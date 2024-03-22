Палата представників Конгресу схвалила бюджет на $1,2 трлн для уникнення шатдауну в США
Палата представників Конгресу США схвалила пакет про державне фінансування у розмірі 1,2 трильйона доларів, відправивши його до Сенату за кілька годин до призупинення роботи уряду.
Законопроєкт отримав 286 голосів конгресменів, 134 проголосували проти. Тепер його має схвалити Сенат – голосування відбудеться пізніше у п’ятницю. Понад 70% коштів пакету спрямують на оборону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Спікер Палати представників Майк Джонсон вніс законопроєкт на розгляд за спрощеною процедурою, яка потребує підтримки двох третин голосів для схвалення.
Зазначається, що законодавці все ще можуть не встигнути проголосувати сьогодні за фінансування уряду, оскільки ця процедура у Сенаті може зайняти певний час.
Проти схвалення бюджетного пакету переважно голосували члени Республіканської партії: вони вважають, що законопроєкт містить замало їхніх політичних пріоритетів та передбачає занадто великі витрати.
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Що ж путінські раби хочуть щоб злочинці були покарані найвищою мірою кари але злочинці втекли...
Прецедент для народного гніву створено, тож як раз на часі провести і мобілізацію.
Хто ще сумнівається, що це робота путінських чекістів?
агов русня- стрибай у домовину массово…!!!