82 вбитих і понад 120 поранених. Стрільба на концерті у Москві (оновлено). ВIДЕО

У Росії очевидці повідомляють про стрілянину в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Baza.

Як зазначається, стрілянина розпочалася під час виступу гурту "Пікнік". За попередніми даними, є постраждалі.

За словами очевидців, чоловік відкрив стрілянину з автоматичної зброї. Повідомляється про велику кількість поранених.

За даними "Бази", відомо про 35 постраждалих. Будинок "Крокус сіті хол" горить - над ним видно клуби чорного диму.

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Пізніше у телеграм-каналі зазначили:

Щонайменше 12 людей загинули, постраждали не менше 35 осіб.

Точних даних про нападників поки що немає - частина очевидців каже, що їх було кілька. Стріляли з автоматів, також у будівлі влаштували вибух.

У "Крокусі" може залишатися приблизно 100 осіб. Частина могла сховатися на -1 поверсі, частина відрізана вогнем на четвертому поверсі. Будівля охоплена вогнем.

Пожежники не можуть почати гасіння та порятунок - вони очікують на спецпризначенців.

До "Крокус сіті холу" відправили 50 бригад швидкої допомоги.

Оновлено: вже відомо про 14 загиблих під час стрілянини у "Крокус Сіті Холл". Ще щонайменше 42 особи зазнали поранень.

Як пізніше повідомило джерело 112, унаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" 40 людей загинули і понад 100 поранені.

За даними джерел телеграм-каналу 112, кількість загиблих під час атаки на Крокус Сіті Холл зросла до 82 осіб, з них 3 дітей.

РИА-Новости пише, що МНС Росії опублікувало список госпіталізованих після теракту в "Крокусі" на 9 мск, у ньому 107 осіб. Згодом МОЗ Підмосков'я опублікувало список постраждалих під час теракту: там 121 особа, з них госпіталізовано 107.