Ворог завдав удару балістичною ракетою по Одещині, - Сили оборони півдня

Ворог завдав удару балістичною ракетою по Одеській області.

Про це повідомили Сили оборони півдня України, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує активну безпілотну розвідку з моря і знов застосував балістику по Одещині. З тимчасово окупованого Криму вдарив, імовірно "Іскандер-М", намагаючись нищити інфраструктуру регіону", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що в Одеському районі, в місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано.

Інформація про постраждалих не надходила.

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