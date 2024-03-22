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Палата представників Конгресу схвалила бюджет на $1,2 трлн для уникнення шатдауну в США

Палата представників Конгресу США

Палата представників Конгресу США схвалила пакет про державне фінансування у розмірі 1,2 трильйона доларів, відправивши його до Сенату за кілька годин до призупинення роботи уряду.

Законопроєкт отримав 286 голосів конгресменів, 134 проголосували проти. Тепер його має схвалити Сенат – голосування відбудеться пізніше у п’ятницю. Понад 70% коштів пакету спрямують на оборону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Спікер Палати представників Майк Джонсон вніс законопроєкт на розгляд за спрощеною процедурою, яка потребує підтримки двох третин голосів для схвалення.

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Зазначається, що законодавці все ще можуть не встигнути проголосувати сьогодні за фінансування уряду, оскільки ця процедура у Сенаті може зайняти певний час.

Проти схвалення бюджетного пакету переважно голосували члени Республіканської партії: вони вважають, що законопроєкт містить замало їхніх політичних пріоритетів та передбачає занадто великі витрати.

Автор: 

бюджет (3016) Конгрес США (1237)


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Топ коментарі
+4
Повідомляють, що путінські терористи втекли з місця злочину на білому седані. Справа закрита ну як і усі попередні.

Що ж путінські раби хочуть щоб злочинці були покарані найвищою мірою кари але злочинці втекли...

Прецедент для народного гніву створено, тож як раз на часі провести і мобілізацію.

Хто ще сумнівається, що це робота путінських чекістів?
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22.03.2024 22:12 Відповісти
+3
Спецназ гру покришив дурну вату і поїхав додому.А ваті розкажуть що це бандери,і все,можна ще тугіше гайки закручувати.Вата буде в зах ваті
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22.03.2024 22:23 Відповісти
+1
все як по нотам Чеченської. Якби тоді США вдарили по рукам - 500 000 українців були б живі
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22.03.2024 22:18 Відповісти
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22.03.2024 22:10 Відповісти
Від цього нам ні гріє , ні знобить ((
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22.03.2024 22:38 Відповісти
Повідомляють, що путінські терористи втекли з місця злочину на білому седані. Справа закрита ну як і усі попередні.

Що ж путінські раби хочуть щоб злочинці були покарані найвищою мірою кари але злочинці втекли...

Прецедент для народного гніву створено, тож як раз на часі провести і мобілізацію.

Хто ще сумнівається, що це робота путінських чекістів?
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22.03.2024 22:12 Відповісти
все як по нотам Чеченської. Якби тоді США вдарили по рукам - 500 000 українців були б живі
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22.03.2024 22:18 Відповісти
Втікали на білій ладі….🥹..

агов русня- стрибай у домовину массово…!!!
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22.03.2024 22:20 Відповісти
Спецназ гру покришив дурну вату і поїхав додому.А ваті розкажуть що це бандери,і все,можна ще тугіше гайки закручувати.Вата буде в зах ваті
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22.03.2024 22:23 Відповісти
Мобілізація і так поводиться з 2022.
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22.03.2024 22:29 Відповісти
Як ми ЩАСЛИВИ за США!
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22.03.2024 22:21 Відповісти
На стіну повинно вистачити..
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22.03.2024 22:33 Відповісти
ну, всьо. дєло сдєлано. можна на канікули.
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22.03.2024 22:34 Відповісти
спочатку у відставку. А потім на пенсію.
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22.03.2024 23:42 Відповісти
Ой, а я б ще потягнула…, що люди ще похвилювались, ну як у фільмах, залишається 2 сек до вибуху, а головний герой ледве встигає перерізати дріт…
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22.03.2024 23:01 Відповісти
 
 