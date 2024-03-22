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Новини
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82 вбитих і понад 120 поранених. Стрільба на концерті у Москві (оновлено). ВIДЕО

У Росії очевидці повідомляють про стрілянину в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Baza.

Як зазначається, стрілянина розпочалася під час виступу гурту "Пікнік". За попередніми даними, є постраждалі.

За словами очевидців, чоловік відкрив стрілянину з автоматичної зброї. Повідомляється про велику кількість поранених.

За даними "Бази", відомо про 35 постраждалих. Будинок "Крокус сіті хол" горить - над ним видно клуби чорного диму.

Дивіться також: П’яні російські військові влаштували стрілянину на місці базування підрозділу. ВIДЕО

Пізніше у телеграм-каналі зазначили:

  • Щонайменше 12 людей загинули, постраждали не менше 35 осіб.
  • Точних даних про нападників поки що немає - частина очевидців каже, що їх було кілька. Стріляли з автоматів, також у будівлі влаштували вибух.
  • У "Крокусі" може залишатися приблизно 100 осіб. Частина могла сховатися на -1 поверсі, частина відрізана вогнем на четвертому поверсі. Будівля охоплена вогнем.
  • Пожежники не можуть почати гасіння та порятунок - вони очікують на спецпризначенців.

До "Крокус сіті холу" відправили 50 бригад швидкої допомоги.

Оновлено: вже відомо про 14 загиблих під час стрілянини у "Крокус Сіті Холл". Ще щонайменше 42 особи зазнали поранень.

Як пізніше повідомило джерело 112, унаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" 40 людей загинули і понад 100 поранені.

За даними джерел телеграм-каналу 112, кількість загиблих під час атаки на Крокус Сіті Холл зросла до 82 осіб, з них 3 дітей.

РИА-Новости пише, що МНС Росії опублікувало список госпіталізованих після теракту в "Крокусі" на 9 мск, у ньому 107 осіб. Згодом МОЗ Підмосков'я опублікувало список постраждалих під час теракту: там 121 особа, з них госпіталізовано 107.

Автор: 

москва (1264) стрілянина (1794) теракт (1027)


