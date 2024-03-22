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Легіон "Свобода Росії": Теракт у Підмосков’ї є черговою кривавою провокацією путінського режиму

Стрілянина в Крокус Хол

Легіон "Свобода Росії" оприлюднив заяву в якій звинуватив у теракті, що трапився в Підмосков’ї, "терористичний режим Путіна".

Про це йдеться в офіційній заяві Легіону "Свобода Росії", оприлюдненій у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"У трагедії, що сталася, сьогодні в Москві ми звинувачуємо терористичний режим Путіна. Ми вже стикалися з подібними проявами кремлівської диктатури з перших днів Путіна при владі та не здивовані черговою кривавою провокацією.

Теракт готувався. Його медійне освітлення теж.

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Підкреслимо, що Легіон не воює із мирними росіянами. "Рязанський цукор" — метод силовиків Путіна, який ми не підтримуємо і проти якого ведемо боротьбу", - йдеться у заяві.

Заява Легіону "Свобода Росії" щодо стрілянини у Москві

Нагадаємо, 22 березня увечері у Підмосков’ї сталася стрілянина в концертному залі "Крокус Сіті Холл": 40 вбитих і понад 100 поранених.

Автор: 

москва (1264) теракт (1027)


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Топ коментарі
+26
"Рязанський цукор"+"Бєслан"+"Норд-Ост"
Ніколи такого не було і ось знову (с)
Мене єдине цікавить: кого ж кремляді тепер зроблять "крайніми"? НАТО, ЄС, Бандерівців, хунту, бойових комарів чи рептилоїдних марсіян? 🤔
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22.03.2024 22:31 Відповісти
+24
Нормальна реакція. Виважена. Вчасна.
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22.03.2024 22:29 Відповісти
+23
на цьому бункерному маньяку тавро ніде ставити. кацапів не шкода. що обрали то й отримали.
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22.03.2024 22:29 Відповісти
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Нормальна реакція. Виважена. Вчасна.
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22.03.2024 22:29 Відповісти
на цьому бункерному маньяку тавро ніде ставити. кацапів не шкода. що обрали то й отримали.
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22.03.2024 22:29 Відповісти
Це не провокація патрушева а реальна боротьба поневолених народів з кацапами про що я раніше писав.
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22.03.2024 22:55 Відповісти
плєшивий вб'є стільки кріпаків, стільки буде вважати за потрібне.
вбивати рабів, йому, як яскраво вираженій сцикливій істоті, дуже подобається!
тим більше, що раби, вчора, добровільно погодилися на це.
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22.03.2024 22:30 Відповісти
до останнього росіянина
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22.03.2024 22:50 Відповісти
"Рязанський цукор"+"Бєслан"+"Норд-Ост"
Ніколи такого не було і ось знову (с)
Мене єдине цікавить: кого ж кремляді тепер зроблять "крайніми"? НАТО, ЄС, Бандерівців, хунту, бойових комарів чи рептилоїдних марсіян? 🤔
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22.03.2024 22:31 Відповісти
Дмітрій Алкоголічь вже поставив ставку на кієвскій рєжим. Чекаємо нових разоблачєній.
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22.03.2024 22:38 Відповісти
І ходорковській
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22.03.2024 22:44 Відповісти
Мабуть "рязанський цукор" був присутній у замовленні вечірки на "Норд-Ості", а рештки пішли на смаколики до школи в Бєслані...
Але головна і основна частина булькала в бразі "завойовника" на ім'я "он вам нє дімон" (фіни, падли, кордон перекрили)
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22.03.2024 23:40 Відповісти
кацапи не навчаютсья нічому, їм важко навіть усвідомити те, що треба думати і аналізувати якісь події хоч за дві години. Аналіз (або спроба аналізу) за 20 років - вбиває кацапа на місці, тому він засвоює те, що йому згодували за останні 20 хвилин.
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22.03.2024 22:49 Відповісти
"...кацапи не навчаютсья нічому..."
Ви тільки нашим воїнам такого не кажіть - поб'ють.
Вони вчаться, і вчаться добре. Лише дурні вважають рашистів відсталими. На привеликий жаль, вони всеж таки мають мізки і деїхто з них навіть вміє ними коримтуватися...
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22.03.2024 23:45 Відповісти
Більше би касапам таких провокаторів.. вони на це чесно заслуговують..
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22.03.2024 22:32 Відповісти
Напевне мало патріотів, так би по всю парашу спалили би.
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22.03.2024 22:35 Відповісти
Але, це напевне пуйло щось задума. Той ще піонер.
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22.03.2024 22:36 Відповісти
в його роки вже не креативлять, а лише ностальгують
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22.03.2024 22:43 Відповісти
Кто бы ето не сделал но минус рота кацапоидов ето очень неплохо даже. Сколько нам боеприпасов секономили
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22.03.2024 22:36 Відповісти
Выражают соболезнование пуйлу?🤣🤣🤣
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22.03.2024 22:38 Відповісти
Щя Мальцев скажет …это наши партизаны…. и подхватит знамя славы…….. ага… угу… хе-хе..
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22.03.2024 22:38 Відповісти
Кремлю нужна масштабная мобилищация и всплеск должен идтти из цнтральных регионов расеи…
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22.03.2024 22:43 Відповісти
ви, як я дивлюся, теж "поважаєте" цього революціонера в мамкіній спідниці.... він смішний, погоджуся, якщо не є консервою кремля, дуже на це схоже
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22.03.2024 22:51 Відповісти
Атакували власність такого собі наближеннлюого до Трампа в росії Агаларова - це для того щоб напряму сцяти у вуха мовляв це українці….
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22.03.2024 22:55 Відповісти
Саме так бо провокації адна із ісконних лаптних скрєп...
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22.03.2024 22:39 Відповісти
А ведь эту тварь фсб-шную звали на украинские каналы и не один раз:

