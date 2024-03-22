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Кияни допоможуть громадам Харкова та Запоріжжя, які найбільше постраждали від ракетної атаки минулої ночі, - Кличко

кличко

Мер Києва Віталій Кличко запропонував допомогу від столиці Харкову і Запоріжжю, які найбільше постраждали внаслідок ракетної атаки росіян минулої ночі. Допомога буде відправлена, щойно Київ отримає перелік найнеобхіднішого від мерів цих міст.

Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Київ допоможе містам, що найбільше постраждали від варварської атаки ворога минулої ночі. Зокрема, Харкову та Запоріжжю. Говорив з їх очільниками, запропонував допомогу. Зараз вони формулюють головні потреби і столиця, що зможе, оперативно відправить", - повідомив Кличко.

Також Кличко зазначив, що допомогу постраждалим громадам надасть Асоціація міст України.

"Переконаний, що в рамках Асоціації міст ми можемо консолідовано відреагувати й підтримати міста й селища. Визначаємо, що потрібно іншим постраждалим від атаки громадам. Та те, чим можуть допомогти інші громади", - наголосив голова АМУ Віталій Кличко.

Також читайте: Київрада готується збільшити фінансування ЗСУ втричі – до 5 мільярдів, - Кличко

Автор: 

Запоріжжя (2297) Кличко Віталій (3527) Харків (5702) Асоціація міст України (20)


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Кличко молодець, він як Макрон, має власну гідність і честь!
А ота отара, з приблуд95, то наслідки/спадщина від совдепії з 2019 року!
Бачили очі, що брали, то їжте …
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22.03.2024 21:25 Відповісти
Виталька и честь-это,извините, оксюморон. ЧСВ-да,но не честь.Откуда,как говорится,в ж.пе алмазы.
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22.03.2024 23:15 Відповісти
Коли Віталік каже допоможемо, мені хочеться кричати, рятуйтесь, хто може!
Колись цей спасатель, потерпілим від шахрая забудовника Войцеховського вже "допоміг" тим, що недобудовані ЖК віддав рейдерам
https://www.facebook.com/groups/561517177370557#_blank https://www.facebook.com/groups/561517177370557
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22.03.2024 21:29 Відповісти
Ти вже ****** зі своїми недобудованими жк.
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23.03.2024 05:47 Відповісти
киев пухнет от баблища. клычку б почаще выступать с подобными инициативами - цены б ему не было. а так - есть.
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23.03.2024 00:20 Відповісти
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23.03.2024 01:46 Відповісти
А хто нормальний ходить у даринок? Там ціни на турецьке і польське лайно просто космос. При цьому треба у трусах стояти міряти щось під прилавком як у 90-х.
Майже у всіх тц є море дешевих торговельних марок. Нах. той даринок.
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23.03.2024 05:50 Відповісти
У киян до кличка є багато претензій, однак допомога міста бойовим підрозділам і містам, що постраждали - це дуже правильні вчинки.
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23.03.2024 05:54 Відповісти
 
 