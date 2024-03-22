Ворог завдав удару балістичною ракетою по Одещині, - Сили оборони півдня
Ворог завдав удару балістичною ракетою по Одеській області.
Про це повідомили Сили оборони півдня України, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог продовжує активну безпілотну розвідку з моря і знов застосував балістику по Одещині. З тимчасово окупованого Криму вдарив, імовірно "Іскандер-М", намагаючись нищити інфраструктуру регіону", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що в Одеському районі, в місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано.
Інформація про постраждалих не надходила.
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Михайло Иляш
показати весь коментар22.03.2024 20:37 Відповісти Мені подобається 11 Посилання
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