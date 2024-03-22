Розвідувальні дрони та забезпечення систем ППО: Велика Британія оголосила про новий пакет допомоги для ЗСУ

Велика Британія оголосила про нову військову допомогу для України, спрямовану, зокрема, на посилення протиповітряної оборони.

Про це повідомило Міністерство оборони держави, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За даними оборонного відомства, в новий пакет вартістю 60 млн фунтів ($75 млн) від Міжнародного фонду для України, яким керує Велика Британія, увійдуть розвідувальні безпілотники для підтримки Збройних Сил України.

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Пакет також міститиме 20 млн фунтів ($25 млн) на забезпечення систем протиповітряної оборони, щоб допомогти зберегти українське небо.