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Топ коментарі
+167
Пуйло підкинув рязанського сахарку . Треба ж рабсіянам пояснити нову могилізацю
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22.03.2024 20:27 Відповісти
+129
ЦЕ БУЛО ВЖЕ - Норд-ост. Потім скажуть шо треба ще більше мобілізувати і ще більше бомбити Україну
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22.03.2024 20:28 Відповісти
+107
неділлю назад США попереджали про велику провокацію в підмосковії
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22.03.2024 20:30 Відповісти
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Сторінка 5 з 5
А шо там у кацапов?
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22.03.2024 22:19 Відповісти
"Рязанський цукор". Хапайте патрушева!
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22.03.2024 22:19 Відповісти
Не здивуємось, якщо це був Гіркін, який "втік" з в'язниці, щоб влаштувати теракт і прискорити його улюблену "всеобщую мобилизацию"
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22.03.2024 22:19 Відповісти
"Закликаю постраждалих знайти в собі мужність, підняти білий прапор і розпочати мирні переговори" - Франциск (папа Римський).
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22.03.2024 22:20 Відповісти
Вообще не хочу уезжать из Москвы. Все так душевно, по-домашнему.
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22.03.2024 22:23 Відповісти
А члєнів гурту пєкнік замочілі, чі нє?
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22.03.2024 22:26 Відповісти
Ще не відомо, але абмачілісь вони в будь-якому випадку.
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22.03.2024 23:13 Відповісти
Тільки абмачілісь і всьо ???
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23.03.2024 09:20 Відповісти
Хотілось би більше, але й 40 дохлих свинособак це добре
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22.03.2024 22:26 Відповісти
Уже нашли микроавтобус с украинскими номерами старого образца как написали. Так и вижу, как по москве ездит авто с сине-желтым флагом и никто из кацапов никак не реагирует на них. Скоро найдут и визитку и "боевиков" из Азова. Все тоже, как и раньше.
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22.03.2024 22:29 Відповісти
22 БЕРЕЗНЯ РОСІЯНИ ЗАВДАЛИ УКРАЇНІ 88 РАКЕТНИХ ТА 143 АВІАЦІЙНИХ УДАРІВ
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23.03.2024 08:07 Відповісти
Чому це "трупи" в котрих стріляли в упор,ожили і не видно слідів крові.Схоже на постановку фсб.
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22.03.2024 22:31 Відповісти
Трагікамєдія однако
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23.03.2024 08:00 Відповісти
"Теракт" в кількості - одна штука? Ні, цього недостатньо для того щоб подати цю війну як "священну і за виживання" говнорашки. Вважаю, найближчими днями буде ще парочка. Може десь в підвалі ФСБшний цукор детонує, може десь в метро смертниця-наркоманка підірветься. А може щось оригінальніше - типу "хімзброї" чи "біологічної". Але майже гарантовано, що будуть "піднімати градус" напруги, щоб згуртувати населення.
P.S. Тим більше, як пишуть результат Путлєра намальований на 20-30 мільйонів голосів, як мінімум. Така ситуація, не може не турбувати кремлівського педофіла. Тому нас очікує тиждень-два "терактів" та візиток Яроша.
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22.03.2024 22:31 Відповісти
Дімка-алкогей вже б"ється в істериці: надо унічтожить лідєров кієвскава рєжима,беспощадно.... Амери про все знали,очевидно від тієї ж агентури,яка дала їм план нападу на Україну 24.03. Тому,навіть якщо,Рашка використає це,як казус беллі на якісь страшні дії,вкл.з ядерним ударом.....інформація що це підстава ФСБ вже відома ЦРУ та МІ-5...
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22.03.2024 22:34 Відповісти
Тю і чого так кіпішувать. Це ж Хамас приїхав, з дипломатичним візитом. Все як вони *******.
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22.03.2024 22:36 Відповісти
SS- НКВД - фсб відпрацьовує зарплатню . Чуркочухи касабе вбивають чуркочухів касабе . Слава !!!!!!!!!!Так держать , товарісчи !
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22.03.2024 22:41 Відповісти
путін це нелюд, це всесвітнє зло. його тільки вбити - інакше світ зальється кров'ю
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22.03.2024 22:43 Відповісти
Спецназ и полиция не могли доехать 2 часа)))
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22.03.2024 22:56 Відповісти
Бо сцикотно...
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23.03.2024 09:43 Відповісти
Або здавайтесь ,або евакуація.За уралом ваше цапське щастя.
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22.03.2024 22:57 Відповісти
Не всё так однозначно. Нужно учесть требования всех сторон этого диалога.
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22.03.2024 22:59 Відповісти
