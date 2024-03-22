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Новини Війна
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Ворог завдав удару балістичною ракетою по Одещині, - Сили оборони півдня

вибух

Ворог завдав удару балістичною ракетою по Одеській області.

Про це повідомили Сили оборони півдня України, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує активну безпілотну розвідку з моря і знов застосував балістику по Одещині. З тимчасово окупованого Криму вдарив, імовірно "Іскандер-М", намагаючись нищити інфраструктуру регіону", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що в Одеському районі, в місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано.

Інформація про постраждалих не надходила.

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Автор: 

обстріл (29234) Одеса (5500) Одеська область (3297) балістичні ракети (444)


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Нас будуть вбивати а нам казати - не бийте по РФ. По факту нас прирекли на геноцид. Всі хто це не бачить - рожеві поні
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22.03.2024 20:37 Відповісти
 
 