкої допомоги.
Оновлено: вже відомо про 14 загиблих під час стрілянини у "Крокус Сіті Холл". Ще щонайменше 42 особи зазнали поранень.
Як пізніше повідомило джерело 112, унаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" 40 людей загинули і понад 100 поранені.
За даними джерел телеграм-каналу 112, кількість загиблих під час атаки на Крокус Сіті Холл зросла до 82 осіб, з них 3 дітей.
РИА-Новости пише, що МНС Росії опублікувало список госпіталізованих після теракту в "Крокусі" на 9 мск, у ньому 107 осіб. Згодом МОЗ Підмосков'я опублікувало список постраждалих під час теракту: там 121 особа, з них госпіталізовано 107.
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P.S. Тим більше, як пишуть результат Путлєра намальований на 20-30 мільйонів голосів, як мінімум. Така ситуація, не може не турбувати кремлівського педофіла. Тому нас очікує тиждень-два "терактів" та візиток Яроша.
ЯО? дядюшки сі та Моді буде безмежно щасливі і надають буйлу по сраці першими
https://www.youtube.com/watch?v=Y9M5tQEwOUI&ab_channel=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
А звідки кремль знав про план наступу ЗСУ ще навесні 2023 року?
Теж жодних ідей?
І для розуміння наявності таких сил агресора не потрібна шпигунська мережа. А от детальний план наступу з супутника не побачиш і стрілочки напрямів руху бойових частин в бінокль не розгледиш.
Бойовики ІДІЛ взяли на себе відповідальність за напад на популярний концертний майданчик під Москвою в п'ятницю, в результаті якого загинули щонайменше 40 людей і понад 100 отримали поранення після того, як нападники штурмували зал зі зброєю і запалювальними пристроями.
Терористичне угруповання взяло на себе відповідальність за напад у короткій заяві, опублікованій пов'язаним з ІДІЛ інформаційним агентством "Амак" у Telegram у п'ятницю.
22 БЕРЕЗНЯ РОСІЯНИ ЗАВДАЛИ УКРАЇНІ 88 РАКЕТНИХ ТА 143 АВІАЦІЙНИХ УДАРІВ
Совет Безопасности ООН: ???
Тепер ця постановка в центрі московитів! чєго не смійотесь? ето росия,так казав жирік-підарас!?
А це постановка фашиста путіна:
Норд Ост 1.
Крокус сіті хол 2.
вангую кремль 3.
Стрілки за національністю інгуші. Так, що до України ніяких претензій зі сторони світової спільноти.
То шо це ФСБ ніяких сумнівів немає.
Шмонають при вході сильно. Зброя, БК та СВП були занесені зазлегідь.
Все, як по класиці оперативно - диверсійної роботи.
«Зрелище это жестоко и безобразно!
Стыдятся подобных вещей лишь наивные дети
А в сущности дохлые орки - как это прекрасно!»
Король и Шут ))))))))))))))))))
• Фаизов Ривожидин Зокирджонович (20.05.2004)
• Исмоилов Ривожидин Исломович (25.09.1972)
• Фаизов Мухаммад-Собир Зокирджонович (20.05.2004)
• Насрамаилов Махамадрасул Зарабидинович (21.07.1986)
• Сафолзода Шохинджон Абдугафорович (28.07.2002)
• Назаров Рустам Исроилович (02.01.1995)
Вперьйод расєя