Ну собственно все, теперь всеобщая мобилизация закручивание гаек у русни(применение тактического ядерного вооружения мейби)?
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22.03.2024 23:02 Відповісти
мобілізація ? мужичков з дєрєвєнь? за вбивство масквічей? не смішіть !
ЯО? дядюшки сі та Моді буде безмежно щасливі і надають буйлу по сраці першими
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22.03.2024 23:40 Відповісти
Та і йух з ними!
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22.03.2024 23:08 Відповісти
перша добра новина за день!!
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22.03.2024 23:20 Відповісти
Чето гуся в толпу всаживает рожок, подохит второй рак тоже всаживает рожок - а толпа сидит сидит, очкует но не умирает, кровью не хлещет. В конце все спокойно сидят, оглядываются. Жаль, конечно, я надеялся их там хоть чуть чуть поубивают
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22.03.2024 23:22 Відповісти
No Russians - 2
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22.03.2024 23:26 Відповісти
Чергова фсбешна провокація
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22.03.2024 23:32 Відповісти
Фсб працює👍
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22.03.2024 23:41 Відповісти
За яких людей тут пишеться??? - то ж кацапи…🤷🏻‍♂️
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22.03.2024 23:42 Відповісти
Хоч і ясно що це фсбшна провокація, яка ж guilty pleasure дивитись як кцпів відстрілюють як скажених псів.
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22.03.2024 23:42 Відповісти
Пікнік на обочінє 2024...
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22.03.2024 23:43 Відповісти
В окремих телеграм каналах пишуть що відповідальність за теракт у кацапстані взяла на себе ІДІЛ. Навіть тексти арабською мовою оприлюднюють. Важко сказати на скільки це правда. А те що рашкіни спецслужби цім займаються це вірно на 100%
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22.03.2024 23:45 Відповісти
Христо Грозев:
https://www.youtube.com/watch?v=Y9M5tQEwOUI&ab_channel=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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23.03.2024 00:43 Відповісти
малавата будєт!
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22.03.2024 23:53 Відповісти
Самый главный вопрос. Откуда об этом заранее знали на Западе?
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22.03.2024 23:58 Відповісти
Странно, да? В Штатах же и не догадываются о таком понятии, как "разведка"! Это ж только у руских может быть штирлиц! Остальные только завидуют
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23.03.2024 00:16 Відповісти
А звідки західні розвідки знали детальний план нападу параші на Україну за 2 місяці до нього? Невже жодних ідей нема з цього приводу?
А звідки кремль знав про план наступу ЗСУ ще навесні 2023 року?
Теж жодних ідей?
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23.03.2024 00:51 Відповісти
это мелкий теракт. Сравнили со 100 тыс. группировкой войск на границе....
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23.03.2024 01:31 Відповісти
О намерениях рашки западные спецслужбы начали говорить до "учений", а еще когда начались контакты с кротами в Киеве. В полне себе могли узнать инфу о готовящемся отстреле скота из внутреней кухни Фэ эС Бэ 😁
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23.03.2024 04:59 Відповісти
Що за дурня? 100-тисячне угрупування на кордоні можна побачити не лише з супутника, але й в бінокль (хоча буданов, рєзніков, данілов, верещук, єрмак, зеленський примудрилися "не бачити" концентрацію стотисячного угрупування на кордоні навіть за добу до вторгнення!).
І для розуміння наявності таких сил агресора не потрібна шпигунська мережа. А от детальний план наступу з супутника не побачиш і стрілочки напрямів руху бойових частин в бінокль не розгледиш.
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23.03.2024 10:12 Відповісти
хто мав розум, той і так розумів що війна буде, це питання було часу, а коли кацапня почала під приводом навчань стягувати війсьька навколо України, то тільки дебіли не рзуміли для чого. про те, що буде війна стало зрозуміло ще в 2008 році.
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23.03.2024 07:22 Відповісти
Про неминучий напад параші на Україну націоналісти-дисиденти говорили з початку 1990-х, фактично - від моменту отримання Україною Незалежності. Але їх не хотіли чути не лише пересічні українці, але й можновладці типу чучми.
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23.03.2024 10:16 Відповісти
Та камон! То все справа рук фсб. Завтра Васіліч, який стабільно грає роль "путлероіда", звернеться до своєї худоби, навішає ***** на вуха і мобілізує іще пару мільйонів м'яса!
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23.03.2024 00:13 Відповісти
CNN