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22.03.2024 22:40 Відповісти
яка нагла і ТП.
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22.03.2024 22:46 Відповісти
Эту что ли? Это фсбэшная мразь!
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22.03.2024 22:58 Відповісти
Вибачайте в цієї баби шок - вона і їй подібні всіх навкруги мають за біомасу і тіко кацапи це сіль землі ( цікаво де вони такої хріні набралися - і ніт варіант шо набралися в нацистів не конає бо, бо нацистів на Сході у пятому столітті нашої ери не було ).
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22.03.2024 23:10 Відповісти
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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22.03.2024 23:29 Відповісти
Вірно. ФСБ може навіть підкинути туди трупи наших полонених,оголосивши їх укрДРГ або знайти в рюкзаках "терористів" книжку С.Бандери та сало...і казус беллі готовий. Правда,амери все знали ще 8.03. ,очевидно їх агентура надала інформацію,тому рано чи пізно правду оприлюднять...
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22.03.2024 22:40 Відповісти
кому той казус беллі на десятому році війни потрібен
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22.03.2024 22:51 Відповісти
невже? а для застосування ЯЗ? або килимових ударів по житлових забудовах наших міст?
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22.03.2024 22:55 Відповісти
Так вони вже застосовують все, що можуть.
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22.03.2024 22:57 Відповісти
Килимові удари по житловій забудові Авдіівки вже забули, чи шо?
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22.03.2024 22:59 Відповісти
не надо ни чего подбрасывать - Алкомедведь да и не только уже обвинили Украину и что мстя будет страшной
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22.03.2024 22:51 Відповісти
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22.03.2024 22:41 Відповісти
Баранограм в істериці
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22.03.2024 22:54 Відповісти
Завтра збирають обєспокоєні нації. Будуть викликать надзвичайну стурбованість.))
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22.03.2024 22:41 Відповісти
Класическая схема. Особенно если припомнить истории на Каширском шоссе .Многое становится понятным.
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22.03.2024 22:42 Відповісти
Ага, деяка світова скоть,то "віражают соболезнование". А в Україні пуйло вже скільки часу тероризує всю Україні. А тут якесь болото мацька.
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22.03.2024 22:42 Відповісти
Ну чому ж провокація, це його щур'яча сутність
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22.03.2024 22:44 Відповісти
Раніше якийсь політолог говорив. Не знаю,що там було, но сказав, що кадиров це так не залишить. Готуйтесь.
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22.03.2024 22:45 Відповісти
ця гнида медведєв вже заявив : «Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе - невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние».
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22.03.2024 22:46 Відповісти
Він гірше гниди. Ціле щастя, що то пустодзвін. Та й нічого нового вони не придумають.
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22.03.2024 22:49 Відповісти
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22.03.2024 22:47 Відповісти
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22.03.2024 22:48 Відповісти
с ихнего срача- пишут, горячие ингушские парни..
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22.03.2024 22:49 Відповісти
Может ***** решил мочить террористов в Чечне и Ингушетии и под этим поводом тихонько свалить с Украины. Мол, видите бородачи опять русских режут, надо опять их прижать.

Ну
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22.03.2024 22:56 Відповісти
Пишуть что это фейк. Старые фото.

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22.03.2024 23:31 Відповісти
Христо Грозев: незадолго до теракта ФСБ проводила аресты террористов ИГИЛ

Это журналист-расследователь сказал в эфире Дождя. По словам Грозева, если ФСБ выдвинет версию о следе ИГИЛ, то это, скорее всего, соответствует действительности.

