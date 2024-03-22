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Новини Допомога Україні
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Розвідувальні дрони та забезпечення систем ППО: Велика Британія оголосила про новий пакет допомоги для ЗСУ

Розвідувальний дрон

Велика Британія оголосила про нову військову допомогу для України, спрямовану, зокрема, на посилення протиповітряної оборони.

 Про це повідомило Міністерство оборони держави, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За даними оборонного відомства, в новий пакет вартістю 60 млн фунтів ($75 млн) від Міжнародного фонду для України, яким керує Велика Британія, увійдуть розвідувальні безпілотники для підтримки Збройних Сил України.

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Пакет також міститиме 20 млн фунтів ($25 млн) на забезпечення систем протиповітряної оборони, щоб допомогти зберегти українське небо.

Автор: 

Велика Британія (5663) допомога (8450)


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Дякуемо.
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22.03.2024 21:05 Відповісти
Це все дуже добре… але Сунаку саме місце серед індусів…. якось він зливається з ландшафтом а ініціативу перехоплює Макрон ….
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22.03.2024 21:05 Відповісти
Довбойоб?
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22.03.2024 21:14 Відповісти
Эмігрант-ухилянт…?
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22.03.2024 21:18 Відповісти
Ініціативу по чому по блокуванні зерна з України, читай новину вище.
Поки що він тільки *******, а зброї для України передає найбільше Німеччина.
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22.03.2024 21:59 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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22.03.2024 21:41 Відповісти
 
 