Бойовики ІДІЛ взяли на себе відповідальність за напад на популярний концертний майданчик під Москвою в п'ятницю, в результаті якого загинули щонайменше 40 людей і понад 100 отримали поранення після того, як нападники штурмували зал зі зброєю і запалювальними пристроями.

Терористичне угруповання взяло на себе відповідальність за напад у короткій заяві, опублікованій пов'язаним з ІДІЛ інформаційним агентством "Амак" у Telegram у п'ятницю.
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23.03.2024 00:22 Відповісти
Совет Безопасности ООН: Теракт в Подмосковье - отвратительная и трусливая атака
22 БЕРЕЗНЯ РОСІЯНИ ЗАВДАЛИ УКРАЇНІ 88 РАКЕТНИХ ТА 143 АВІАЦІЙНИХ УДАРІВ
Совет Безопасности ООН: ???
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23.03.2024 08:24 Відповісти
Це все постановка....як писали кацапи про вбитих Українців в Бучі.
Тепер ця постановка в центрі московитів! чєго не смійотесь? ето росия,так казав жирік-підарас!?
А це постановка фашиста путіна:
Норд Ост 1.
Крокус сіті хол 2.
вангую кремль 3.
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23.03.2024 00:27 Відповісти
Не , ну , неплохо так погуляли. поддержеваю. так бы почаще во всех российских городах. Что посеешь то и пожнёшь
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23.03.2024 00:28 Відповісти
Якась довбанута кацапка, Паніка, паніка, волає, від її істерики паніка ще більша ...
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23.03.2024 01:06 Відповісти
!!
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23.03.2024 01:47 Відповісти
Чпокус Сiтi Холоп
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23.03.2024 02:11 Відповісти
********* - імперія зла, яку всі ненавідят.
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23.03.2024 02:19 Відповісти
Спецназ весь в Україні, залишились одні мусора😁
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23.03.2024 02:24 Відповісти
Колись давно поспівчував би, а зараз харя "на всі тридцять два", ще й коньячку хряпну, - не жаль звірину! А ще я казав, кінець війни почнеться з Мац-квакії, і мені ***** за якого сценарію: - нехай гризуть те, в чому самі винні. АРХ М
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23.03.2024 03:39 Відповісти
Сподіваюсь Шклярській встиг проспівіти пісню "Ночь" ?
Стрілки за національністю інгуші. Так, що до України ніяких претензій зі сторони світової спільноти.
То шо це ФСБ ніяких сумнівів немає.
Шмонають при вході сильно. Зброя, БК та СВП були занесені зазлегідь.
Все, як по класиці оперативно - диверсійної роботи.
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23.03.2024 04:29 Відповісти
у этого урода есть песенка еще про пулю мотылек . не помешало бы покрутить раша-быдлу ..КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР ПАСМАТРИ !!!!! ..
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23.03.2024 08:09 Відповісти
Якісь стрільці косоокі,лише 60 цапів утилізували.
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23.03.2024 04:43 Відповісти
Це жах)))))
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23.03.2024 04:48 Відповісти
Справді, 820 дохляків-кацапів трохи пом'якшив би жах. Але почин непоганий.
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23.03.2024 10:00 Відповісти
Божииии, какстрашна ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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23.03.2024 04:57 Відповісти
«Неслыханный вздор!» - говорят мне друзья и соседи:
«Зрелище это жестоко и безобразно!
Стыдятся подобных вещей лишь наивные дети
А в сущности дохлые орки - как это прекрасно!»