В то же время журналист-расследователь рассказал, что российское ГРУ уже год тренирует афганских боевиков в России. Кроме того, Грозев предполагает, что за атакой мог стоять и ФСБ. Это могло стать поводом всеобщей мобилизации на войну, однако выводы пока делать рано, подчеркнул Грозев.
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22.03.2024 22:54 Відповісти
то, шо це робота *****, зрозуміло усім, так званому цивілізованому світі також. але так званий цивілізований світ продовжить нічого не "помічати", висловлювати глибоку стурбованість та торгівлю з паРашею.
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22.03.2024 23:00 Відповісти
Ну це ж очевидно, навіщо міняти методи, якщо вони завжди спрацьовували…, й з рязанським цукром й з норд-остом… русня завжди вбивала русню на радість своїх правителів..
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22.03.2024 23:05 Відповісти
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула....

хороший кацап - дохлий кацап!


від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
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22.03.2024 23:33 Відповісти
40 загиблих? Роздули пропагандони. А скільки в Україні? срана параша вбила? СКОТИ.
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22.03.2024 23:13 Відповісти
.. Полазив щойно по кацапських пабліках ,, ну що сказати , частина відморожених запутінців просто в **** , щось там млямлять невнятно , як в гарячці .. Частина взагалі кудись зникла , а найупоротіші ЗЕтники просто - злітають з котушок від злоби , і бризкають слиною на всі боки . Ну звісно ж в них - Україна винувата , більш ніхто . Та піх.й ..
Але що цікаво - в усіх них вранішнью браваду і побьєдобєсіє від бомбардувань України - як корова язиком злизала .
Шо , страшно стало , свинособаки ? Повсиралися ??
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22.03.2024 23:14 Відповісти
параша тепер буде просити допомоги в китаю, для захисту від терористів. Привід? Привід.
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22.03.2024 23:18 Відповісти
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22.03.2024 23:18 Відповісти
пуйлу не хватає грошей на війну. Що тут не ясно?
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22.03.2024 23:20 Відповісти
Пишуть - в городє підєрі почалися погроми - іновєрцев .
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22.03.2024 23:24 Відповісти
Та це ж французи ))))
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22.03.2024 23:27 Відповісти
БРЕЙВИК НЬЮС! Концерт группы «Пиндык» в «Крокус Сити Моль» выстрелил, прошел зажигательно, не оставил никого равнодушным! Равнодушные бегают и кричат. Ведь это именно то, чего они заслужили. Довольна и моль - так и должно выглядеть начало всеобщей могилизации!
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23.03.2024 00:06 Відповісти
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23.03.2024 00:08 Відповісти
https://t.me/volyamedia Воля/Volya

Теракт в «Крокусе». Кто мог это устроить. Часть 1

Во время террористической атаки на подмосковный ТРЦ «Крокус-Сити» были убиты 40 и пострадали более 100 человек. Число погибших и раненых может возрасти, так как в здании сильный пожар и осмотреть его полностью нет никакой возможности.

На видео, снятых очевидцами, террористы действуют четверками (до сих пор непонятно, было ли их всего четверо или, как утверждают некоторые СМИ, около 20), распределив сектора обстрела, стреляя одиночными выстрелами или короткими очередями. Оружие держат профессионально. Действия террористов напоминают действия подготовленных пехотинцев в городском бою, с поправкой на то, что в момент атаки никто не может оказать им сопротивления и они об этом знают. Нападавшие успешно скрылись с места атаки, не потеряв ни одного человека из своей группы (спецназ и полиция добирались до места атаки террористов сильно дольше получаса).

ФСБ уже сообщило, что на парковке у торгового центра был обнаружен микроавтобус с украинскими номерами старого образца, однако других официальных обвинений в адрес Украины пока не было (сумасшедший Медведев не в счет).

Ряд российских пропагандистов и рукопожатных журналистов разгоняют версию про осведомленность о теракте западных спецслужб. Они все знали, потому что еще 7 марта посольства США и Великобритании в РФ предостерегали своих граждан о готовящихся терактах. Тот факт, что предупреждали о нападениях 7-8 марта, а на дворе 22-е, никого не волнует. Также никому в голову не пришло, что сведения о готовящемся теракте не означают, что спецслужбы стран ЕС или США знают, кто его готовил.

