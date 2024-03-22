У Конгресі ініціюють усунення Джонсона з посади спікера Палати представників, - The Hill
За інформацією видання The Hill, член Палати представників США та соратниця Дональда Трампа Марджорі Тейлор Грін ініціювала відставку спікера-однопартійця Майка Джонсона.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Грін подала клопотання про звільнення спікера Джонсона – той самий процедурний крок, який призвів до усунення колишнього спікера Палати представників Кевіна Маккарті у жовтні минулого року.
Грін звинуватила Джонсона у тому, що він занадто багато віддав президенту США Джо Байдену та демократам під час перемовин про фінансування уряду. Вона припустила, що серйозно обмірковує можливість подати клопотання про звільнення Джонсона із посади спікера.
Як пише The Hill, наразі незрозуміло, чи залучиться Грін достатньою підтримкою, щоб відсторонити спікера. Це пов’язано з тим, що низка демократів, які одностайно проголосували за відсторонення Маккарті, кажуть, що підтримають Джонсона, якщо той продовжить укладати двопартійні угоди із Байденом щодо таких питань, як держфінансування та допомога Україні.
Раніше Джонсон відмовився розглядати ухвалений Сенатом пакет допомоги Україні, проте пообіцяв працювати над версією закону в Палаті представників, коли Конгрес повернеться до Вашингтона після канікул в середині квітня.
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або американці пошлють Рудого Клоуна мєлкім лєсом, або пропадуть
Нажаль світом керують, в більшості, покидьки та нарциси. А от їх керування здійснюється зі згоди та да за благословінням мудаків і імбіцілів.
І лише невелика кількість народу країни, зазвичай яка не перевищує 10%, вимущена постійно виправляти помилки мудаків і імбіцилів, паралельно виховуючи останніх.
Бий. Але не плутай- зліва сп&а Трампа.
Зправа- Джонсона.
Роби дуплет!
Республіканці , чоловіки ,, що ви їй ніяк ради не дасте . ? За патли і фейсом об підлогу .
Але це не вирішить його грошову кризу, угода все ще стикається з юридичною невизначеністю. Тривають судові процеси, спрямовані на те, щоб заблокувати закриття злиття. Експерти кажуть, що ринок різко переоцінює Trump Media, виходячи з фундаментальних показників компанії. Трампу буде важко скинути акції або навіть закласти їх як заставу.
CNN
Чому послиця-клуша маркарова не переймається головним на сьогодні питанням української амбасади? А це питання - проведення роботи із демократами і республіканцями у Палаті представників Конгресу, їх переконання в тім, щоби решта 26 когресменів від демпартії і принаймні 4 респи підписали петицію https://clerk.house.gov/DischargePetition/2024031209?CongressNum=118 Discharge petition #9 про особливий порядок голосування без участі спікера джонсона законопроєкту HR 5673 про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму $95 млрд.
Щоби врешті добитись винесення цього законопроєкту на голосування й прийняття.
188 голосів, в тому числі одного республіканця вже є. Залишилось зібрати 30...
В голові не вкладається: українські бійці гинуть в смертельній битві з переважаючими силами ворога, без авіаційної, а часто й артилерійської підтримки, а ця зелена жаба жирує у Вашингтоні, власним ресторанним бізнесом займається, замість того, щоби виконувати свої посадові обов'язки.
Зеленському потрібно негайно звільнити цю корумповану і цинічну особу та призначити на її місце компетентного, досвідченого та достойного дипломата!