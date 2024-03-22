У Конгресі ініціюють усунення Джонсона з посади спікера Палати представників, - The Hill

За інформацією видання The Hill, член Палати представників США та соратниця Дональда Трампа Марджорі Тейлор Грін ініціювала відставку спікера-однопартійця Майка Джонсона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Грін подала клопотання про звільнення спікера Джонсона – той самий процедурний крок, який призвів до усунення колишнього спікера Палати представників Кевіна Маккарті у жовтні минулого року.

Грін звинуватила Джонсона у тому, що він занадто багато віддав президенту США Джо Байдену та демократам під час перемовин про фінансування уряду. Вона припустила, що серйозно обмірковує можливість подати клопотання про звільнення Джонсона із посади спікера.

Як пише The Hill, наразі незрозуміло, чи залучиться Грін достатньою підтримкою, щоб відсторонити спікера. Це пов’язано з тим, що низка демократів, які одностайно проголосували за відсторонення Маккарті, кажуть, що підтримають Джонсона, якщо той продовжить укладати двопартійні угоди із Байденом щодо таких питань, як держфінансування та допомога Україні.

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Раніше Джонсон відмовився розглядати ухвалений Сенатом пакет допомоги Україні, проте пообіцяв працювати над версією закону в Палаті представників, коли Конгрес повернеться до Вашингтона після канікул в середині квітня.