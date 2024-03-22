Макрон про погрози Росії кинути атомну бомбу на Париж: Здивований такою нервозністю
Віцепрезидент Держдуми РФ Петро Толстой в інтерв’ю французькій медіагрупі BFMTV пригрозив відправити атомну бомбу на Париж. Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що здивований такою "нервозністю та нестриманістю російських посадовців".
Толстой заявив, що у Кремлі "підраховують", за скільки ядерна ракета може долетіти до Парижа. За його словами, "десь за дві хвилини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Крім того, на тлі заяв Макрона про ймовірність відправлення військ в Україну російський чиновник пригрозив "вбити всіх французьких солдатів в Україні".
На прохання прокоментувати ці заяви, французький лідер заявив: "Я думаю, що їхнього обурення достатньо, щоб не коментувати їх".
"Насправді я здивований такою нервозністю і відсутністю стриманості у російських посадовців", – сказав Макрон.
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Толстой погрожує скинути на Париж ядерну бомбу
Достоєвський - пошинкувати сокирою нємцев....
@ О. Гончаренко
Він одразу відповів путлеру коротко та ясно:» Франція теж мае ЯЗ».
2 хвилини це час підлітка із РФ до Франції,
та також час для ракети Франція-рф.
Стратегия Франції у ********* війні мае положення про удар першими. Путлер був дуже здивований коли це прочитав у « Білій книзі» французів.
"Якщо дипломат каже "Так!' - це "Може бути".
Якщо дипломат каже "Може бути!' - це "Ні!".
Якщо дипломат каже "Ні!' - це не дипломат!"
Тобто науки там ніхто не вивчає... "Нащо та єорграфія, якщо ямщик є"?
Для внутрішнього споживання - саме те!
Треба відновлювати ВПК. Вчити інженерів державним коштом, відновлювати НДІ, відкопати інженерів 80-90х років - 100% по закромах є якісь розробки. Наймати й платити за працю нормальні гроші.
без байочок
силою
учи матчасть, мальчик
І раша разом із штатами поставили умову - віддай. Коли до тебе підійдуть два гопники з бійцівського клубу, а в тебе навіть балончика нема і ти не швидко бігаєш, то ти краще віддаси гаманець, а не станеш з ними битися. Бо розмажуть по асфальту. Ти певно скажеш, що у нас армія була аж така шо твою мать (лексон воєнних). але в армії був суцільний совок і проти раші переважна більшість офіцерів би навіть слова не сказали. Вони б швидше переворот зробили. Бо кгб із рядів сбу нікуди не ділася. Єдине, що могли зробити наші урядовці і дипломати - це вести перемовини із штатами (таємно від раші) і переконувати їх, що штати підставляють Україну для завоювання рашою. Переконувати на історичних прикладах і слізно клястися що поволеньки станемо найкращим і найнадійнішим союзником США. Ви серйозно вважаєте, що це було кому робити в ті часи і було бажання це робити? І що це не стало б відомо кремлю ще на стадії обговорення у нас?
Зрозуміли що вони стали меншовартісними, не затребуваними у світі, і до них не дуже прислухаються як до СРСР
Тому хочу залякати навіть Європу
Показують свою силу
Але Франція теж ядерна країна, і теж може завдати удару Москві
Тільки кацапи настільки психічні
Що вже нагло висловлюють свої думки
Так шо можна наносити удар у відповідь...
Рядом с Уго Чавесом
Чавес - был известным мудаком
Любил побухтеть
И достал испанского короля своим бухтением и враньем
Король сказал тогда по простому
Заткни пельку , Чавес!
Все мировые СМИ возмутились поведением короля
А вот испанцам поведение своего короля очень понравилось
И они вместо РИНГТОНА
Ставили на мобилки
Фразу короля - ЗАТКНИ ПЕЛЬКУ, ЧАВЕС!
До Парижу ще треба долетіти через кілька натівських країн - не з кацпаським щастям.
Навіть якби вони щось запустили, воно було б збите і впало б не вибухнувши.
Але для Франції це легальний привід нанести удар у відповідь.
З кількох боків, з різних носіїв.
По Уренгою точно, бо це головна військова ціль - кремлівський гаманець.
Підльотний час путіну сподобається.
Розробляти так в тіхаря, а потім поставити перед фактом