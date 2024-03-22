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У Конгресі ініціюють усунення Джонсона з посади спікера Палати представників, - The Hill

джонсон,майк

За інформацією видання The Hill, член Палати представників США та соратниця Дональда Трампа Марджорі Тейлор Грін ініціювала відставку спікера-однопартійця Майка Джонсона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Грін подала клопотання про звільнення спікера Джонсона – той самий процедурний крок, який призвів до усунення колишнього спікера Палати представників Кевіна Маккарті у жовтні минулого року.

Грін звинуватила Джонсона у тому, що він занадто багато віддав президенту США Джо Байдену та демократам під час перемовин про фінансування уряду. Вона припустила, що серйозно обмірковує можливість подати клопотання про звільнення Джонсона із посади спікера.

Як пише The Hill, наразі незрозуміло, чи залучиться Грін достатньою підтримкою, щоб відсторонити спікера. Це пов’язано з тим, що низка демократів, які одностайно проголосували за відсторонення Маккарті, кажуть, що підтримають Джонсона, якщо той продовжить укладати двопартійні угоди із Байденом щодо таких питань, як держфінансування та допомога Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Республіканці обговорюють використання заморожених активів РФ та концепцію позики для надання допомоги Україні, - спікер Конгресу Джонсон

Раніше Джонсон відмовився розглядати ухвалений Сенатом пакет допомоги Україні, проте пообіцяв працювати над версією закону в Палаті представників, коли Конгрес повернеться до Вашингтона після канікул в середині квітня.

Автор: 

Конгрес США (1237) США (23426) Джонсон Майк (143)


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Топ коментарі
+47
*****, та як же ви заїбали.
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22.03.2024 22:08 Відповісти
+28
Чому цим світом керують суцільні мудаки?
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22.03.2024 22:09 Відповісти
+18
Господа, позвольте я пробью с ноги!
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22.03.2024 22:09 Відповісти
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*****, та як же ви заїбали.
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22.03.2024 22:08 Відповісти
Трамп давить на Джонсона. Сиди тихо, а то…
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22.03.2024 22:17 Відповісти
Так у вас же країна мрії , зразок демократії , який у дідька тиск ? ((
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22.03.2024 22:41 Відповісти
"пропал дом", а ще за моєї памьяті США були Країною Мрії

або американці пошлють Рудого Клоуна мєлкім лєсом, або пропадуть
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22.03.2024 23:04 Відповісти
Вони і зараз такими є.
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22.03.2024 23:18 Відповісти
єто вже врємєнно... якщо переможе рудий
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23.03.2024 01:19 Відповісти
Чому цим світом керують суцільні мудаки?
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22.03.2024 22:09 Відповісти
Бо у них відсутні морально-етичні норми , це дозволяє лізти вгору по трупах інших
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22.03.2024 22:42 Відповісти
Може тому, що порядні люди не хочуть лізти в це лайно, а байдужі заплющують очі? Кожна людина повинна усвідомити своє право на частину влади, на честь та гідність. Та жити відповідно цим принципам. Інакше нікому буде заважати мудакам.
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22.03.2024 23:02 Відповісти
Бєзуммна Грін пофарбувалась

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22.03.2024 23:07 Відповісти
Мля, я тепер не засну.
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22.03.2024 23:10 Відповісти
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22.03.2024 23:34 Відповісти
Ти помиляєшся, друже.

Нажаль світом керують, в більшості, покидьки та нарциси. А от їх керування здійснюється зі згоди та да за благословінням мудаків і імбіцілів.

І лише невелика кількість народу країни, зазвичай яка не перевищує 10%, вимущена постійно виправляти помилки мудаків і імбіцилів, паралельно виховуючи останніх.
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22.03.2024 23:29 Відповісти
Бо мудаків, курва, більшість - 73%. Хіба не знав?
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23.03.2024 00:20 Відповісти
Господа, позвольте я пробью с ноги!
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22.03.2024 22:09 Відповісти
Залюбки

Бий. Але не плутай- зліва сп&а Трампа.
Зправа- Джонсона.