Король и Шут ))))))))))))))))))
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23.03.2024 05:01 Відповісти
Є така прикмета , якщо ускій здохне в себе в дома в ****** ,то в Україну він не ногою . Так що пофігу , хто да як , найважливіші щоб було дуже багато. 40 чи 60 це мало . Та якщо хтось, скаже, що там були жінки, так я відповім , що з тих самок виходять не погані кирувальники дронів , шахедів , та таке інше
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23.03.2024 05:56 Відповісти
Це ***** дякує за вибори
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23.03.2024 06:28 Відповісти
Вибіралі вибіралі зато уж вибралі
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23.03.2024 08:02 Відповісти
Вже знайшли телефон, в котрому 120 разів записана пісня "Батько наш Бандера" і різдвяний концерт гуцульського ансамблю.
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23.03.2024 06:41 Відповісти
це фейк і постановка, вони потім всі пішли далі дивитися когцер далі. ніякої стрілянини не було, це кіно знімали.
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23.03.2024 07:25 Відповісти
путін пройшов інавгурацію....трошки своїм......а потім всі на війну з Україною....ворог людства,ворог планети Земля...
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23.03.2024 07:53 Відповісти
***** в.в. устроил в маскве ..пикник.. и проводит сво урряяяяяя раша быдло уррряяяя
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23.03.2024 08:06 Відповісти
КАК ТАМ В САМАЛЕТЕ ГАВАРИЛА САМКА НАВАЛЬНАГА .. МАЛЬЧИК ПРИНЕСИ ВОДКИ МЫ ДАМОЙ ЕДЕМ .. это когда после ..новичка.. они дамой летели из Германии
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23.03.2024 08:13 Відповісти
це ж відсилка до кіна "****"
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23.03.2024 09:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fEZffsKJOm8
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23.03.2024 09:16 Відповісти
Хорошо,но очень мало кацапни сдохло,
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23.03.2024 08:27 Відповісти
помітив по-жизні, шо харошого всіхда не хватає (с) вумная сабака Соня
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23.03.2024 09:14 Відповісти
Це орді Сирія боком вилазить, це Алепо-Маріуполь( такі самі методи знищення населення) і вишенька на тортик, в раші майже 40% населення мусульмани тому і хватають українських дітей і вивозять в глибину рассєї.
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23.03.2024 08:44 Відповісти
До речі ,тільки що розвідка США підтвердила ,що це раші прилетіло за Сирію і за Чечню. Думаю що настануть часи коли кожному "герою": раш-пілоту , капітану корабля ,командиру іскандеру прилетить відплата і їм і їхнім сім"ям. Кров за кров- істина стародавня як світ!
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23.03.2024 11:01 Відповісти
другий день якесь настроєніє піднесене.. с чєго би ета?
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23.03.2024 09:17 Відповісти
У Пікніку непогана карма, треба давати концерт у Кремлю, толку буде більше
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23.03.2024 09:23 Відповісти
Карма такая ****... 😆😆
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23.03.2024 09:29 Відповісти
Кожному хто купив квиток на концерт Пікнік, концерт Кобзона у подарунок!
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23.03.2024 09:58 Відповісти
Як і у першій чеченськівійни ФСБ-РУЛИТЬ!(з підривом багатоповерхівок). Тепер у путлера проблем з мобілізацією-не буде! Москичі і пітерці вишукаються у черги біля....воєнкоматів-всі на фронт!МАТЬ-РОДИНА зовет....
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23.03.2024 10:05 Відповісти
"Предварительный список подозреваемых террористов устроивших вчера массовый расстрел мирных людей:
• Фаизов Ривожидин Зокирджонович (20.05.2004)
• Исмоилов Ривожидин Исломович (25.09.1972)
• Фаизов Мухаммад-Собир Зокирджонович (20.05.2004)
• Насрамаилов Махамадрасул Зарабидинович (21.07.1986)
• Сафолзода Шохинджон Абдугафорович (28.07.2002)
• Назаров Рустам Исроилович (02.01.1995)
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23.03.2024 10:11 Відповісти
Підарів мотивують до нової війни? Кого на цей раз "за трі дня"?
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23.03.2024 10:13 Відповісти
дивуе що там візитку Яроша ще не знайшли, але думаю ще знайдут і сліди приведут в Україну. а за себе скажу, от чомусь зовсім не шкода вбитих кацапів, це ж ті самі які всикались від окупації Криму і від бомбардувань наших міст.
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23.03.2024 10:20 Відповісти
Кацапи нічого не вміють вигадувати самі - тільки мавпувати і копіювати 🤣
Вперьйод расєя
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23.03.2024 10:46 Відповісти
Дивно,що амери й досі не закликали припинити напади та російські концертні зали,а то ціни на квитки на концерти в усьому світі ростуть.....
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23.03.2024 10:48 Відповісти
скорей бы они друг друга перебили.нация рабов.их шпилят а им видать в кайф.хуйня их по корень вырезает а они от этого прутся.
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23.03.2024 10:53 Відповісти
Це те що мало статись після "виборів", тепер тупін отримав карт бланш на усе що завгодно.
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23.03.2024 11:02 Відповісти
Відправились на довічний пікнік)))
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23.03.2024 11:17 Відповісти
Вове пу....все пох....ю!Шоу продолжается...Пока рашоплемя не поменяет вождя и фсбешную свору шоу будет продолжатся.
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23.03.2024 17:41 Відповісти
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