У Харкові відновлено енергопостачання 310 тис. споживачів, залишаються без електроенергії - 360 тис., - Міненерго

Енергетики протягом доби повернули світло для понад 1 мільйона споживачів, які знеструмлювалися через ворожі обстріли та мережеві обмеження. У Харкові заживлено 310 тисяч споживачів.

Про це повідомляє Міністерство енергетики, інформує Цензор.НЕТ.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ



Енергетики повернули світло 310 тисячам споживачів м. Харків. Залишаються без напруги 360 тисяч споживачів. Заживлена вся критична інфраструктура міста. Тривають відновлювальні роботи. Споживачі Харківської області, які вимикалися через ранковий обстріл обласного центру, заживлені.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ



На Одещині залишаються без світла 177 тисяч споживачів, які тимчасово знеструмлені через мережеві обмеження. Увечері через значні пошкодження та навантаження на систему введено екстрені відключення світла.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ



Заживлено всіх споживачів, які вимикалися внаслідок ракетного обстрілу. Однак на період вечірнього максимуму споживання вводяться мережеві обмеження: відключено 30,8 тисячі споживачів у 51 населеному пункті.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ



Через ворожі обстріли залишаються відключеними 25,5 тисячі абонентів. Тривають відновлювальні роботи.

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ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ



Після обстрілів залишаються без напруги 137 абонентів. Також з технологічних причин вимикалися 5924 споживачі – усіх заживлено.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ



Всі 2,5 тисячі споживачів, які знеструмлювался внаслідок ранкового удару, заживлені.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ



Енергетики відновили повітряну лінію, що була пошкоджена, заживлено 1200 споживачів. Залишаються без напруги 6940 споживачів у 73 населених пунктах.

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