Роби дуплет!
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22.03.2024 22:19 Відповісти
усрате нато..(
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22.03.2024 22:12 Відповісти
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22.03.2024 22:13 Відповісти
Та ви там дістали . !! Що ви ніяк з тією чорноротою ***** не можете нічого вдіяти . Я в шоці .
Республіканці , чоловіки ,, що ви їй ніяк ради не дасте . ? За патли і фейсом об підлогу .
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22.03.2024 22:14 Відповісти
То трамп все каламутить
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22.03.2024 22:44 Відповісти
Наша пісня дуже нова - починаєм її знову.
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22.03.2024 22:14 Відповісти
То вже вибивайте з під нього крісло.
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22.03.2024 22:16 Відповісти
Не знаю, але Кенеді вмер після єдиного пострілу. Не розумію, чому світ перестав користуватись подібними методами.
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22.03.2024 22:20 Відповісти
За тим пострілом вже велика черга на чолі з путіним. Стрілка нема.
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22.03.2024 22:36 Відповісти
Трамп збирається стати багатшим на 3 мільярди доларів після того, як буде схвалено угоду про виведення його компанії на біржу.

Але це не вирішить його грошову кризу, угода все ще стикається з юридичною невизначеністю. Тривають судові процеси, спрямовані на те, щоб заблокувати закриття злиття. Експерти кажуть, що ринок різко переоцінює Trump Media, виходячи з фундаментальних показників компанії. Трампу буде важко скинути акції або навіть закласти їх як заставу.
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22.03.2024 22:18 Відповісти
Trump Media & Technology Group, власник соціальної медіа-платформи Трампа Truth Social, яка бореться з труднощами, знаходиться на порозі виходу на біржу наступного тижня. Якщо акціонери проголосують за схвалення злиття Trump Media, Трамп буде володіти акціями на суму понад $3 млрд за поточними ринковими цінами.

