Палата представників Конгресу схвалила бюджет на $1,2 трлн для уникнення шатдауну в США

Палата представників Конгресу США схвалила пакет про державне фінансування у розмірі 1,2 трильйона доларів, відправивши його до Сенату за кілька годин до призупинення роботи уряду.

Законопроєкт отримав 286 голосів конгресменів, 134 проголосували проти. Тепер його має схвалити Сенат – голосування відбудеться пізніше у п’ятницю. Понад 70% коштів пакету спрямують на оборону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Спікер Палати представників Майк Джонсон вніс законопроєкт на розгляд за спрощеною процедурою, яка потребує підтримки двох третин голосів для схвалення.

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Зазначається, що законодавці все ще можуть не встигнути проголосувати сьогодні за фінансування уряду, оскільки ця процедура у Сенаті може зайняти певний час.

Проти схвалення бюджетного пакету переважно голосували члени Республіканської партії: вони вважають, що законопроєкт містить замало їхніх політичних пріоритетів та передбачає занадто великі витрати.