Легіон "Свобода Росії": Теракт у Підмосков’ї є черговою кривавою провокацією путінського режиму

Легіон "Свобода Росії" оприлюднив заяву в якій звинуватив у теракті, що трапився в Підмосков’ї, "терористичний режим Путіна".

Про це йдеться в офіційній заяві Легіону "Свобода Росії", оприлюдненій у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"У трагедії, що сталася, сьогодні в Москві ми звинувачуємо терористичний режим Путіна. Ми вже стикалися з подібними проявами кремлівської диктатури з перших днів Путіна при владі та не здивовані черговою кривавою провокацією.

Теракт готувався. Його медійне освітлення теж.

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Підкреслимо, що Легіон не воює із мирними росіянами. "Рязанський цукор" — метод силовиків Путіна, який ми не підтримуємо і проти якого ведемо боротьбу", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 22 березня увечері у Підмосков’ї сталася стрілянина в концертному залі "Крокус Сіті Холл": 40 вбитих і понад 100 поранених.