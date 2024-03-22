Кияни допоможуть громадам Харкова та Запоріжжя, які найбільше постраждали від ракетної атаки минулої ночі, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко запропонував допомогу від столиці Харкову і Запоріжжю, які найбільше постраждали внаслідок ракетної атаки росіян минулої ночі. Допомога буде відправлена, щойно Київ отримає перелік найнеобхіднішого від мерів цих міст.
Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Київ допоможе містам, що найбільше постраждали від варварської атаки ворога минулої ночі. Зокрема, Харкову та Запоріжжю. Говорив з їх очільниками, запропонував допомогу. Зараз вони формулюють головні потреби і столиця, що зможе, оперативно відправить", - повідомив Кличко.
Також Кличко зазначив, що допомогу постраждалим громадам надасть Асоціація міст України.
"Переконаний, що в рамках Асоціації міст ми можемо консолідовано відреагувати й підтримати міста й селища. Визначаємо, що потрібно іншим постраждалим від атаки громадам. Та те, чим можуть допомогти інші громади", - наголосив голова АМУ Віталій Кличко.
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А ота отара, з приблуд95, то наслідки/спадщина від совдепії з 2019 року!
Бачили очі, що брали, то їжте …
Колись цей спасатель, потерпілим від шахрая забудовника Войцеховського вже "допоміг" тим, що недобудовані ЖК віддав рейдерам
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Майже у всіх тц є море дешевих торговельних марок. Нах. той даринок.