Вопрос в том, кого обвинят в теракте. Путин* в начале недели выступил перед сотрудниками ФСБ и призвал их бороться с внутренними врагами. До атаки на «Крокус» на роль таких врагов с натяжкой могли претендовать те, кто нес цветы на могилу Навального и те, кто стоял подписываться за Надеждина - для грозных чекистов это не враг. Да и пенсионеров с лоялистами не убедить, что сторонники Прекрасной России будущего способны на теракты. Поэтому Путин* на коллегии ФСБ указал на врага - это «коллаборационисты» воюющие на стороне Украины - РДК (Сибирский батальон и ЛСР Путин* не упомянул, пока не выучил названия).

Утром 22 марта ФСБ сообщило о том, что были задержаны участники законспирированной диверсионной ячейки РДК в Москве. Аж семь человек. Надо ли уточнять, что наши источники в РДК узнали о существовании такой ячейки из этой новости?

С большой вероятностью теракт попытаются повесить на РДК или другие организации, ведущие вооруженное сопротивление режиму. Возможно, связав их с украинскими властями. Пророссийский блогер Шарий уже успел обвинить в теракте ГУР МО Украины.

Украина не может стоять за терактом. Во-первых, потому что террористическая атака превращает Украину в террориста, что плохо сказывается на получении западной помощи и политической поддержки. Во-вторых, потому что украинские службы, насколько нам известно, в том числе со слов представителей российских спецслужб, не имеют в РФ подготовленных боевых групп, тем более в Москве. Есть отдельные исполнители, но их мало. Расходовать подготовленную группу на самоубийственную атаку - бессмысленно. В-третьих, теракты совершаются для привлечения внимания к чему-то. К чему Украина может привлечь внимание терактом в Москве (да, мы знаем, что ТЦ формально находится на территории области, но реально это Москва)? Только к тому, что руководство Украины, которое не могло не знать о теракте, коллективно сошло с ума, потому что терроризм не найдет поддержки ни у кого из нынешних украинских союзников.
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23.03.2024 00:19 Відповісти
Теракт в «Крокусе». Кто мог это устроить. Часть 2

Могли ли организовать теракт РДК, ЛСР и Сибирский батальон? Нет, потому что все три подразделения - это не организации, как считает Путин*, а именно подразделения вооруженных сил Украины. И без ведома украинского руководства никто из них не будет организовывать даже выставку картин.

Кроме того, несмотря на многочисленные заявления Ильи Пономарева про партизанскую армию в РФ, ни у него и ЛСР, ни у РДК, ни у Сибирского батальона внутри России нет ресурсов и людей для такой операции.

Могут ли стоять за терактом радикальные исламские организации? В теории да, но террористы на видео из «Крокуса» не выглядели как исламисты, не кричали традиционных кричалок. Кроме того, при терактах, устроенных исламистами, они всегда быстро берут ответственность за случившееся. Сообщение о том, что ответственность взяла на себя ИГИЛ оказалось ложным. Других желающих пока не нашлось.

Могли ли теракт организовать в ФСБ, Совете безопасности или просто в окружении Путина* или по указанию самого Путина*?

Путин* давно отошел от практики личных приказов о терактах или убийствах. По рассказам тех, кто знал его с 90-х, он мог давать такие поручения напрямую в бытность свою в Санкт-Петербурге (вполне вероятно, что желание вернуть из немецкой тюрьмы наемного убийцу Красикова связано как раз с тем, что он получал прямые указания от Путина*). Так что сам он теракт планировал навряд ли, но мог кивнуть, мигнуть или одобрить предложенную ему операцию «Пятничный шоппинг» или «Пикник», не вдаваясь в детали.

Проводить подготовку теракта через громоздкую структуру ФСБ также не стали бы. Воспоминания о рязанском сахаре, на котором контора чуть не попалась осенью 1999-го, еще свежи.

А вот действовать иначе, набрав через бывших вагнеров, действующих убийц из ГУ ГШ, СВР или других структур, группу профессиональных отморозков, могли вполне. Людей с боевым опытом и полным отсутствием моральных ограничений в РФ теперь больше чем достаточно. Набрать их мог любой из помощников того же Патрушева или Сечина, связей предостаточно.

Зачем окружению Путина* устраивать теракт в Москве? Чтобы развязать борьбу с внутренними врагами, настоящими, а не миролюбивыми. Для такой войны нужен повод и теракт для этого подходит идеально. Борьба с предателями, шпионами и диверсантами позволит пристроить к делу тысячи тех, кто вернулся с войны. Позволит ввести новые ограничения гражданских свобод, чтобы надежнее держать власть в своих руках. И главное, позволит объяснить населению, что враг совсем рядом и нужно идти на любые жертвы, чтобы его победить и «сохранить Россию». Под такую музыку можно исполнять любые песни, от новой масштабной мобилизации до передела собственности в стране или вторжения в какое-нибудь еще соседнее государство.
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23.03.2024 00:20 Відповісти
 
 