Макрон про погрози Росії кинути атомну бомбу на Париж: Здивований такою нервозністю

Віцепрезидент Держдуми РФ Петро Толстой в інтерв’ю французькій медіагрупі BFMTV пригрозив відправити атомну бомбу на Париж. Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що здивований такою "нервозністю та нестриманістю російських посадовців".

Толстой заявив, що у Кремлі "підраховують", за скільки ядерна ракета може долетіти до Парижа. За його словами, "десь за дві хвилини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Крім того, на тлі заяв Макрона про ймовірність відправлення військ в Україну російський чиновник пригрозив "вбити всіх французьких солдатів в Україні".

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На прохання прокоментувати ці заяви, французький лідер заявив: "Я думаю, що їхнього обурення достатньо, щоб не коментувати їх".

"Насправді я здивований такою нервозністю і відсутністю стриманості у російських посадовців", – сказав Макрон.