CNN
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22.03.2024 22:44 Відповісти
Драма Трампа пов'язана з його боротьбою за те, щоб знайти заставу для покриття 464 мільйонів доларів плюс відсотки, щоб він міг оскаржити рішення суду у справі про цивільне шахрайство проти нього, його дорослих синів і його компанії. Якщо він не зможе якимось чином знайти гроші до понеділка, генеральний прокурор Нью-Йорка може почати конфіскацію частини активів Трампа, щоб профінансувати його зобов'язання перед державою.
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22.03.2024 22:51 Відповісти
Женіть цього християнського покидька сцяним ганчір'ям
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22.03.2024 22:21 Відповісти
не варто. краще демократам з ним домовитись, що якщо він поставить на голосування пакет допомоги Україні, то демократи не проголосують за його відставку, а голосів маговців буде недостатньо, щоб скинути Джонсона з посади.
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22.03.2024 23:05 Відповісти
На*уй этого очкастого *****.
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22.03.2024 22:23 Відповісти
Давно пора!
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22.03.2024 22:28 Відповісти
З того всього хочеться запитати: а де наша дипломатична місія у США?
Чому послиця-клуша маркарова не переймається головним на сьогодні питанням української амбасади? А це питання - проведення роботи із демократами і республіканцями у Палаті представників Конгресу, їх переконання в тім, щоби решта 26 когресменів від демпартії і принаймні 4 респи підписали петицію https://clerk.house.gov/DischargePetition/2024031209?CongressNum=118 Discharge petition #9 про особливий порядок голосування без участі спікера джонсона законопроєкту HR 5673 про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму $95 млрд.
Щоби врешті добитись винесення цього законопроєкту на голосування й прийняття.
188 голосів, в тому числі одного республіканця вже є. Залишилось зібрати 30...
В голові не вкладається: українські бійці гинуть в смертельній битві з переважаючими силами ворога, без авіаційної, а часто й артилерійської підтримки, а ця зелена жаба жирує у Вашингтоні, власним ресторанним бізнесом займається, замість того, щоби виконувати свої посадові обов'язки.
Зеленському потрібно негайно звільнити цю корумповану і цинічну особу та призначити на її місце компетентного, досвідченого та достойного дипломата!
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22.03.2024 22:28 Відповісти
Тому що ти дурачок, який не розуміє базових моментів американської політики.
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22.03.2024 22:50 Відповісти
Тому, що ота пОслиця виступала проти Лендлізу, та займалась і займається виключно своїм бізнесом. Клала вона на Україну та Українців - їй від дермаків команди не було щось робити для України. Але продовжуйте вірити у те, що все це клятий Трамп, куплений ******, мутить.
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22.03.2024 23:30 Відповісти
Вона порошенківська засланка. Невже зільц підмахнув декілька грам коксу коли приймав її на службу?
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23.03.2024 14:20 Відповісти
У вибори дітл0хи граються..
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22.03.2024 22:30 Відповісти
Марджори Тейлор Грин конченая тварь которая должна висеть на дереве с верёвкой на шее.
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22.03.2024 22:30 Відповісти
Дурачок?) Вона нам прекрасну послугу зробила, зробивши Джонсона залежним від демократів.
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22.03.2024 22:52 Відповісти
Привели на посаду, як шавку Трампа, а піде обісцяний.
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22.03.2024 22:31 Відповісти
Самое смешное, что Джонсон и делал всё то, что делал, чтобы его не убрали с поста спикера, которым он очень дорожит и в итоге всё равно не угоден Трампу и его своре оказался )
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22.03.2024 22:36 Відповісти
Невдовзі в скунса Джонсона в політичних колах Америки почнуть плювати всі кому захочеться, сам себе поховав.
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22.03.2024 22:38 Відповісти
Я думав це у нас якийсь дурдом в раді, а там реально - ******** !!!
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22.03.2024 22:39 Відповісти
Яка хороша новина! Повністю підтримую!
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22.03.2024 22:46 Відповісти
і що, демократи купляться на таку дешеву провокацію фанатички-трампонихи?
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22.03.2024 22:49 Відповісти
Дуже вчасно, знову бабок не побачемо...
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22.03.2024 22:55 Відповісти
Середина квітня блд. Це просто знущання. Союзники блд
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22.03.2024 22:57 Відповісти
Ще один доказ того, що магашисти-трампісти не хочуть приймати будь-яких законів в Конгресі, не лише про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Бо спікер джонсон, хотів він того чи ні, але мусів поставити закон про держбюджет на голосування... Нагадаю, попередник Маккарті поставив на голосування лише тимчасовий бюджет на два (чи три? не згадаю) місяці... Тепер поставив джонсон, проголосували (а куди їм було діватися) - і джонсон позбудиться посади...
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22.03.2024 23:00 Відповісти
Саме так. Бо трампістам і самому рудому покидьку треба протягнути до виборів, показавши недієздатність і слабкість нинішньої влади в США - що у внутрішніх питаннях, що на міжнародній арені. А тим часом кремлівська повія орбан продовжуватиме обробляти трампа на замовлення куйла
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22.03.2024 23:06 Відповісти
Ця Марджорі Зелена аналог української Безуглої я так розумію.
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22.03.2024 23:04 Відповісти
Bezugla is Albert Einstein in comparison to Marjorie Taylor Greene. Even Kiva would look super smart next to her. I do not think in any other country she would be elected to public office of any kind, but in the US everything is possible. It is scary to even begin to imagine what her voters look like and what is going on in their heads.
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23.03.2024 00:26 Відповісти
Вся біда в авантюристі Трампі який боїтся за свою с.... і колотить все це ,ну а мудрий американський народ повірив в нього.
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23.03.2024 00:09 Відповісти
Там теж є "простий нарід".Єдине в чьому відрізняється від нашого-там більшість ******* амеріку.А трамп ніколи не називав америку "повією".
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23.03.2024 05:38 Відповісти
...якась безтолкова "Санта-Барбара"
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23.03.2024 08:16 Відповісти
 
 